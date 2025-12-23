Canh bạc của nhà mốt 91 năm tuổi tại thị trường xa xỉ Việt Nam

TPO - Sau nhiều thập kỷ, thời trang xa xỉ không còn là "lãnh địa" riêng của phụ nữ. Sự xuất hiện của nhà mốt menswear Canali của Italy (ra đời năm 1934) tại TPHCM là minh chứng cho làn sóng đổ bộ của các thương hiệu nam giới cao cấp vào Việt Nam.

Con số biết nói về 'ông lớn xa xỉ' 91 tuổi

Giữa lúc thương hiệu xa xỉ dành riêng cho phụ nữ dần bão hòa, thị trường chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt nhà mốt dành cho nam giới. Vừa qua, việc Canali - thương hiệu Italy ra đời năm 1934, có lịch sử 91 năm phát triển - đặt chi nhánh tại TPHCM là minh chứng cho sự ồ ạt của hàng xa xỉ vào Việt Nam.

Để tồn tại gần một thế kỷ, thương hiệu đến từ Italy có hệ thống vận hành nghiêm ngặt. Mạng lưới sản xuất gồm 7 xưởng may đặt tại châu Âu với đội ngũ hơn 1.300 thợ, duy trì sản lượng xấp xỉ 250.000 sản phẩm/năm. Mỗi bộ suit tiêu chuẩn phải vượt qua hơn 300 công đoạn thủ công trước khi đến tay khách hàng. Những con số cho thấy thương hiệu xây dựng mô hình hoạt động dựa trên tay nghề truyền thống hơn là sản xuất hàng loạt.

Ngoài những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sản phẩm, nhà mốt châu Âu có chiến lược bài bản khi quyết định nhảy vào "canh bạc" thời trang cao cấp, cạnh tranh với hàng loạt thương hiệu trong và ngoài nước.

Để tạo độ phủ thị trường, thương hiệu 91 năm tuổi bắt tay với ông lớn ngành vàng bạc trong nước. Sự kết hợp được kỳ vọng mở ra trang mới cho thị trường thời trang nam cao cấp tại Việt Nam, qua đó cho thấy chiến lược đầy tham vọng.

Thay vì "chân ướt chân ráo" đơn độc từ châu Âu vào Việt Nam, việc bắt tay đối tác bản địa phủ sóng khắp Việt Nam, có lượng khách hàng tiềm năng từ trung lưu đến thượng lưu giúp nhà mốt Italy bắt bài khách hàng local (địa phương).

Ở góc độ thị trường, những con số tổng quan về phân khúc vest và suit toàn cầu là lý do chính để các nhà mốt quốc tế ồ ạt đổ bộ Việt Nam. Theo báo cáo từ Global Growth Insights, thị trường suit nam toàn cầu đạt giá trị khoảng 18,05 tỷ USD năm 2024, dự kiến sẽ chạm mốc 25,76 tỷ USD vào năm 2033.

Số liệu trên phản ánh vest, suit luôn có nền tảng nhu cầu ổn định. Báo cáo nêu rõ nam giới luôn trong cơn khát suit, vest để xuất hiện ở buổi hội họp kinh doanh, sự kiện xã hội, hay đơn giản là xu hướng nâng cấp tủ đồ của nam giới ở các thị trường mới nổi.

Ở góc nhìn địa phương (local), thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam có quy mô đủ lớn để lọc ra những thương hiệu muốn đầu tư lâu dài thay vì thử nghiệm ngắn hạn. Theo iMarc Group, giá trị thị trường hàng xa xỉ tại Việt Nam đạt khoảng 2,3 tỷ USD năm 2024, dự báo hướng tới 4 tỷ USD vào năm 2033.

Sau nhiều năm thử nghiệm, các thương hiệu xa xỉ dần chọn Việt Nam là điểm bán lẻ chiến lược trong khu vực. Sau sự đổ bộ của thương hiệu dành cho quý bà, quý cô như LV, Chanel, Dior, Versace... thị trường xa xỉ dành cho nam dần bùng nổ. Và nói đến suit, Italy là thị trường gần như số một, điển hình là Canali.

Tầm nhìn chiến lược ở Việt Nam

Bức tranh thị trường suit toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ. Trái với dự đoán về sự thoái trào của Âu phục trước xu hướng thời trang Ready-to-wear, số liệu thực tế lại cho thấy suit, vest luôn có sự ổn định.

Tại Việt Nam, sau làn sóng xâm nhập của các "đế chế" như Louis Vuitton, Dior, Chanel hay Hermès, thị trường đang chứng kiến cuộc di cư của các thương hiệu menswear chuyên biệt từ tầm trung đến cao cấp.

Theo Savills, sự hiện diện của các flagship và shop-in-shop biến Hà Nội và TPHCM thành điểm bán lẻ xa xỉ trọng điểm. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam vẫn có đặc thù riêng. Người tiêu dùng vẫn giữ thói quen mua hàng hiệu khi đi du lịch. Việc chuyển dịch thói quen cần thời gian và sự đầu tư vào trải nghiệm shopping hàng cao cấp tại chính địa phương.

Các ông lớn ngành thời trang nam đang đổ xô tìm chỗ đứng tại thị trường Việt Nam. Trong ảnh là bộ sưu tập mới của Canali.

Bên cạnh đó, sức mua dù mở rộng nhưng vẫn phụ thuộc vào quy mô giới doanh nhân và nhóm cá nhân có tài sản ròng cao. Báo cáo Wealth Report chỉ ra rằng Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng "giới nhà giàu" nhanh, tạo động lực cho các dòng menswear cao cấp.

Dưới góc nhìn giới thời trang, sự xuất hiện của nhà mốt menswear Italy là cột mốc quan trọng, nằm trong xu hướng chuyển mình của ngành thời trang nam tại Việt Nam. Ngoài sản phẩm gắn mác đồ hiệu đắt đỏ, người tiêu dùng xa xỉ đang có nhu cầu tìm đến trang phục mang giá trị di sản, thông điệp.

Để thành công tại thị trường hứa hẹn nhưng cũng đầy thách thức, các thương hiệu cần tầm nhìn chiến lược dài hạn. Sự hợp tác giữa thương hiệu quốc tế với những đối tác địa phương am hiểu văn hóa tiêu dùng là một trong số những nước đi tiềm năng ở hiện tại.