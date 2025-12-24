Kết cục thua lỗ của phim có NSND Trần Lực, Chiều Xuân

TPO - Bộ phim "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam thu 853 triệu đồng sau 12 ngày trụ rạp. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, kết cục thua lỗ của phim được dự báo trước.

Sáng 24/12, phim Thế hệ kỳ tích không còn hiển thị suất chiếu trên trang bán vé của các cụm rạp. Bộ phim của đạo diễn Hoàng Nam ghi nhận tổng doanh thu 853 triệu đồng sau 12 ngày trụ rạp. Con số đưa tác phẩm vào danh sách những phim điện ảnh Việt có thành tích bết bát trong năm 2025. Có thời điểm phim chỉ bán được vài chục vé một ngày. So với doanh thu hơn 100 tỷ đồng ở bộ phim đầu tay, đạo diễn Hoàng Nam thừa nhận thất bại nặng nề ở tác phẩm này.

Thế hệ kỳ tích rời rạp từ 24/12.

Ngay từ những ngày đầu ra rạp, kết cục thua lỗ được dự báo trước. Phim cho thấy sự non tay của đạo diễn và chất lượng diễn xuất yếu của dàn diễn viên không chuyên. Thất bại của Thế hệ kỳ tích đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đạo diễn ôm đồm quá nhiều chi tiết, khiến diễn biến phim trở nên gấp gáp, thiếu điểm chạm, cao trào. Kịch bản được xây dựng còn ngô nghê, dẫn đến cách giải quyết mâu thuẫn bất hợp lý.

Dù đạo diễn tâm huyết đến đâu, kịch bản mới là chìa khóa hút khán giả. Chưa kể, việc thiếu một ngôi sao phòng vé hay diễn viên chính đủ thực lực cũng là lý do đẩy phim đến thất bại.

Trong bài viết nhận thất bại của Hoàng Nam, nhiều khán giả cho rằng đạo diễn nên chậm lại một nhịp, trau dồi kiến thức về điện ảnh thay vì vội vã bắt tay làm phim và nhận cái kết đắng. Cú ngã của Thế hệ kỳ tích cho thấy nếu chỉ chờ yếu tố may mắn, một bộ phim khó trụ vững ở rạp Việt. Trong tác phẩm thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, sự tò mò về YouTuber làm phim điện ảnh không còn là yếu tố mời gọi khán giả mua vé.

Đạo diễn sợ lâm vào cảnh nợ nần khi gom góp tài sản để làm phim.

Trước những bình luận góp ý về chất lượng phim, NSND Thanh Hoa - vai bà Nga Tứ - chia sẻ biết ơn những ý kiến đóng góp của người xem, từ đó rút kinh nghiệm trong diễn xuất. Với những ý kiến chỉ trích nặng nề, nghệ sĩ đáp trả ẩn ý: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Dịp cuối năm, phim Việt gần như chìm nghỉm ngoài rạp, khó cạnh tranh với bom tấn ngoại. Avatar 3: Lửa và tro tàn (Avatar: Fire and Ash) của đạo diễn James Cameron tiếp tục khẳng định sức hút tại các phòng vé trên toàn cầu, trong đó Việt Nam là thị trường nổi bật trong tuần công chiếu đầu. Đây là cú nổ lớn nhất của mùa phim cuối năm 2025, khiến hàng loạt phim Việt và tác phẩm khác đang chiếu lép vế.