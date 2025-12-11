50 cô gái tranh vị trí thay thế Ý Nhi, Bảo Ngọc

TPO - Miss World Vietnam vừa công bố 50 thí sinh bước vào vòng chung kết. Thí sinh năm nay được đánh giá nổi bật về ngoại hình và học vấn, đủ khả năng kế nhiệm Ý Nhi, sắp tới là Bảo Ngọc.

Buổi ra mắt Top 50 Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM, mở đầu cho chuỗi hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam kế nhiệm đương kim Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và Miss World Vietnam 2024.

Một trong những thay đổi lớn nhất của Miss World Vietnam 2025 là sự thay đổi về thể lệ thi. Tổng đạo diễn cho biết năm nay không có vòng thi chung khảo.

"Chúng tôi quyết định chọn 50 gương mặt nổi bật nhất từ hơn 300 hồ sơ đăng ký tại vòng sơ khảo ngày 30/11. Top 50 trực tiếp tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 3/2026. Quyết định nhằm tạo sự kịch tính và tập trung nguồn lực cho đêm chung kết đạt chất lượng cao nhất", ban tổ chức cho biết.

Sắc vóc một số thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Không phải trải qua vòng chung khảo, thí sinh có thời gian tập trung trau dồi kỹ năng, thể hiện bản thân qua các vòng thi phụ chuyên môn sâu trước khi bước lên sân khấu quyết định.

Đánh giá về chất lượng thí sinh, đại diện BTC bày tỏ sự lạc quan: “Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp trước đây. Đáng chú ý, đa số thí sinh đều có chiều cao nổi bật, trên 1,7 m”.

Bên cạnh yếu tố hình thể, ban tổ chức nhấn mạnh thí sinh Miss World Vietnam 2025 gây ấn tượng nhờ khả năng giao tiếp, giỏi ngoại ngữ và tư duy hiện đại.

“Hầu hết thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng lớn", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Miss World Vietnam 2024 Bảo Ngọc (trái) và đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 bổ sung thêm phần thi đậm tính văn hóa mang tên Dances Of Vietnam. Cuộc thi thiết kế trang phục nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, để các thí sinh thể hiện khả năng trình diễn vũ đạo, lan tỏa nét đẹp truyền thống. Hai thiết kế chiến thắng lần lượt đồng hành cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân Miss World Vietnam đến cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Theo lịch trình, Top 50 có đợt tập trung đầu tiên để tham gia các hoạt động ra mắt và sự kiện thời trang VBFF diễn ra tại tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM. Đợt tập trung thứ hai và quan trọng nhất diễn ra vào tháng 3/2026, với các phần thi chuyên môn như Head To Head Challenge, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, và Người đẹp Nhân ái.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra ngày 24/3/2026, sau đêm diễn nghệ thuật Dances Of Vietnam vào ngày 20/3.