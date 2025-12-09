Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu

TPO - Dù mạnh tay mời dàn nghệ sĩ như Hieuthuhai, Quang Hùng MasterD, Anh Tú (Voi Bản Đôn)... cùng với mức đầu tư lớn, fan meeting sắp tới của Lê Dương Bảo Lâm đang ế vé, chưa bán được 200 vé. Nam diễn viên buộc công khai kêu cứu khán giả trên mạng xã hội.

Theo thông báo, sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của Lê Dương Bảo Lâm dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/12. Ban tổ chức thiết kế 12 khu vực ghế ngồi với mức giá dao động từ 900.000-1,6 triệu đồng, đi kèm quyền lợi và vị trí khác nhau.

Danh sách khách mời khủng được công bố bao gồm nhiều tên tuổi đang được yêu thích như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Anh Tú (Voi Bản Đôn), Long Nón Lá, Hà Nhi, Mạc Văn Khoa, Hữu Đằng, cùng với lời nhá hàng về sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ.

Tuy nhiên, tình trạng bán vé của Lê Dương Bảo Lâm không như mong đợi. Sáng 9/12, sau hơn một tuần mở bán, nam nghệ sĩ nói chỉ bán được 149 vé. Hầu hết hạng ghế ở cả hai ngày đều còn trống.

Trước tình hình bán vé ảm đạm, Lê Dương Bảo Lâm liên tục đăng bài cầu cứu khán giả. Anh thậm chí năn nỉ từng fan dưới phần bình luận.

Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu vì fan meeting ế vé.

"Tôi nói thẳng luôn. Tôi mở fan meeting do đồng nghiệp 'phông bạt', nói rằng mở vé dễ bán lắm, bán một ngày bằng đi hát một năm. Hỏi ai nói?, Quốc Thiên với Song Luân đó, vừa lòng chưa? Bán một ngày trả nợ một năm thì đúng hơn. Không hề content gì hết, bán được 149 vé trong khi mời 100 khách. Kỳ này chắc vào phòng riêng diễn một kèm một luôn", Lê Dương Bảo Lâm cầu cứu.

Một số khán giả cho rằng Lê Dương Bảo Lâm "quăng miếng". Nhưng khi theo dõi trang bán vé, tình cảnh ế vé của nam diễn viên là thật.

"Mức giá gần một triệu đồng để xem Lê Dương Bảo Lâm diễn gì? Với tên tuổi hiện tại, anh ấy phải dựa vào sức hút của Hieuthuhai và các khách mời khác thôi", "Diễn miễn phí còn có khán giả, Lê Dương Bảo Lâm có sức hút gì đến mức bán vé đắt thế?", "Fan meeting dành cho fan, khán giả của Lê Dương Bảo Lâm có sẵn sàng chi tiền cho mức giá vé này không?"... khán giả thảo luận trên các diễn đàn.

Trường hợp của Lê Dương Bảo Lâm không phải là duy nhất. Việc tổ chức các sự kiện cá nhân như fan meeting, concert đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tháng 11, Lâm Thanh Nhã gặp tình trạng ế vé fan meeting ở Hà Nội. Diễn viên Mưa đỏ phải mời khán giả ngồi xa dồn lên phía trước để lấp đầy ghế trống. Lâm Thanh Nhã thừa nhận buổi gặp gỡ ở Hà Nội có quy mô lớn nhưng ít khán giả hơn so với TPHCM, một phần do hiệu ứng phim đã hạ nhiệt và chi phí tổ chức tăng cao khiến giá vé bị điều chỉnh đắt hơn, từ 690.000-2,2 triệu đồng.

Gần đây, Lân Nhã thông báo hủy Nhã Concert (dự kiến diễn ra tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 12) do lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn. Đây là concert đầu tiên nam ca sĩ tự đứng ra thực hiện sau hơn 15 năm theo nghề.