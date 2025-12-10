Tuấn Hưng vào vai vỡ nợ, không nhận ra 'Nguyệt thảo mai' Hà Hương

TPO - "Thế hệ kỳ tích" của Hoàng Nam gây bất ngờ với sự kết hợp của dàn diễn viên đa thế hệ. Ca sĩ Tuấn Hưng lần đầu đảm nhận vai người đàn ông vỡ nợ. Hà Hương - 'Nguyệt thảo mai' khiến khán giả không nhận ra với hình ảnh người phụ nữ thực dụng.

NSND Thanh Hoa, NSƯT Chiều Xuân khóc

Đạo diễn Hoàng Nam vừa ra mắt dự án thứ hai mang tên Thế hệ kỳ tích. Tác phẩm là sự đặt cược của đạo diễn trăm tỷ vào chủ đề công nghệ, khởi nghiệp của Gen Z trong bối cảnh Hà Nội truyền thống. Dàn diễn viên đa thế hệ từ NSND Thanh Hoa đến ca sĩ Tuấn Hưng, Trần Tú - con trai NSND Trần Lực", mang đến tác phẩm "rặt Hà Nội".

NSND Thanh Hoa, đảm nhận vai chính bà nội Nga Tứ. Đây là lần đầu bà đóng phim điện ảnh, hoàn thành giấc mơ ấp ủ từ thuở nhỏ. "Giấc mơ ngày nhỏ của tôi là trở thành diễn viên, lúc nào tôi cũng mơ đóng vai công chúa. Gần cuối đời rồi thì giấc mơ đóng phim cũng thành hiện thực, dù không phải là công chúa cũng vui", bà chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ nói bà khóc “từ đầu đến cuối” khi xem bản dựng phim, coi đây là kỳ tích trong đời.

Trần Tú, Hồng Khanh, NSND Thanh Hoa và Hà Hương tại buổi ra mắt phim.

NSƯT Chiều Xuân đảm nhận vai khách mời và đến ủng hộ con gái Hồng Khanh. Nữ nghệ sĩ khóc khi xem lại các phân đoạn trên màn ảnh rộng. "Cảm ơn những người ông, người bà, các cô chú trong phim. Họ luôn bên các diễn viên trẻ nhiều non nớt", cô nói.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm những cảnh quay về ngõ phố Hà Nội mùa thu chạm đến ký ức, khiến cô nhớ về bà và mẹ, về Hà Nội dịu dàng. Nói về việc đóng phim cùng con gái Hồng Khanh, Chiều Xuân chia sẻ cô giữ phương châm “không can thiệp trực tiếp vào nghệ thuật của con”, luôn tôn trọng con đường riêng của Hồng Khanh.

Tại buổi ra mắt, Hồng Khanh cho biết cô đầu tư nghiêm túc cho vai chính Linh. Ban đầu chỉ đi casting “cho vui”, cô đã nỗ lực giảm gần 20 kg, từ hơn 60 kg xuống còn 46 kg, để có hình thể phù hợp với nhân vật.

Trần Tú - con trai NSND Trần Lực - từng được biết đến với cái tên Trần Bờm ở Bố ơi mình đi đâu thế - hiện bảnh bao ở tuổi 17. Anh đóng vai nam chính tên Tiến, được chú ý với nét diễn tự nhiên. Đây cũng là lần đầu Trần Tú đóng cùng NSND Trần Lực trong dự án điện ảnh. NSND Trần Lực trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, huấn luyện diễn xuất cho toàn bộ dàn diễn viên Gen Z.

Tuấn Hưng đóng vai vỡ nợ, làm chồng của 'Nguyệt thảo mai' Hà Hương

Thế hệ kỳ tích kể về hành trình đầy thách thức của Tiến, cháu nội bà Nga Tứ, người ôm giấc mơ khởi nghiệp game để báo hiếu bà. Câu chuyện lấy cảm hứng từ nhà sáng tạo game Nguyễn Hà Đông và khát vọng tạo ra một “kỳ tích” công nghệ mang tầm quốc tế.

Ca sĩ Tuấn Hưng đánh dấu sự trở lại màn ảnh với vai ông Tá, chồng của Phương Tứ (Hà Hương), người đàn ông vướng vào nợ nần. Vai diễn này đối lập hoàn toàn với hình ảnh lãng tử trên sân khấu mà khán giả thường thấy.

Hình ảnh Tuấn Hưng đau lòng vì đầu tư tiền ảo dẫn đến vỡ nợ mang đến hình ảnh khác về nam ca sĩ. Anh nỗ lực mang lại câu chuyện gần gũi về mâu thuẫn gia đình thời hiện đại.

Sự kết hợp giữa Tuấn Hưng và Hà Hương mang đến hình ảnh khác. Lần này, khán giả thấy hình ảnh Hà Hương đảo chiều 180 độ so với vai diễn Nguyệt thảo mai ở Phía trước là bầu trời.

Trong vai bà cô Phương Tứ luôn gắt gỏng với cháu trai, định kiến cháu mình là bi kịch của gia đình, Hà Hương khắc họa hình ảnh người đàn bà thực dụng, sắc sảo. Trên màn ảnh, khán giả không nhận ra hình ảnh Nguyệt thảo mai. Cô gọi đây là “phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai” đình đám hơn 20 năm trước.

Tuấn Hưng và Hà Hương trên phim trường.

“Phương Tứ của bây giờ hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống”.

Hà Hương cũng kể về áp lực và nỗi đau nội tại mà nhân vật phải gánh chịu, đặc biệt là sự bất lực khi đứng trước lựa chọn giữa gia đình nhỏ và gia đình lớn lúc sóng gió ập đến. “Chỉ tái hiện một phần nhỏ của người phụ nữ đã thấy đau lòng. Thế mới thấy, các chị em phụ nữ không thể biết mình mạnh mẽ đến mức nào cho tới khi bị dồn đến bước đường cùng”.

Ở cuối buổi giao lưu, đạo diễn Hoàng Nam nói Thế hệ kỳ tích được đầu tư lớn, với nhiều cảnh hành động, tai nạn. Anh chỉ mong phim hòa vốn, để không phải nợ nần và tôi có thể làm phim tiếp theo.

Khi nhận câu hỏi lý do không mời "dàn sao miền Nam" để dễ dàng bán vé, đạo diễn Hà Nội nói anh muốn làm bộ phim “rặt Hà Nội”.

Khi nói về sự xuất hiện của dàn KOL, nhà sáng tạo nội dung như Hiếu PC (cố vấn an ninh mạng), Bà Tân Vlog, Tuấn Tiền Tỷ. Hoàng Nam khẳng định việc mời họ không phải để kéo doanh thu mà để tăng tính chân thực và phong phú cho phim, bởi anh tin họ có sự nhạy cảm với thời cuộc và tình huống.