Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

50 cô gái tranh vị trí thay thế Ý Nhi, Bảo Ngọc

Hồng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Miss World Vietnam vừa công bố 50 thí sinh bước vào vòng chung kết. Thí sinh năm nay được đánh giá nổi bật về ngoại hình và học vấn, đủ khả năng kế nhiệm Ý Nhi, sắp tới là Bảo Ngọc.

Buổi ra mắt Top 50 Miss World Vietnam 2025 diễn ra tại TPHCM, mở đầu cho chuỗi hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam kế nhiệm đương kim Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và Miss World Vietnam 2024.

Một trong những thay đổi lớn nhất của Miss World Vietnam 2025 là sự thay đổi về thể lệ thi. Tổng đạo diễn cho biết năm nay không có vòng thi chung khảo.

"Chúng tôi quyết định chọn 50 gương mặt nổi bật nhất từ hơn 300 hồ sơ đăng ký tại vòng sơ khảo ngày 30/11. Top 50 trực tiếp tranh tài trong đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 3/2026. Quyết định nhằm tạo sự kịch tính và tập trung nguồn lực cho đêm chung kết đạt chất lượng cao nhất", ban tổ chức cho biết.

z7315255788947-d49992b16e122302676491ef5f484817.jpg
z7315255788980-08f12ea14a21ec09245bf511627269be.jpg
z7315255843514-b11670e70d90d0bfe883eed57719e6c6.jpg
z7315255897052-76304b76bc8b4a667a273d825652664b.jpg
Sắc vóc một số thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Không phải trải qua vòng chung khảo, thí sinh có thời gian tập trung trau dồi kỹ năng, thể hiện bản thân qua các vòng thi phụ chuyên môn sâu trước khi bước lên sân khấu quyết định.

Đánh giá về chất lượng thí sinh, đại diện BTC bày tỏ sự lạc quan: “Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp trước đây. Đáng chú ý, đa số thí sinh đều có chiều cao nổi bật, trên 1,7 m”.

Bên cạnh yếu tố hình thể, ban tổ chức nhấn mạnh thí sinh Miss World Vietnam 2025 gây ấn tượng nhờ khả năng giao tiếp, giỏi ngoại ngữ và tư duy hiện đại.

“Hầu hết thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng lớn", đại diện ban tổ chức nói thêm.

z7315267080648-f740d6ba6f54bcff2a66a36438faa730-1.jpg
Miss World Vietnam 2024 Bảo Ngọc (trái) và đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 bổ sung thêm phần thi đậm tính văn hóa mang tên Dances Of Vietnam. Cuộc thi thiết kế trang phục nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, để các thí sinh thể hiện khả năng trình diễn vũ đạo, lan tỏa nét đẹp truyền thống. Hai thiết kế chiến thắng lần lượt đồng hành cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân Miss World Vietnam đến cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Theo lịch trình, Top 50 có đợt tập trung đầu tiên để tham gia các hoạt động ra mắt và sự kiện thời trang VBFF diễn ra tại tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM. Đợt tập trung thứ hai và quan trọng nhất diễn ra vào tháng 3/2026, với các phần thi chuyên môn như Head To Head Challenge, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, và Người đẹp Nhân ái.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra ngày 24/3/2026, sau đêm diễn nghệ thuật Dances Of Vietnam vào ngày 20/3.

Hồng Phúc
#Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2025 #Thay đổi thể lệ thi sắc đẹp #Chọn lọc thí sinh nổi bật #Chương trình văn hóa Dances Of Vietnam #Các hoạt động chuẩn bị chung kết #Tiêu chí chọn thí sinh mới #Chương trình tập trung và thi phụ #Định hướng phát triển kỹ năng thí sinh #Lịch trình chung kết và hoạt động liên quan #Nâng cao chất lượng cuộc thi

Cùng chuyên mục