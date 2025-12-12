Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ai đăng quang Miss Charm 2025

Duy Nam

TPO - Các người đẹp Hà Lan, Đức, Brazil, Venezuela, Mexico... đang được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Miss Charm 2025 trong đêm chung kết tối 12/12 ở TPHCM.

590413040-18549706870038731-7608973655929979094-n.jpg
597884533-18549706882038731-6097548082189322652-n.jpg
Đại diện Brazil - Maiara Braga Porto đang được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện Miss Charm 2025. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 85-60-90 cm. Mariara là diễn viên, người mẫu, ca sĩ và là sinh viên năm cuối ngành nha khoa chuyên sâu phẫu thuật răng hàm mặt. Cô có nhiều năng khiếu như diễn xuất, lồng tiếng, thiết kế thời trang và có thể chơi các loại nhạc cụ như guitar, ukulele, piano và trống. Người đẹp Brazil sáng lập dự án hỗ trợ hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua giáo dục và thực phẩm.
598153219-18545623258020840-6710567262105123333-n.jpg
598952711-18545623249020840-777842082642054924-n-3239.jpg
Người đẹp Hà Lan - Jaelin Amaris Ramadhin là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Hà Lan 2025. Jaelin có bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh và hiện đang theo học thạc sĩ Tài chính và Đầu tư tại Đại học Erasmus. Cô đang làm việc trong lĩnh vực tài chính tại cảng Rotterdam. Jaelin thích đến phòng tập thể dục và chạy bộ để giúp cô duy trì kỷ luật, cân bằng và sự mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn thể chất. Jaelin cũng tích cực trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em, giúp tạo ra môi trường an toàn và yêu thương.
597930656-1408233703991010-884157932088599322-n.jpg
597872066-1408459007301813-3725908725593457741-n-7424.jpg
Đại diện Đức - Luisa Victoria Malz được nhiều chuyên trang nhận định giành giải cao trong chung kết. Người đẹp cao 1,71 m, số đo hình thể 86-61-91cm. Cô là nhà thiết kế thời trang, thợ may và người mẫu. Mang hai dòng máu Brazil và Đức, Luisa cho biết muốn lan tỏa sự ấm áp và thanh lịch từ nguồn cội của mình.
597179492-1408233743991006-1424458639829159226-n.jpg
596803980-1408461273968253-9156432909775513123-n-2403.jpg
Đại diện Thái Lan - Narumon Phimphakdee là ứng viên nổi bật của châu Á. Cô có chiều cao ấn tượng 1,83 m, số đo hình thể 91-61-93 cm. Cô là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Người đẹp Thái Lan lớn lên trong gia đình làm nông nhưng đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Cô từng bị chê bai vì chiều cao và làn da ngăm nhưng luôn xem đó là sức mạnh tạo nên khác biệt.
597281966-1408233673991013-2992374108097279894-n.jpg
596968406-1408462133968167-4123020692954897551-n-5979.jpg
Đại diện Venezuela - Anna Blanco là ứng viên nổi bật của châu Mỹ. Cô có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo hình thể 86-61-98 cm. Anna là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland.
597858888-1408233897324324-5696740810954933312-n.jpg
597816726-1408458970635150-8603327211393977832-n-1815.jpg
Đại diện Colombia - María José Chacon Montano cao 1,67 m, số đo hình thể 84-60-100 cm. Cô là sinh viên luật năm cuối tại Đại học Pontificia Universidad Javeriana. Người đẹp mong muốn trở thành nhà lãnh đạo có khả năng hỗ trợ cộng đồng dễ tổn thương, hợp tác cùng các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc.
597161922-1408232943991086-7633910799329939932-n.jpg
597400395-1408460363968344-2316484032100617709-n-9502.jpg
Đại diện Mexico - Francia Cortés 26 tuổi, cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Cô là doanh nhân, tư vấn kinh doanh và MC truyền hình. Người đẹp có bằng Kinh doanh Quốc tế và Thạc sĩ Quản trị Marketing, hiện là nhà sáng lập của một thương hiệu chăm sóc da. Cô cũng phát triển nền tảng Potenciando Estrellas, nơi tổ chức các khóa học và chương trình truyền cảm hứng về phát triển bản thân, giáo dục và định hướng mục tiêu sống.
599929315-1409506913863689-5288559211404557431-n.jpg
597888631-1408462210634826-6124775002167057166-n-6826.jpg
Đại diện Mỹ - Kaylyn Slevin được nhiều fan yêu thích với vẻ đẹp ngọt ngào như búp bê. Cô 24 tuổi, cao 1,68 m, là người mẫu, vũ công chuyên nghiệp. Kaylyn Slevin là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang Instagram có gần 600.000 người theo dõi. Cô đứng thứ 11 trong cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2021.
597878855-1408233537324360-3083757959305726930-n.jpg
597613242-1408462240634823-2165032413486734284-n-5576.jpg
Đại diện chủ nhà Việt Nam - Mai Ngô sinh năm 1995, cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-67-100 cm. Mai Ngô là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt qua nhiều chương trình truyền hình thực tế và cuộc thi sắc đẹp. Năm 2022, cô giành giải Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Mai Ngô được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn, khả năng ngoại ngữ trôi chảy và năng lượng hoạt bát, tích cực. Cô được nhận xét có khả năng giành giải cao trong chung kết.
597860413-1408233943990986-318943409583119051-n.jpg
indo.jpg
Hai đại diện Campuchia và Indonesia được đánh giá cao ở khu vực châu Á.
597869117-1408233750657672-3200166955172051336-n.jpg
china.jpg
Philippines và Trung Quốc được nhận xét là những ứng viên có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.
namibia.jpg
zambia.jpg
Namibia và Zambia là những thí sinh nổi bật của khu vực châu Phi.
Duy Nam
#Miss Charm 2025 #Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế #Miss Charm

