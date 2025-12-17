Vấn đề đau đầu cho các công ty giải trí

TPO - Những nghi vấn hẹn hò xoay quanh người nổi tiếng cho thấy kịch bản quen thuộc của ngành giải trí. Nghệ sĩ bị đặt vào tâm bão dư luận, còn công ty quản lý chọn im lặng. Giữa áp lực từ fandom, rủi ro thương mại và hình ảnh xây dựng công phu, sự im lặng được coi là chiến lược kiểm soát thiệt hại.

Tin hẹn hò và phản ứng im lặng gây tranh cãi

Chuyện hẹn hò của thần tượng một lần nữa gây tranh cãi trong giới giải trí ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Tin yêu đương của một trong những nam thần tượng đình đám nhất Kpop - Jungkook (BTS) - cùng Winter (aespa) trở thành tâm điểm bàn luận. Dù gây xôn xao cả showbiz châu Á, người trong cuộc vẫn nhất quyết giữ im lặng. Cùng thời điểm ở Việt Nam, nghi vấn tình ái giữa ca sĩ Dương Domic và hot girl Linh Ka cũng được không ít cư dân mạng mổ xẻ.

Những chuyện này một lần nữa phơi bày thế tiến thoái lưỡng nan quen thuộc của các công ty giải trí. Khi đời tư nghệ sĩ trở thành đối tượng đồn đoán công khai, việc xác nhận lẫn phủ nhận đều tiềm ẩn rủi ro.

Jungkook và Winter (phải) dính tin đồn hẹn hò nhưng giữ im lặng.

Tại Hàn Quốc, Jungkook và Winter vướng vào loạt tin đồn lan truyền trên mạng, bắt nguồn từ các cáo buộc chưa được kiểm chứng rằng hai nghệ sĩ sở hữu hình xăm đôi, tai nghe in-ear giống nhau, phong cách sơn móng tay và trang phục na ná. Tuy nhiên, cả nghệ sĩ lẫn công ty quản lý đều không lên tiếng trước những suy đoán này.

Sau nhiều ngày im lặng, cả hai dần nối lại việc giao tiếp với người hâm mộ nhưng hoàn toàn không đề cập đến tin đồn.

Winter đăng tải thông điệp ngắn trên nền tảng giao tiếp với fan Bubble, nhắc nhở người hâm mộ giữ ấm và cẩn thận khi di chuyển trên đường trơn trượt. Một ngày sau đó, Jungkook đăng ảnh selfie trên mạng xã hội. Nam ca sĩ còn xuất hiện trong buổi phát sóng Weverse Live, chia sẻ mong muốn sớm trở lại với âm nhạc mới, song tiếp tục né tránh mọi nhắc tới những đồn đoán đang bủa vây. Gần nhất hôm 16/12, anh cùng BTS giao lưu trực tuyến với fan trong phòng tập nhảy.

Những cập nhật nói trên vẫn khiến một số bộ phận khán giả không vừa lòng. Họ cho rằng sự im lặng có chủ ý không khác gì né tránh, cảm thấy nghệ sĩ đang thờ ơ với cảm xúc của người hâm mộ.

Tương tự, nghi vấn về mối quan hệ giữa Dương Domic và hot girl Linh Ka bùng nổ khi loạt hình ảnh cả hai sánh đôi tại Paris (Pháp) được lan truyền rộng rãi khiến mạng xã hội dậy sóng.

Dương Domic và hot girl Linh Ka bị bắt gặp đi cùng nhau ở Pháp.

Trước đây, Dương Domic từng nhiều lần phủ nhận chuyện tình cảm và thể hiện mình đang tập trung cho âm nhạc. Những hình ảnh mới nhất khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bị bất ngờ và thất vọng bởi sự mâu thuẫn giữa lời nói trước đây và những dấu hiệu bị soi kỹ càng.

Không có lời xác nhận chính thức nào từ Dương Domic hay Linh Ka về tin đồn này, dẫn đến nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận fan tỏ ra phẫn nộ, thậm chí tuyên bố “thoát fan” vì cảm thấy chưa được tôn trọng và bị dẫn dắt bởi hình tượng xây dựng trước đó. Họ bày tỏ sự thất vọng về việc nghệ sĩ im lặng thay vì đối thoại trực tiếp về nghi vấn đời tư.

Trong nỗ lực xoa dịu dư luận, Dương Domic từng đưa ra các động thái giải thích và cập nhật hoạt động âm nhạc mới, song những hành động này cũng nhận về nhiều bình luận tranh cãi cho rằng nghệ sĩ đang dùng tin đồn để tạo hiệu ứng truyền thông.

Lý do các công ty, nghệ sĩ thường né tránh phản hồi

Từ góc độ công ty giải trí, việc phản hồi tin đồn hẹn hò là bài toán phức tạp.

Thần tượng được xây dựng dựa trên sự gắn kết cảm xúc, nơi fandom hình thành những mối quan hệ thân cận, mang lại cảm giác gần gũi và trung thành qua nhiều năm.

“Trong mối quan hệ đó tồn tại giả định ngầm ở một bộ phận fan rằng thần tượng sẽ toàn tâm cho sự nghiệp và người hâm mộ. Việc thừa nhận mối quan hệ tình cảm có thể phá vỡ hình ảnh này, dẫn đến nguy cơ fan rời bỏ”, nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun nhận định.

Không chỉ là phản ứng cảm xúc, các công ty còn phải cân nhắc những rủi ro thực tế, trong đó có thiệt hại thương mại.

Jennie (giữa) từng vướng tin hẹn hò G-Dragon và có thời điểm bị bắt gặp tay trong tay với V (BTS) ở Pháp nhưng các nghệ sĩ và công ty chưa từng lên tiếng về thông tin này.

“Khi tin đồn hẹn hò được xác nhận, một số fan có thể cảm thấy bị phản bội hoặc tức giận và lấy đó làm lý do rời fandom, kéo theo nguy cơ sụt giảm doanh thu. Phản ứng của fan cũng thay đổi khó lường sau khi mối quan hệ được xác nhận, khiến công ty giải trí khó kiểm soát tình hình” - một người trong ngành chia sẻ với The Korea Herald.

Trước những ràng buộc đó, nhiều công ty và nghệ sĩ chọn im lặng như phương án ít gây tổn hại nhất.

Theo chuyên gia, khi không xác nhận hay phủ nhận, tin đồn hẹn hò thường chỉ dừng ở mức suy đoán trên mạng, tạo điều kiện để cảm xúc của fan lắng xuống và các phản ứng cực đoan phai nhạt theo thời gian. Dù không phải mọi phản ứng tiêu cực đều biến mất, việc từ chối can dự giúp các công ty rút ngắn vòng đời của sự việc. Sự im lặng này không hẳn là né tránh mà mang tính kiểm soát thiệt hại, nhằm ngăn tin đồn leo thang thành khủng hoảng hình ảnh kéo dài.

“Trong một ngành công nghiệp mà sự kết nối cảm xúc giữ vai trò trung tâm, ngay cả những tin đồn chưa được xác thực cũng có thể làm lung lay mối quan hệ nghệ sĩ - người hâm mộ vốn bền chặt. Chừng nào những cấu trúc đó chưa thay đổi, các công ty nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục chọn im lặng, không phải vì làm hài lòng người hâm mộ, mà vì đó là cách giảm thiểu rủi ro hiệu quả nhất”, chuyên gia nêu.