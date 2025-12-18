Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

NSƯT Phi Điểu cấp cứu

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NSƯT Phi Điểu vừa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) do nhiễm trùng máu. Sức khỏe của nữ nghệ sĩ tạm ổn sau hai ngày điều trị.

Ngày 18/12, NSƯT Phi Điểu cho biết bà nhập viện từ 16/12 sau khi xuất hiện triệu chứng sốt cao, run rẩy kèm tụt huyết áp. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng máu và chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp truyền dịch.

Sức khỏe của NSƯT Phi Điểu dần ổn định, bà đã có thể ăn uống và trò chuyện bình thường dù vẫn còn mệt mỏi. Bà nói đây là lần hiếm hoi nhập viện cấp cứu.

“Tôi năm nay 93 tuổi mới lần đầu nhập viện cấp cứu. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cảm cúm thông thường nhưng bệnh mỗi lúc một nặng nên phải vào viện. Sau lần ốm này tôi phải chú ý sức khỏe hơn, không dám chủ quan”, nữ nghệ sĩ cho biết.

thii8895-3346.jpg
NSƯT Phi Điểu chăm hoạt động nghệ thuật ở tuổi ngoài 90.

Con trai của nữ nghệ sĩ đang công tác xa. Gia đình nhờ cháu của NSƯT Phi Điểu thay phiên chăm sóc trong thời gian bà điều trị.

Nữ nghệ sĩ có lịch quay phim ngày 20/12. Bà chia sẻ ê-kíp không liên lạc được nên bà không khỏi lo lắng. NSƯT Phi Điểu chia sẻ bà áy náy khi không thể đến ghi hình. Bà áy náy vì ảnh hưởng đoàn phim, nhưng được đạo diễn và diễn viên thông cảm. NSƯT mong được xuất viện, sớm trở lại phim trường trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1933. Bà khởi đầu sự nghiệp với vai trò phát thanh viên giọng Nam Bộ tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM. Năm 68 tuổi, bà lần đầu tham gia phim ảnh với Blouse trắng. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn với những vai người bà, người mẹ, được khán giả gọi là người mẹ, người bà hiền nhất Việt Nam.

Năm 1997, nghệ sĩ Phi Điểu nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ở tuổi ngoài 90, bà vẫn miệt mài đóng phim. Dịp 2/9, bà xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma 2 của đạo diễn Trung Lùn, có sự góp mặt của Hoài Linh, Tuấn Trần...

Trạch Dương
#Nghệ sĩ Phi Điểu nhập viện cấp cứu #Nhiễm trùng máu và điều trị kháng sinh #Sức khỏe nghệ sĩ cao tuổi #Hoạt động nghệ thuật tuổi cao #Chăm sóc và lo lắng của gia đình #Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Phi Phi #Vai trò phát thanh viên và diễn viên #Đóng phim sau tuổi 90 #Ảnh hưởng của bệnh tật đến hoạt động nghệ thuật #Ý thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Cùng chuyên mục