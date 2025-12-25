‘Phan Kim Liên lẳng lơ nhất’ chia tay bạn trai sau 24 năm không danh phận

TPO - Dương Tư Mẫn - được nhớ đến là Phan Kim Liên lẳng lơ nhất màn ảnh - vừa chia tay bạn trai gắn bó suốt 24 năm. Nguyên nhân được cho là nữ diễn viên chán ngán với cảnh không danh, không phận.

Ngày 25/12, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Dương Tư Mẫn đã chia tay bạn trai đại gia Lữ Nhân Trí (Alumi) sau 24 năm gắn bó.

Theo Mirror Weekly, tin tức chia tay xuất hiện từ tháng 10. Vào thời điểm đó, ông Lữ tiết lộ việc yêu xa khiến tình cảm phai nhạt gần.

Dương Tư Mẫn chia tay bạn trai sau 24 năm gắn bó.

Ông cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai người không gặp mặt suốt 3-4 năm. Dương Tư Mẫn về quê ở Tokyo (Nhật Bản) để tiện chăm sóc mẹ già. Trong khi đó, ông bận rộn sự nghiệp, phải di chuyển liên tục giữa Đông Quản (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Việc thường xuyên xa cách trở thành “ngòi nổ” cho cuộc chia tay.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận lại khẳng định lý do thực sự là Dương Tư Mẫn chán ngán với việc không có danh phận. Hai người bên nhau suốt 24 năm, Lữ Nhân Trí chưa từng ngỏ ý muốn kết hôn với người đẹp, khiến cô dần lạnh lòng và quyết định từ bỏ mối quan hệ, trở về làm bạn bè.

Dương Tư Mẫn, tên thật là Asami Kanno, sinh năm 1976 tại Nhật Bản. Cô đổi tên khi sang Đài Loan (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp từ năm 1994, bắt đầu theo đuổi con đường trở thành “nữ hoàng gợi cảm”.

Trong hai năm 1995-1996, cô phát hành liên tục 3 cuốn sách ảnh mang nội dung nhạy cảm. Chính sự bạo dạn giúp Dương Tư Mẫn sớm lọt mắt xanh các đạo diễn nổi tiếng xứ Đài.

Năm 1995, cô được mời đóng vai Phan Kim Liên Tân Kim Bình Mai. Ngoại hình nổi bật và khả năng nhập vai tốt, người đẹp 7X nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Cô chấp nhận đóng nhiều cảnh khỏa thân cùng Tây Môn Khánh.

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ từng hóa thân thành Phan Kim Liên như Ôn Bích Hà, Lê Tư, Vương Tổ Hiền, Can Đình Đình… Tuy nhiên, xinh đẹp, gợi tình nhất phải kể đến của Dương Tư Mẫn. Cô được đánh giá là “Phan Kim Liên táo bạo nhất màn ảnh Hoa ngữ thế kỷ 20”.

Tạo hình Phan Kim Liên của Dương Tư Mẫn.

Thành công của Tân Kim Bình Mai, giúp Dương Tư Mẫn có cơ hội hợp tác với các ngôi sao đình đám C-biz như Từ Nhược Tuyên trong Thiên sứ ma quỷ (1995), Kim Thành Vũ, Chu Ân trong dự án Chuyên gia tán gái (1996)...

Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao đến từ Nhật Bản sớm nở, chóng tàn khi cô bị mắc bệnh ung thư vú. Năm 1999, cô chấp nhận cắt bỏ ngực để giữ mạng sống. Sau khi phẫu thuật, vòng một của cô từ size 34D xuống còn 32B.

Năm 2000, Dương Tư Mẫn kết thúc sự nghiệp giải trí bằng cuốn sách ảnh Xuân quang tái hiện, trong đó bao gồm những hình ảnh nóng bỏng nhất hoặc chưa từng được công bố của người đẹp.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Dương Tư Mẫn luôn có Lữ Nhân Trí đồng hành trong vai trò người quản lý. Họ vừa là người yêu, vừa là đối tác công việc.

Ông Lữ nổi tiếng cưng chiều bạn gái. Đại gia này từng mạnh tay chi khoảng 12 triệu Đài tệ mua căn hộ sang trọng ở khu Đạm Thủy tặng người tình, sau đó bỏ thêm 5 triệu Đài tệ nữa để trang trí. Ngay cả bồn tắm, chậu rửa mặt và những chi tiết nhỏ khác cũng được đặc biệt vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản sang Đài Loan, chỉ để người yêu có cảm giác như đang ở nhà.

Mối tình 24 năm của Dương Tư Mẫn và người quản lý chấm dứt khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Sau chia tay, ông Lữ gặp biến cố về sức khỏe. Người đàn ông 52 tuổi bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn hai, đang điều trị bằng thuốc.

Lữ Nhân Trí cho biết giấu cả Dương Tư Mẫn lẫn mẹ về tình trạng bệnh, vì không muốn họ lo lắng. Về trạng thái tình cảm hiện tại, ông Lữ chia sẻ cả ông và bạn gái cũ còn độc thân, chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới.