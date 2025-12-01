Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thúy Ngân xác nhận chia tay Võ Cảnh

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thúy Ngân cho biết chuyện tình cảm của cô và Võ Cảnh đã kết thúc 8 tháng trước, mong khán giả ngừng gán ghép, tránh khó xử cho cả hai.

Sau nhiều đồn đoán, Thúy Ngân chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm với Võ Cảnh. Nữ diễn viên xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi 7-8 tháng nay. Dù chia tay, Thúy Ngân khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tôn trọng và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Cô mong khán giả ngừng đẩy thuyền, tránh khó xử khi họ đã có lối đi riêng.

"Mọi người chấp niệm vậy là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ mà. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng người ta. Hoặc Ngân có người yêu mà nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước rồi. Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", cô chia sẻ.

thuy-ngan-3-1408.jpg
thuy-ngan-2.jpg
thuy-ngan.jpg
Chuyện tình cảm của Võ Cảnh và Thúy Ngân tan vỡ khiến khán giả tiếc nuối.

Thúy Ngân và Võ Cảnh được người hâm mộ phát hiện bí mật hẹn hò sau dự án chung 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, tương tác trên mạng xã hội cũng như chơi chung nhóm bạn.

Những khoảnh khắc của Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả tích cực đẩy thuyền, thậm chí cặp đôi nhiều lần vướng tin chuẩn bị đám cưới.

Từ giữa năm 2025, Thúy Ngân liên tục đăng tải dòng trạng thái buồn bã, về chuyện tình dở dang. Cô và Võ Cảnh cũng không xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội.

"Cám ơn chặng đường đã qua đã dạy tôi rằng: tử tế và chân thành không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng luôn là lựa chọn xứng đáng. Để nhiều năm sau, khi nhớ về tôi của ngày hôm nay, sẽ không hổ thẹn, không hối tiếc. Cuộc đời luôn công bằng theo cách riêng của nó", Thúy Ngân viết.

Trong khi đó, Võ Cảnh ẩn ý về chuyện tình tan vỡ. Anh không chỉ đích danh nhưng khán giả đồng loạt gọi tên Thúy Ngân và bày tỏ tiếc nuối cho cặp đôi.

“Mình tin rằng không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", Võ Cảnh chia sẻ.

Đỗ Quyên
#Thúy Ngân #Võ Cảnh #chia tay #tình cảm #showbiz #cặp đôi

Xem thêm

Cùng chuyên mục