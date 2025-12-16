Lý do Đàm Vĩnh Hưng bán biệt thự trăm tỷ, đi ở nhà thuê

TPO - Căn biệt thự gần 400 m2 của Đàm Vĩnh Hưng ở cư xá Bắc Hải, TPHCM được rao bán với giá 115 tỷ đồng. Nam ca sĩ đã hoàn tất giao dịch và dọn ra ngoài ở nhà thuê.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và gia đình đã rời khỏi biệt thự ở cư xá Bắc Hải, TPHCM hôm 14/12. Nam ca sĩ rao bán nhà một năm qua và được người hâm mộ mua lại, yêu cầu giữ nguyên toàn bộ nội thất, cách bày trí bên trong căn biệt thự.

Đàm Vĩnh Hưng ngậm ngùi nói lời tạm biệt nơi gia đình gắn bó 17 năm. Theo Đàm Vĩnh Hưng, căn nhà đã chứng kiến thăng trầm trong sự nghiệp, trải qua nhiều lần sửa chữa lớn và là nơi trú ẩn an toàn cho gia đình trong mùa dịch COVID-19.

Lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết định rao bán biệt thự gắn bó 17 năm vì muốn con trai Polo Huỳnh được đi học gần trường hơn. Tuy nhiên, nam ca sĩ không tiết lộ cụ thể con số giao dịch, ước tính có thể lên tới hơn một trăm tỷ đồng.

“Tôi chỉ muốn Polo đi học gần trường, không muốn thấy ngày nào con cũng phải thức từ 6h để vệ sinh cá nhân rồi lại ngủ tiếp trên xe cả tiếng mới tới trường. Một chút thay đổi nhỏ vì con trai, chỉ vậy thôi”, anh cho hay.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Noel cho căn biệt thự lần cuối.

Sau khi bán biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng và gia đình dọn đến chỗ ở thuê trong thời gian chờ xây nơi ở mới, dự kiến khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch) và hoàn thiện vào năm 2027. Nam ca sĩ cho biết sẽ xây nhà phố, đẹp hơn nơi ở cũ.

Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, tọa lạc tại giao lộ Thất Sơn - Hương Giang, phường Hoà Hưng (phường 15, quận 10 cũ), thuộc cư xá Bắc Hải. Căn biệt thự có kết cấu gồm một tầng hầm và 5 tầng, có hồ bơi với tổng diện tích đất 378,6 m2. Cách đây vài tháng, căn biệt thự này được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người biết đến bởi mỗi dịp Giáng sinh, nam ca sĩ trang trí rất hoành tráng, mở cửa cho người hâm mộ tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, được rao bán 115 tỷ đồng.

Biệt thự đã bán từng được xem là không gian sống đáng mơ ước của Đàm Vĩnh Hưng. Anh đầu tư nhiều vật liệu và nội thất cao cấp như gạch, đá nhập khẩu từ Ai Cập, thiết bị vệ sinh của Nhật Bản, thảm trang trí và màn cửa từ châu Âu.

Trong nhà có phòng trưng bày gần 150 giải thưởng cùng trang phục biểu diễn suốt 27 năm ca hát, một phòng thu âm tích hợp sân khấu biểu diễn. Nam ca sĩ cũng dành một khoảng đất trong biệt thự để trồng hoa và cây ăn trái theo mùa.