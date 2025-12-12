Hoa hậu Hoàn vũ lặng lẽ về nước

TPO - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch trở về quê nhà Mexico trong im lìm. Cô cũng tìm cách né tránh giới truyền thông khi bị phát hiện ở sân bay.

Ngày 11/12, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đã đáp chuyến bay trở về quê nhà Mexico sau hơn 20 ngày đăng quang tại Thái Lan. Không có cảnh tượng chào đón hoành tráng, người đẹp xuất hiện chớp nhoáng với trang phục giản dị.

Fatima Bosch mặc áo hoodie trùm kín đầu, đội mũ lưỡi trai và đeo kính. Cô không đội vương miện và mặc trang phục lộng lẫy khi trở về quê hương như các Hoa hậu Hoàn vũ trước đây.

Fatima Bosch mặc giản dị khi trở về quê nhà Mexico.

Tại sân bay cũng không có cảnh đoàn người huyên náo chờ đón tân hoa hậu. Cô được vệ sĩ đi cùng mở đường để nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Một số cơ quan truyền thông địa phương có mặt ở sân bay đã nhận ra Fatima và cố gắng tiếp cận để phỏng vấn cô nhưng người đẹp né tránh trả lời, gương mặt khó chịu.

Cảnh tượng Fatima Bosch im lìm trở về Mexico được xem là chưa từng có trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đây, các Hoa hậu Hoàn vũ khi trở về quê nhà sau đăng quang đều xuất hiện một cách lộng lẫy và được biển người chào đón.

Fatima trở về quê sau chuyến công tác tại Mỹ. Tại đây, cô gây ồn ào khi bỏ về giữa chừng trong lúc phỏng vấn với kênh Telemundo. Trong cuộc trò chuyện, Fatima liên tục được hai MC hỏi về những tin đồn xung quanh chuyện cô mua giải và bố cô có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước những câu hỏi khó, Fatima tỏ ra mất bình tĩnh, khó chịu và liên tục nhăn mặt. Một lúc sau, cô bỏ về giữa chừng và tuyên bố không trả lời phỏng vấn với kênh Telemundo nữa.

Cách hành xử của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng Fatima có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp, không chịu được sức nặng vương miện.

Trong các cuộc phỏng vấn sau đăng quang, Fatima đều nhận được câu hỏi về nghi vấn mua giải và được dọn đường khiến cô khó chịu. Thậm chí, Fatima còn được hỏi có nghĩ tới việc từ bỏ vương miện vì vướng quá nhiều ồn ào hay không.

Người đẹp trả lời: "Tất nhiên là không vì tôi xứng đáng với vương miện. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”. Cô cũng phủ nhận tin đồn bố mình có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Fatima Bosch năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Cô đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.

Trong thời gian tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fatima gây chú ý khi dám lên tiếng tố cáo ông Nawat vì đã mắng mỏ cô trong buổi trao sash. Nhờ sự việc này, trang cá nhân của cô có lượng người theo dõi tăng đột biến.

Tuy nằm trong nhóm thí sinh sáng giá nhưng chiến thắng của Fatima Bosch đã gây nhiều tranh cãi. Sau chung kết, giám khảo cuộc thi tố cô được dọn đường vì gia đình người đẹp và ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ có quan hệ làm ăn.