Ca sĩ Phương Thanh mặc xuyên thấu táo bạo

TPO - Phương Thanh diện trang phục xuyên thấu táo bạo khi đến buổi ra mắt "Nhà hai chủ". Nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm của khán giả khi hát live ca khúc "Mẹ của con" ngay trên thảm đỏ diễn ra tối 23/12.

Phương Thanh hát live trên thảm đỏ

Buổi premiere Nhà hai chủ diễn ra tối 23/12 tại TPHCM. Tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu là phim Việt duy nhất ra rạp tuần này, đối đầu 7 bộ phim ngoại và Avatar 3 đang thống trị thị trường dịp Giáng sinh.

Buổi ra mắt có sự tham gia của hai đạo diễn, ê-kíp và dàn cast gồm diễn viên Trâm Anh, Trần Kim Hải, NSƯT Kim Phương, Tạ Lâm, bé Shine... Một số nghệ sĩ có mặt trên thảm đỏ ở buổi premiere gồm nghệ sĩ Lê Huỳnh, Lãnh Thanh, Võ Cảnh, diễn viên Thái Lan Simon Kook...

Phương Thanh hát live tại buổi ra mắt Nhà hai chủ. Ảnh: Thanh Ngân.

Chương trình ra mắt dự án kinh dị còn gây chú ý với sự xuất hiện của Phương Thanh. Nữ ca sĩ bước ra với trang phục xuyên thấu, hát live ca khúc Mẹ của con - OST bộ phim Nhà hai chủ. Màn trình diễn thu hút sự hiếu kỳ của đồng nghiệp, khán giả đến xem phim.

Mẹ của con do Trần Tùng sáng tác, Dương Khắc Linh sản xuất. Ca khúc nhấn mạnh tình mẫu tử, dựa trên câu chuyện có thật của Nhà hai chủ.

Phương Thanh cho biết cô ấn tượng mạnh chỉ sau lần đầu nghe ca khúc, do giai điệu, ca từ gây ám ảnh.

"Mẹ của con khiến tôi phải nghe đi nghe lại vì mang đến cảm xúc dữ dội và khác biệt về tình mẫu tử. Sau hoàn tất bài hát, tôi nhận ra tác phẩm không đơn thuần ca ngợi điều đẹp đẽ về tình mẹ con, đó còn là hành trình trỗi dậy của lòng can đảm từ người mẹ khi biết con mình phải đối mặt nguy hiểm. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm đến mấy cũng sẵn sàng vì con mà vượt qua hết nỗi sợ. Đó là điều khiến ca khúc và câu chuyện của Nhà hai chủ chạm đến tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Phim kinh dị dựa trên câu chuyện có thật

Tại buổi ra mắt phim, Trần Kim Hải nói anh có cảm giác quen thuộc khi sóng đôi cùng nữ chính Trâm Anh trên thảm đỏ. Hai diễn viên đóng vai vợ chồng ở Nhà hai chủ, đánh dấu sự tái hợp sau bộ phim Lật mặt 7.

"Thật ra diễn viên đóng chung và tái hợp trong cùng bộ phim không khó gặp. Nhưng đây là lần hiếm hoi tôi gặp lại tất cả người từng góp mặt trong vũ trụ phim khác. Cảm giác như những người bạn thân lâu ngày không gặp".

Buổi premiere Nhà hai chủ không có phần trao đổi, giao lưu với đạo diễn, ê-kíp. Sau chương trình, bộ đôi Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu có chia sẻ ngắn về cảm giác áp lực, lo lắng khi đưa phim ra rạp.

Dàn diễn viên chính trên thảm đỏ buổi ra mắt dự án kinh dị, tâm linh.

“Trước sự kiện, chúng tôi hồi hộp và lo lắng, không biết khán giả đón nhận Nhà hai chủ thế nào. Không biết câu chuyện có đủ gieo vào lòng người xem ít nhiều suy nghĩ về niềm tin tín ngưỡng không. Liệu thông điệp có thờ có thiêng, có kiêng có lành chúng tôi đã truyền tải vừa vặn hay chưa?", đạo diễn chia sẻ.

Chia sẻ lý do làm phim về tình mẫu tử thay vì tiếp tục đi sâu khai thác những bí ẩn tâm linh, bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh - Phạm Trung Hiếu nói Nhà hai chủ vẫn tâm linh nhưng nhấn mạnh vai trò người mẹ.

"Các phim kinh dị, tâm linh nổi tiếng trên thế giới cũng khai thác tình mẫu tử, vì ở đâu thì người mẹ cũng luôn sẵn sàng hy sinh, bảo vệ con trước nguy hiểm. Về khía cạnh tâm linh, chúng tôi tin rằng việc chọn kể một câu chuyện có thật, quay trên bối cảnh thật đã phần nào tạo ra chất liệu tâm linh huyền bí", đạo diễn chia sẻ thêm về tác phẩm.

Đạo diễn cho biết Nhà hai chủ lấy ý tưởng sự kiện, nhân vật có thật và được quay tại bối cảnh từng xảy ra nhiều chuyện tâm linh. Mạch phim theo chân vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải) đến ngôi nhà mới rộng rãi được mua với giá rẻ hai chỉ vàng (thập niên 1990).

Khi cả hai tin rằng đây là nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng và phù hợp cho sự trưởng thành của ba người con, họ liên tục đối mặt sự quấy nhiễu từ người khuất mặt. Việc bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Dì Bảy (NSƯT Kim Phương) khiến gia đình Mai gánh chịu nhiều tai ương, đe dọa tính mạng cả gia đình.

Sự xuất hiện của Nhà hai chủ là trường hợp hiếm hoi của phim Việt. Thông thường, các đạo diễn và nhà làm phim thường né thời điểm Giáng sinh - mùa cao điểm của bom tấn nước ngoài. Hai đạo diễn Trần Duy linh - Phạm Trung Hiếu cũng có nước đi táo bạo khi đưa tác phẩm kinh dị đối đầu trực diện Avatar 3.