Giải trí

Google News

Video BlackPink đánh nhau gây phẫn nộ

Tú Oanh

TPO - Đoạn video BlackPink đánh nhau thu hút hàng triệu lượt xem. Người hâm mộ phẫn nộ vì Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa tiếp tục trở thành nạn nhân của AI.

BlackPink đang tích cực hoạt động với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline, dự kiến kết thúc vào đầu năm 2026. Nhóm nhạc nữ Kpop cũng có kế hoạch phát hành album mới trong tương lai, khiến người hâm mộ háo hức đón chờ sau thời gian 4 nữ thần tượng tập trung vào hoạt động solo.

Trên mạng xã hội, họ luôn thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng với tư cách một nhóm nhạc. Tuy nhiên, không phải sự quan tâm nào cũng tích cực.

Ngày 20/12, một tài khoản X chia sẻ đoạn video có thời lượng 55 giây, với nội dung Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa tấn công nhau trên sân khấu. Họ thậm chí còn cố ám sát lẫn nhau bằng vũ khí như gậy bóng chày, súng, thuốc nổ…

“Trời ơi, 4 con gái của Jackie Chan đang đánh nhau hả?”, chủ tài khoản chú thích.

Đoạn video về BlackPink gây phẫn nộ trên X.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem. Căn cứ vào nhãn cảnh báo ở góc hình, người xem có thể xác định đây là video giả, do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Tuy vậy, nó làm dấy lên nhiều lo ngại về cách AI bị sử dụng theo hướng như vậy.

Khán giả chỉ ra nếu không có những chi tiết phi lý trong video việc phân biệt giữa hình ảnh, video thật và sản phẩm giả mạo có thể trở nên khó khăn. Nhất là khi một số bản đăng lại video ban đầu không có nhãn AI (về sau mới được bổ sung) được lan truyền mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng chú thích đính kèm của chủ tài khoản có dấu hiệu phân biệt chủng tộc.

Theo giải thích, BlackPink là nghệ sĩ Kpop, hoàn toàn không liên quan đến Jackie Chan (Thành Long), nhưng vẫn bị gọi là “con gái của Jackie Chan”. Nó có thể xuất phát từ lối suy nghĩ: người châu Á giống nhau. Đây là khuôn mẫu mang tính miệt thị tồn tại rất lâu trong văn hóa phương Tây.

Đông đảo người hâm mộ lên tiếng phản đối việc chế video không có thật về BlackPink, đồng thời cảnh báo về tính nghiêm trọng của lạm dụng AI: “Video AI mà BlackPink là nạn nhân đã nghiêm trọng đến mức độ này sao? Điều này thật đáng lo ngại”, “Mọi người hãy báo cáo nó đi. Tôi đã làm vậy”, “Tại sao lại làm vậy khi không có sự động ý của họ chứ? Thật đáng sợ khi làm người nổi tiếng thời nay”, “Chúng ta tiêu đời rồi. AI giờ quá thật rồi”, “Không nên được phép dùng AI trên người thật mà không có sự cho phép của chính chủ. Tại sao mọi người lại thoải mái tạo ra những thứ này vậy? Thông tin sai lệch lan truyền nhanh đến kinh khủng. Tôi ghét việc AI ngày càng tinh vi”, “Tôi thấy sợ AI rồi. Tại sao video lại thật đến vậy?”…

Việc hình ảnh người nổi tiếng bị chỉnh sửa bằng AI ngày càng phổ biến và BlackPink không phải nạn nhân duy nhất.

Vào tháng 9, Bangchan, trưởng nhóm Stray Kids, tuyên bố có hành động pháp lý chống lại những cư dân mạng đăng tải video deepfake về anh lên mạng xã hội.

Thời điểm đó, thẩm phán liên bang ở California (Mỹ) chấp nhận đơn của nam thần tượng, cho phép anh yêu cầu X cung cấp thông tin cơ bản về những tài khoản tải lên các video deepfake có nội dung khiêu dâm và phân biệt chủng tộc về anh. Nộp đơn cùng Bangchan có cả thành viên cùng nhóm, Felix.

a2.jpg
Bangchan mạnh tay với những người có hành vi lan truyền video AI giả.
Tú Oanh
