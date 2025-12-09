Người đẹp Jamaica bị gãy xương, xuất huyết não sau cú ngã ở Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Hoa hậu Jamaica - Gabrielle Henry bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương đáng kể khác sau cú ngã ở bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 19/11.

Ngày 8/12, tổ chức Miss Universe (MUO) đăng thông báo cập nhật tình hình sức khỏe của người đẹp Jamaica - Gabrielle Henry, sau hơn 20 ngày nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện ở Thái Lan.

Thông báo cho biết sau cú ngã xuống hố sân khấu trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 19/11, Henry đã bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương đáng kể khác.

Gabrielle Henry trình diễn trong bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

"Henry được đưa vào phòng hồi sức tích cực tại Bangkok ngay lập tức, trong tình trạng nguy kịch và phải theo dõi thần kinh liên tục. Đến nay, cô vẫn cần các bác sĩ chuyên khoa giám sát 24/7", thông báo cho biết.

Gabrielle Henry trở về Jamaica trong vài ngày tới cùng đội ngũ y tế và được chuyển thẳng đến bệnh viện tại quê nhà để tiếp tục điều trị, phục hồi. MUO sẽ tài trợ chuyến bay hồi hương của Henry và cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế liên quan trong tương lai.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng đã chi trả toàn bộ chi phí bệnh viện, điều trị và phục hồi chức năng của Henry tại Thái Lan. MUO cũng hỗ trợ chi phí sinh hoạt, lưu trú cho mẹ và chị gái Henry trong thời gian cô điều trị ở Thái Lan.

Cùng thời điểm, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica cũng đưa ra thông báo mới nhất về tình trạng sức khỏe của Henry. Tổ chức gửi lời cảm ơn tới MUO vì sự cảm thông, hiện diện và quan tâm không ngừng nghỉ trong suốt thời gian điều trị cho Henry tại Thái Lan.

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica cũng cho biết Henry đã bày tỏ sự lạc quan và lòng biết ơn trong thời gian này, đồng thời nói rằng cô háo hức mong chờ ngày trở về nhà và gặp lại mọi người.

Gia đình Henry đã gửi lời cảm ơn đến người dân Jamaica, cộng đồng Miss Universe và người hâm mộ khắp thế giới đã động viên và cầu nguyện cho cô suốt thời gian qua.

Gabrielle Henry bất ngờ gặp tai nạn sau màn trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Universe hôm 19/11. Người đẹp vô tình bước lệch khỏi mép sân khấu, rơi xuống phía dưới. Cô được nhân viên hậu đài bế lên cáng và đưa đi cấp cứu.

Khi đó, đại diện tổ chức chủ nhà - Miss Grand International (MGI) - nói sự cố xảy ra chủ yếu do cô ấy đi sai vị trí sân khấu và có thể không nhìn đường khi đang trình diễn, nhưng phủ nhận việc MGI đổ lỗi cho Henry.

Sau vụ việc của Gabrielle Henry, chính phủ Jamaica đã ra lệnh cấm các người đẹp Jamaica không được tham dự các cuộc thi quốc tế. Do quy định này nên Miss Charm Jamaica 2025 và Miss Cosmo Jamaica 2025 đã không thể sang Việt Nam để dự thi khiến nhiều người tiếc nuối.

Sự việc các người đẹp Jamaica bị cấm thi quốc tế đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng đây là sự bất công với các hoa hậu vì họ đã bỏ nhiều công sức, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi.