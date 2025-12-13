Đại sứ Hoa hậu Việt Nam Mỹ Vân, MC Ngọc Thúy truyền lửa ở Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Trước giờ G của Tiền Phong Half Marathon 2025, Đại sứ Hoa hậu Việt Nam Mỹ Vân và MC Ngọc Thúy sẵn sàng tiếp lửa tại những khoảnh khắc quan trọng nhất của giải. Với vai trò đồng hành từ nghi thức khai mạc đến vạch đích, hai MC góp phần lan tỏa tinh thần xanh và năng lượng tích cực đến cộng đồng runner ở mùa đầu tiên diễn ra tại TPHCM.

Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, sẵn sàng đón hàng nghìn runner tham gia Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc.

Tiền Phong Half Marathon 2025 là sự kiện thể thao phong trào quy mô lớn đầu tiên của báo Tiền Phong tại TPHCM. Khu đô thị Vạn Phúc sẵn sàng cho ngày hội chạy bộ mang tinh thần xanh, nhịp sống hiện đại của đô thị năng động nhất cả nước.

Trong mùa giải đầu, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Truyền thông & Nghệ thuật giữ vai trò MC sân khấu. Cô đồng hành tại lễ khai mạc, bế mạc và lễ trao giải, đảm nhiệm vai trò kết nối thông điệp, cảm xúc và tinh thần của toàn bộ sự kiện.

Vị trí MC Start/Finish do Ngọc Thúy đảm nhận. Cô hiện diện tại điểm nóng xuất phát và ghi nhận khoảnh khắc chiến thắng của runner. Hai MC được xem như người truyền lửa, góp phần tạo nên cảm xúc xuyên suốt từ sân khấu đến không khí náo nhiệt của đường đua.

"Tiền Phong Half Marathon sẽ trở thành sự kiện được mong đợi hàng năm"

Mùa đầu tiên của Tiền Phong Half Marathon khởi động với thông điệp Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc. MC Mỹ Vân cho rằng việc ban tổ chức chọn “niềm tin” làm trọng tâm cho giải mới là điều đặc biệt. Đây là cách xác lập tinh thần xuyên suốt cho cả cộng đồng runner: tin vào chất lượng tổ chức và cũng tin vào hành trình mà mỗi người tự mình bắt đầu.

“Niềm tin không chỉ hướng đến ban tổ chức, mà còn là niềm tin vào chính mình ở từng bước chạy”, Vân chia sẻ.

Khái niệm “hành trình xanh” được Mỹ Vân diễn giải rộng hơn yếu tố cảnh quan. Với cô, đó là lối sống tích cực, bền vững, và cách một giải chạy có thể trở thành chất xúc tác cho sự chuyển dịch này trong cộng đồng. Đại sứ Truyền thông Nghệ thuật nhìn nhận Tiền Phong Half Marathon không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là hoạt động gắn với giá trị lâu dài.

Từng đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức, MC Mỹ Vân nói cô hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của mùa giải đầu. “Tôi nghĩ nền tảng tổ chức của báo Tiền Phong là điểm đảm bảo rất rõ ràng. Một giải mới nhưng đã được đặt trên chuẩn mực nghiêm túc ngay từ đầu. Tôi kỳ vọng sự kiện sẽ sớm trở thành giải được mong đợi hằng năm”, Mỹ Vân chia sẻ thêm.

Là gương mặt trưởng thành từ Hoa hậu Việt Nam, việc quay trở lại đồng hành ở dự án mới của báo Tiền Phong mang đến cho Mỹ Vân gắn bó đặc biệt. Đây là hành trình nối tiếp tinh thần trách nhiệm xã hội mà cô đã học được từ cuộc thi.

Mỹ Vân đồng hành cùng Tiền Phong Half Marathon 2025 từ sự kiện họp báo công bố, lễ khai mạc ngày 13/12 và buổi trao giải ngày 14/12.

“Tôi không chỉ xuất hiện với hình ảnh cá nhân, mà muốn lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng qua các hoạt động thể thao”, Vân nói.

Cung đường tại Khu đô thị Vạn Phúc được Mỹ Vân đánh giá cao nhờ môi trường xanh - sạch, hệ sinh thái cảnh quan và mặt nước đan xen. Với cô, “mạch xanh” này tạo ra cảm giác thư thái, giúp runner duy trì nhịp độ ổn định và hướng đến trải nghiệm trọn vẹn. Cô nhấn mạnh rằng cảnh quan đẹp thực sự góp phần giảm áp lực tâm lý, giúp người chạy tìm được niềm vui trong hành trình.

Vân cũng nhìn nhận vai trò truyền thông của mình là cầu nối, góp phần nhỏ lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động nhưng đang ưu tiên lối sống xanh. Cô tin rằng khi được tiếp cận bằng cảm hứng, giới trẻ sẽ dễ hình thành thói quen vận động. Việc giải chia nhóm tuổi và hạng mục giới tính cũng theo cô là dấu hiệu của bản sắc nhân văn, tạo cơ hội ghi nhận công bằng cho mọi người.

Đảm nhận vai trò MC ở các hoạt động chính của giải, Mỹ Vân xem đây là trải nghiệm giàu năng lượng. Cô tiết lộ bản thân đã chuẩn bị thể lực để tham gia cự ly 5 km, nhằm hiểu rõ cảm giác của runner và truyền tải tinh thần giải bằng trải nghiệm thật. “Dẫn giải chạy không chỉ là dẫn, mà là hòa vào nhịp của hàng nghìn người”, cô nói.

Nhìn về tương lai, Mỹ Vân mong giải sẽ tiếp tục duy trì tinh thần xanh, đồng thời xây dựng bản sắc riêng dựa trên cộng đồng, cảm xúc và cảnh quan. Theo cô, một giải chạy bền vững là giải khiến runner muốn quay lại “vì cảm giác, chứ không chỉ vì thành tích”.

Đếm ngược khoảnh khắc truyền lửa cho các runner

Đứng tại hai điểm giàu cảm xúc nhất của giải, MC Ngọc Thúy nói cô có cơ hội quan sát rõ nhất tinh thần mà ban tổ chức muốn truyền tải. Cô cho rằng tinh thần “Trao niềm tin - nhận hạnh phúc” hiện rõ trên nét mặt và bước chân của người chạy. Đây là nơi ghi rõ mọi cảm xúc của runner, từ sự hồi hộp và quyết tâm trước giờ xuất phát đến sự kiên trì, thậm chí vượt qua giới hạn khi tiến gần vạch đích của runner.

Tham gia dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện thể thao, nữ MC nhận định điểm tạo bản sắc riêng cho Tiền Phong Half Marathon là sự bài bản được xây dựng qua nhiều thập kỷ. “Tiền Phong luôn giữ uy tín tạo nên đường chạy chuẩn quốc tế, công tác y tế, quy trình chấm thành tích đều được thực hiện nghiêm túc. Không nhiều giải phong trào quy tụ đầy đủ tuyển thủ quốc gia như thế này”, Ngọc Thúy chia sẻ thêm.

MC Hồng Thúy sẵn sàng tiếp lửa cho runner.

Sau khi khảo sát sớm cung đường chạy và vị trí Start/Finish, nữ MC đánh giá nhịp tổ chức của giải năm nay ổn định và đúng quy trình. Về khâu tổ chức, nữ MC đánh giá cao công tác điều phối và an toàn tại khu vực đông nhất của sự kiện. Không phải lần đầu dẫn giải chạy, nhưng với cô, mỗi mùa đều mang màu sắc khác nhau vì runner chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất.

Nói về dàn runner năm nay, cô kỳ vọng giải đấu tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ do tính sáng tạo và năng lượng của chính runner tạo nên.

Ngọc Thúy cho rằng yếu tố quyết định sự bùng nổ ở khoảnh khắc xuất phát là tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng của vận động viên. Sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia càng khiến bầu không khí tập trung và giàu năng lượng hơn.

Với việc runner phong trào và runner có nhiều kinh nghiệm cùng tham gia giải chạy, hai nhóm runner tạo sự tương phản thú vị. Một bên háo hức và hướng đến trải nghiệm, một bên điềm tĩnh, có kế hoạch và kỷ luật hơn.

Khi đứng ở vạch đích, Ngọc Thúy mong muốn chứng kiến khoảnh khắc đẹp đến từ tinh thần vượt giới hạn của các runner.

Cuối cùng, Ngọc Thúy cho rằng Tiền Phong Half Marathon 2025 góp phần định hình thói quen vận động và lối sống khỏe. Điều này đặc biệt quan trọng khi phong trào chạy bộ ngày càng trở thành hoạt động văn hóa - xã hội.

Nhìn về các năm tiếp theo, Thúy mong giải mở rộng quy mô runner, đa dạng hoạt động cộng đồng và tăng thêm những điểm nhấn giàu bản sắc. “Khi một giải chạy có thể để lại cảm xúc và sự kết nối, thì mỗi mùa sẽ trở thành điều mà cộng đồng mong chờ”, cô nhấn mạnh.