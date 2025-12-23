Harry và Meghan lỗ nặng

TPO - Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cho là sa thải hàng loạt nhân viên trong quỹ từ thiện để tiết kiệm chi phí. Theo nguồn tin, tổ chức do vợ chồng Sussex thành lập gặp khó khăn tài chính, thu không đủ bù chi.

Ngày 19/12, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex thông báo Quỹ Archewell được đổi tên thành Archewell Philanthropies, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập tổ chức từ thiện này.

Một ngày sau đó, Daily Mail dẫn nguồn tin riêng tiết lộ quỹ dự kiến cho thôi việc ba nhân viên trong quá trình “tái cấu trúc” tổ chức dưới tên gọi mới. Ba nhân viên này đã được thông báo về số phận của họ vào hơn một tuần trước đó. Trong số đó có Kristen Slevin, giám đốc chương trình và hoạt động. Tài liệu cho thấy bà Slevin có mức lương 146.000 USD.

Tổ chức từ thiện của Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang gặp khó khăn tài chính. Ảnh: Shutterstock

Đáng chú ý hơn, theo nguồn tin, lý do được đưa ra khi sa thải nhân viên là “tổ chức từ thiện sắp đóng cửa”.

Người trong cuộc nói thêm tổ chức hiện chỉ còn 2 nhân viên, bao gồm James Holt, cố vấn kiêm bạn thân lâu năm của Harry, và chuyên gia từ thiện Shauna Nep.

Harry và Meghan đảm nhận vai trò lãnh đạo tổ chức, nhưng không nhận lương. Họ dành trung bình một giờ mỗi tuần cho công việc này.

Số liệu mới do Daily Mail thu thập được từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) chỉ ra Quỹ Archewell phải gánh chịu những khoản phí khổng lồ chưa từng có trong năm 2024, trong khi khoản đóng góp và tài trợ giảm mạnh.

Cụ thể, chi phí được báo cáo là 5,1 triệu USD (năm 2023 là 3,3 triệu USD), còn tổng số tiền quyên góp chỉ đạt 2,1 triệu USD (năm 2023 là 5,73 triệu USD). Khoản chi phí đến tăng 54% so với năm 2023, nhưng số tiền tài trợ cho hoạt động từ thiện chỉ 1,25 triệu USD, còn lại là chi phí vận hành. Tiền lương trả cho nhân viên vào khoảng 913.000 USD, còn mục “Chi phí khác” lên tới 2,9 triệu USD (năm trước đó chỉ một triệu USD). Ô doanh thu trừ chi phí ghi nhận con số -2,5 triệu USD (năm trước dương 2,4 triệu USD).

Người ta tin rằng chi phí đội lên có thể xuất phát từ các chuyến công du mang tính chất “hoàng gia” của cặp đôi đến Nigeria và Colombia trong năm.

Tổ chức từ thiện của vợ chồng Sussex hiện có tài sản ròng trị giá 8,2 triệu USD, trong khi năm trước đó là 10,7 triệu USD.

Trước thông tin cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt vì khủng hoảng tài chính, người phát ngôn của Harry và Meghan lên tiếng phủ nhận. Người này thừa nhận có kế hoạch cắt giảm nhân sự nhưng vì dư thừa, không phải vì khó khăn.

"Hiện tại, toàn bộ đội ngũ nhân sự vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, động thái này đồng nghĩa với việc một số vị trí không tránh khỏi bị cắt giảm, đặc biệt là các vai trò hành chính cấp thấp. Chúng tôi không bàn sâu thêm về các vấn đề nhân sự, ngoài việc khẳng định rằng chúng tôi vinh dự được làm việc cùng những con người tài năng và tận tâm, cống hiến hết mình cho việc giúp đỡ người khác”, người phát ngôn tuyên bố.

Chi phí vận hành của Quỹ Archewell bị đội lên cao được cho là do những chuyến đi nước ngoài của vợ chồng Sussex. Ảnh: Getty Images.

Tuy vậy, ngày 22/12, Page Six xác nhận 3 nhân viên Quỹ Archewell (chiếm 60% nhân sự) đã bị sa thải. Vợ chồng Sussex buộc phải làm vậy vì chi phí quá cao.

Nguồn tin nội bộ cho biết Harry và Meghan phải ngồi xuống bàn bạc về tương lai của quỹ từ thiện vì khó khăn tài chính là có thật.

“Câu hỏi lớn nhất đặt ra là Archewell phải đóng cửa hay được tổ chức từ thiện khác tiếp quản? Harry và Meghan đang tìm kiếm nhà tài trợ tài chính, người chấp nhận gánh vác chi phí phát sinh và đảm bảo tiết kiệm nhất có thể. Những gì đang diễn ra thực chất chỉ để che mắt dư luận”, nguồn tin khẳng định.

Quỹ Archewell được thành lập vào năm 2020, ngay sau khi Harry và Meghan quyết định rời bỏ Hoàng gia Anh. Trong năm tài chính đầu tiên (2021), tổ chức từ thiện này đạt được thành công rực rỡ, với doanh thu hơn 13 triệu USD, trong khi chi phí gần 4 triệu USD. Sang năm thứ hai, quỹ lâm khủng hoảng khi chi phí lên tới gần 2,68 triệu USD, còn doanh thu chỉ đạt 2 triệu USD.

Đến năm 2023, tình hình được cải thiện. Số tiền thu về là 5,73 triệu USD và chi phí là 3,3 triệu USD. Căn cứ vào báo cáo tài chính, 2024 rõ ràng làm năm “thất bát” nhất. Người trong cuộc nói với Page Six, mỗi khoản tài trợ từ thiện họ đưa ra đồng nghĩa với thua lỗ ròng.