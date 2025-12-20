Thanh Hương Bùi làm rõ lý do dừng thiết kế 75 bộ trang phục cho Miss Cosmo 2025

TPO - Trước thềm chung kết Miss Cosmo 2025, NTK Thanh Hương Bùi làm rõ thông tin xoay quanh việc dừng tài trợ 75 trang phục đồng diễn cho cuộc thi. Nhà thiết kế cho biết cô đang bị công kích và phải công bố toàn bộ quá trình làm việc để khán giả hiểu đúng sự việc.

Từ tối 19/12, trước thềm diễn ra chung kết Miss Cosmo, thông tin xoay quanh việc NTK Thanh Hương Bùi ngừng hợp tác với cuộc thi quốc tế đang tổ chức tại Việt Nam thu hút sự chú ý. Dư luận quan tâm việc NTK quyết định dừng tài trợ 75 bộ trang phục cho hoa hậu các nước trong phần đồng diễn mở màn tối 20/12.

NTK Thanh Hương Bùi cho biết vụ việc ngừng tài trợ cho chung kết Miss Cosmo đang bị hiểu sai bản chất. NTK đang bị một số fan sắc đẹp thả phẫn nộ, thậm chí nhắn tin riêng với lời lẽ nặng. Thanh Hương Bùi có bài giải thích dài trên trang cá nhân, thuật lại toàn bộ vụ việc.

NTK Thanh Hương Bùi nói cô lên tiếng vì bị công kích.

NTK cho biết cô và ban tổ chức Miss Cosmo thỏa thuận hợp tác ngày 27/11, theo đó Thanh Hương Bùi thiết kế và tài trợ 75 bộ trang phục đồng diễn cho đêm chung kết diễn ra ngày 20/12.

Dù chưa kịp ký kết hợp đồng, NTK nói cô đẩy nhanh tiến độ, chủ động triển khai các hạng mục đã trao đổi. Trong vòng 8 ngày, từ 27/11-5/12, phía NTK hoàn thiện 8 mẫu thiết kế khung, chuẩn bị sản xuất 75 bộ trang phục đồng diễn. Thanh Hương cho biết khối lượng công việc trong giai đoạn này là rất lớn. Cô phải dồn toàn bộ sức lực, vận động cả công ty để hoàn thiện công việc. Các mẫu thiết kế sau đó được gửi đầy đủ tới ban tổ chức Miss Cosmo và nhận được sự thống nhất, xác nhận sử dụng làm cơ sở cho giai đoạn sản xuất tiếp theo.

Đến ngày 5/12, trong quá trình làm rõ các nội dung liên quan đến quyền lợi truyền thông, hai bên không đạt được sự thống nhất. Vì vậy, Thanh Hương Bùi chủ động dừng hợp tác với Miss Cosmo.

"Tôi đề xuất dừng hợp tác dựa trên tinh thần thiện chí, tôn trọng lẫn nhau. Quyết định này được phía ban tổ chức Miss Cosmo đồng ý. Thời điểm thông báo cách đêm chung kết Miss Cosmo (20/12) 15 ngày. Việc này xuất phát từ mong muốn bảo vệ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong quá trình làm việc", phía Thanh Hương Bùi thông tin.

NTK mong khán giả nhìn nhận thông tin xoay quanh việc dừng hợp tác đúng bối cảnh và diễn biến thực tế quá trình làm việc giữa hai bên. Người trong cuộc trân trọng sự quan tâm của công chúng và mong sự việc được nhìn nhận với tinh thần cởi mở, công bằng và thiện chí.

Thanh Hương Bùi đang được giới thời trang quan tâm sau khi ra mắt BTS quy tụ Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến làm vedette.

Ngay sau khi NTK Thanh Hương Bùi lên tiếng, phía ban tổ chức Miss Cosmo có động thái phản hồi. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo - chia sẻ bài đăng của NTK, thể hiện tinh thần tôn trọng và thiện chí giữa hai bên.

“Tôi mong mọi người hiểu rằng mỗi mối quan hệ hợp tác không thành đều là sự cân nhắc, đắn đo và tiếc nuối của các bên, nhưng chúng tôi luôn dành sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Tôi mong sự việc không bị đưa đi xa hơn với những thông tin chưa chuẩn xác”, ông Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ.

CEO Miss Cosmo cũng bày tỏ mong muốn khán giả tiếp tục ủng hộ NTK Thanh Hương Bùi, giữ thái độ tích cực trước những thông tin liên quan đến sự việc.