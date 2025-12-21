Nhà Beckham cắt đứt với Brooklyn

TPO - David và Victoria Beckham không còn theo dõi vợ chồng con trai Brooklyn trên Instagram. Trước đó, có thông tin tiết lộ cậu cả sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình Nicola Peltz.

Suốt gần một năm qua, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham rơi vào trạng thái “đóng băng”. Cậu cả phớt lờ gần như tất cả sự kiện quan trọng của bên nội, trong khi liên tục thể hiện tình cảm với nhà vợ.

Ban đầu, David và Victoria Beckham còn muốn hàn gắn. Bằng chứng là nhiều lần gắn thẻ con trai cả trong những bài đăng liên quan đến ngày vui của gia đình.

Tuy nhiên, việc không được đáp lại dường như khiến cả hai lạnh lòng. Họ dần dần bỏ qua đầu bếp sinh năm 1999, ít khi cho thấy sự hiện diện của cậu cả trong đời sống gia đình.

Đỉnh điểm là vào ngày 21/12, truyền thông Anh phát hiện ông bà Becks không còn theo dõi Brooklyn và Nicola trên Instagram nữa. Ở chiều ngược lại, Brooklyn và vợ cũng có động thái hủy theo dõi cha mẹ.

Vợ chồng Beckham và con trai cả hủy theo dõi nhau trên Instagram.

Daily Mail nhận định đây là dấu hiệu công khai rõ ràng nhất cho thấy đôi bên cắt đứt liên hệ trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình leo thang.

Vào tháng 7, bạn bè của Brooklyn cho biết Cruz và Romeo chặn vợ chồng anh trai trên nền tảng mạng xã hội này. Brooklyn và Nicola đáp lại bằng động thái tương tự.

Nguồn tin riêng của Daily Mail cho hay sự thờ ơ của Brooklyn chính là con dao cắt đứt tình cảm và những nỗ lực hàn gắn từ phía ông bà Becks. “Giọt nước tràn ly” là khi thanh niên sinh năm 1999 quyết định đón Giáng sinh tại nhà vợ ở Miami, Florida, Mỹ.

“Brooklyn và Nicola quyết định đón Giáng sinh cùng gia đình cô ấy. Bố mẹ cô ấy vui mừng khi được đón tiếp họ”, người thân cận xác nhận.

Cặp vợ chồng trẻ tuổi đã có mặt ở Miami từ giữa tháng 12. Họ được thấy chụp ảnh cùng Bradley, anh trai Nicola, trong khu vườn phía sau của biệt thự ở Palm Beach.

Hành động này được ví như cú tát thẳng vào mặt David Beckham, vì anh công khai thể hiện sự nhún nhường trước con trai cả.

David Beckham từng cố níu kéo con trai, nhưng không thành.

Vào ngày 10/12, cựu danh thủ sinh năm 1975 chia sẻ bức ảnh cũ chụp cùng ba con trai vào đầu thập niên 2010.

Anh làm điều này sau khi đội bóng Inter Miami giành chức vô địch Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Anh cũng giữ cúp vàng khi còn thi đấu cho câu lạc bộ LA Galaxy của Mỹ giai đoạn 2011-2012. Nhờ đó, Beckham đi vào lịch sử với danh hiệu “người đầu tiên giành chức vô địch MLS Cup cả với tư cách cầu thủ và chủ sở hữu đội bóng”.

Victoria cũng chia sẻ bức ảnh Giáng sinh chụp từ nhà cha mẹ cô, Jackie và Tony Adams. Trong ảnh, ông bà Adams xếp mười hai chiếc tất thành hàng trên lò sưởi, mỗi chiếc dành cho một đứa cháu. Chiếc tất được đặt ở vị trí trung tâm nhất là của Brooklyn.

Theo người trong cuộc, mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng nặng nệ đến Jackie và cả Sandra, mẹ của David. Họ đau buồn vì gia đình bị chia rẽ.

“Họ không còn trẻ nữa. Sự thật phũ phàng là không ai biết khi nào họ sẽ gặp lại Brooklyn. Mọi người đều thương cảm cho Jackie và Sandra”, nguồn tin nói.

Việc treo chiếc tất Giáng sinh dường như thể hiện niềm hy vọng từ phía Jackie, rằng dù chuyện gì xảy ra, Giáng sinh có thể trở thành lý do để Brooklyn đặt xuống sự thù địch và trở về với gia đình.

Ngay cả Cruz cũng “xuống nước”. Cậu út chia sẻ bức ảnh chụp cùng hai anh trai trên bãi biển ở Brazil. Trong ảnh, Brooklyn được thấy vòng tay ôm em trai.

Nguồn tin thân cận vào thời điểm đó chia sẻ Giáng sinh càng gần kể, gia đình Beckham càng thấy nhớ Brooklyn và muốn tất cả thành viên một lần nữa đoàn tụ. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều không lay động được Brooklyn.