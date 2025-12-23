Câu thoại phim Việt gây tranh cãi nhất mạng xã hội

TPO - Câu thoại trong phim "Gia đình trái dấu" đang làm nảy sinh tranh cãi giữa khán giả. Một số người khen ngợi vì lời thoại sâu cay, nhưng cũng có người xem cho rằng phim coi thường phụ nữ.

Trong tập 10 của phim Gia đình trái dấu, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) vào quán hát và bị bắt nhầm vì nghi ngờ dính vào tệ nạn xã hội tạo nên sóng gió mới cho gia đình. Sau khi biết tin ông Phi bị bắt, Thái - đồng nghiệp cũ chuyên đối đầu với ông Phi đã đến nhà chê bai móc mỉa hai vợ chồng. Dù rất thất vọng và đau lòng về chồng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh thể hiện) vẫn bảo vệ ông Phi trước đối thủ cũ.

Bà Anh nói: "Chồng tôi như thế nào tôi tự biết, tôi không mù. Anh ấy làm sếp, làm chồng làm cha, làm gì cũng trách nhiệm cũng tử tế. Nhà tôi luôn tự hào về anh ấy. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo, vô ích thôi. Xin cũng được chúc mừng cha mẹ cậu, thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái".

Bà Ánh đứng ra bảo vệ chồng trước Thái. Câu thoại gây tranh cãi vì bị cho là coi thường phụ nữ.

Câu thoại: "Xin cũng được chúc mừng cha mẹ cậu, thế nào mà đẻ một lần được cả trai lẫn gái", nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Trong đó, có không ít người xem cho rằng lời thoại sâu cay hài hước dí dỏm.

"Nghe xong câu thoại cười như được mùa", "Nghe nó đau thế nhở", "Thật là khôn khéo và thâm thúy", "Chị mắng hay quá!", "Chửi mà như khen luôn, mãi mới hiểu", "Phụ nữ mắng nhau vẫn là cái trình khác biệt thâm thúy", "Nói mát cho còn cười về nhà mới hiểu ra thì cay", "Đá xoáy thế, biên kịch ở tầm vũ trụ", nhiều khán giả khen phim có lời thoại chân thực, "rất đời", khiến khán giả thích thú.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc ví "đàn ông có tính cách đàn bà" là cách hạ thấp phụ nữ. Những gì xấu tính, không tốt đẹp thường bị gán cho phụ nữ, đây là thói quen có từ xa xưa nhưng thể hiện sự coi thường giới tính nữ. Hiện tại, nhiều khán giả cho rằng không nên ví von "đàn ông mà như đàn bà", "Nhiều khi lời nói vô tình còn nặng hơn cố ý. Không phải câu nào nói quen miệng cũng nên nói".

Bên cạnh đó, bộ phim Gia đình trái dấu còn gây tranh cãi vì nhiều tình tiết vô lý. Cụ thể ông Phi là cán bộ cấp trưởng phòng về hưu nhưng lại có sự hiểu biết ngô nghê với kiến thức cuộc sống, làm nảy sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười.

"Bộ phim này chỉ nên xem với tâm thế giải trí, vui vẻ giải khuây. Nếu xem theo kiểu để suy ngẫm, để rút ra bài học triết lý, thông điệp sâu xa thì đây không phải là bộ phim phù hợp", khán giả xem phim bình luận trên các trang mạng của VTV.

Phim Gia đình trái dấu bị chê có kịch bản vô lý, nhân vật vô tri quá mức.

Gia đình trái dấu có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc... Những tập đầu, khán giả bức xúc khi hình tượng nhân vật bà Ánh quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng.

Hay như ông Phi, là trụ cột gia đình, mang trong mình những món nợ lớn phải trả hàng tháng, trách nhiệm với cha và em trai ở quê, nhưng ông đưa ra quyết định nghỉ việc một cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Nhiều tình tiết phim bị đẩy lên cao một cách vô lý khiến khán giả chán và muốn phim nhanh kết thúc.