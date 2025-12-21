Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

Tú Oanh

TPO - David và Victoria Beckham không còn theo dõi vợ chồng con trai Brooklyn trên Instagram. Trước đó, có thông tin tiết lộ cậu cả sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình Nicola Peltz.

Suốt gần một năm qua, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham rơi vào trạng thái “đóng băng”. Cậu cả phớt lờ gần như tất cả sự kiện quan trọng của bên nội, trong khi liên tục thể hiện tình cảm với nhà vợ.

Ban đầu, David và Victoria Beckham còn muốn hàn gắn. Bằng chứng là nhiều lần gắn thẻ con trai cả trong những bài đăng liên quan đến ngày vui của gia đình.

Tuy nhiên, việc không được đáp lại dường như khiến cả hai lạnh lòng. Họ dần dần bỏ qua đầu bếp sinh năm 1999, ít khi cho thấy sự hiện diện của cậu cả trong đời sống gia đình.

Đỉnh điểm là vào ngày 21/12, truyền thông Anh phát hiện ông bà Becks không còn theo dõi Brooklyn và Nicola trên Instagram nữa. Ở chiều ngược lại, Brooklyn và vợ cũng có động thái hủy theo dõi cha mẹ.

b11.jpg
b1.jpg
b21.jpg
b2.jpg
Vợ chồng Beckham và con trai cả hủy theo dõi nhau trên Instagram.

Daily Mail nhận định đây là dấu hiệu công khai rõ ràng nhất cho thấy đôi bên cắt đứt liên hệ trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình leo thang.

Vào tháng 7, bạn bè của Brooklyn cho biết Cruz và Romeo chặn vợ chồng anh trai trên nền tảng mạng xã hội này. Brooklyn và Nicola đáp lại bằng động thái tương tự.

Nguồn tin riêng của Daily Mail cho hay sự thờ ơ của Brooklyn chính là con dao cắt đứt tình cảm và những nỗ lực hàn gắn từ phía ông bà Becks. “Giọt nước tràn ly” là khi thanh niên sinh năm 1999 quyết định đón Giáng sinh tại nhà vợ ở Miami, Florida, Mỹ.

“Brooklyn và Nicola quyết định đón Giáng sinh cùng gia đình cô ấy. Bố mẹ cô ấy vui mừng khi được đón tiếp họ”, người thân cận xác nhận.

Cặp vợ chồng trẻ tuổi đã có mặt ở Miami từ giữa tháng 12. Họ được thấy chụp ảnh cùng Bradley, anh trai Nicola, trong khu vườn phía sau của biệt thự ở Palm Beach.

Hành động này được ví như cú tát thẳng vào mặt David Beckham, vì anh công khai thể hiện sự nhún nhường trước con trai cả.

b3.jpg
David Beckham từng cố níu kéo con trai, nhưng không thành.

Vào ngày 10/12, cựu danh thủ sinh năm 1975 chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng ba con trai vào đầu thập niên 2010.

Anh làm điều này sau khi đội bóng Inter Miami giành chức vô địch Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Anh cũng giữ cúp vàng khi còn thi đấu cho câu lạc bộ LA Galaxy của Mỹ giai đoạn 2011-2012. Nhờ đó, Beckham đi vào lịch sử với danh hiệu “người đầu tiên giành chức vô địch MLS Cup cả với tư cách cầu thủ và chủ sở hữu đội bóng”.

Victoria cũng chia sẻ bức ảnh Giáng sinh chụp từ nhà cha mẹ cô, Jackie và Tony Adams. Trong ảnh, ông bà Adams xếp mười hai chiếc tất thành hàng trên lò sưởi, mỗi chiếc dành cho một đứa cháu. Chiếc tất được đặt ở vị trí trung tâm nhất là của Brooklyn.

Theo người trong cuộc, mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng nặng nệ đến Jackie và cả Sandra, mẹ của David. Họ đau buồn vì gia đình bị chia rẽ.

“Họ không còn trẻ nữa. Sự thật phũ phàng là không ai biết khi nào họ sẽ gặp lại Brooklyn. Mọi người đều thương cảm cho Jackie và Sandra”, nguồn tin nói.

Việc treo chiếc tất Giáng sinh dường như thể hiện niềm hy vọng từ phía Jackie, rằng dù chuyện gì xảy ra, Giáng sinh có thể trở thành lý do để Brooklyn đặt xuống sự thù địch và trở về với gia đình.

Ngay cả Cruz cũng “xuống nước”. Cậu út chia sẻ bức ảnh chụp cùng hai anh trai trên bãi biển ở Brazil. Trong ảnh, Brooklyn được thấy vòng tay ôm em trai.

Nguồn tin thân cận vào thời điểm đó chia sẻ Giáng sinh càng gần kể, gia đình Beckham càng thấy nhớ Brooklyn và muốn tất cả thành viên một lần nữa đoàn tụ. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều không lay động được Brooklyn.

Tú Oanh
#David Beckham #Victoria Beckham #Brooklyn Beckham #hủy theo dõi #gia đình Beckham #Nicola Peltz

Xem thêm

Cùng chuyên mục