Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt fanpage lan truyền video “bắt khẩn cấp Quyền Linh”, nhưng thực chất là sản phẩm của AI. Nam nghệ sĩ cảnh báo khán giả cảnh giác trước nội dung giả mạo bằng AI đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Từ tối 7/12, hàng loạt fanpage đăng tải thông tin "Bắt khẩn cấp Quyền Linh vì bán hàng kém chất lượng", "MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ"... Nhân vật bị công an còng tay trong video được khán giả nhận xét "trông giống Quyền Linh". Tuy nhiên, khi nhìn vào những chuyển động gương mặt, đây thực chất là video AI.

Dưới bài đăng, một số khán giả nhận ra đây là video AI, nhưng vẫn có người nhầm lẫn nhân vật trong video là NSƯT Quyền Linh. Sau khi được người thân thông báo, nam nghệ sĩ lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

stnn0937-edit-1.jpg
Quyền Linh liên tục đính chính thông tin liên quan việc quảng cáo.

Nam nghệ sĩ cho biết anh vừa có chuyến công tác ở Hà Nội và làm việc cùng Hội Điện ảnh, hoàn toàn không có chuyện bị bắt.

"Nhiều bạn bè gửi tôi thông tin trên. Khi tôi livestream, nhiều người thân và khán giả bình luận 'may quá không phải tin thật'. Nhiều nghệ sĩ gần đây bị giả mạo thông tin, hình ảnh do AI tạo ra. Tôi mong khán giả tỉnh táo chọn lọc, tránh bị nội dung sai sự thật dẫn dắt", Quyền Linh cảnh báo.

Vài ngày trước, Nhật Kim Anh đính chính sau loạt bài đăng như "Nhật Kim Anh bỏ trốn", "Nhật Kim Anh bị khởi tố". Nhiều nghệ sĩ nữ như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm... liên tiếp cảnh báo bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói bằng AI để tung tin giả và quảng cáo sản phẩm kém uy tín. Các nghệ sĩ kêu gọi cơ quan chức năng can thiệp hành vi vi phạm pháp luật.

Hồi tháng 8, Đại Nghĩa và Quốc Trường đồng loạt cảnh báo, kêu cứu tình trạng kẻ gian dùng AI ghép giọng và khẩu hình của cả hai vào video kêu gọi đầu tư lừa đảo, quảng cáo dự án bất hợp pháp.

Mạc Văn Khoa, Khắc Việt cũng gặp tình trạng bị cắt ghép giọng nói để kêu gọi cờ bạc hoặc quảng cáo trá hình. Các nghệ sĩ khẳng định đây là nội dung giả mạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và kêu gọi khán giả cảnh giác.

Trạch Dương
#Thông tin giả mạo AI trong nghệ thuật #Lên tiếng của nghệ sĩ về tin đồn sai lệch #Cảnh báo về nội dung giả mạo bằng AI #Nạn giả mạo hình ảnh và giọng nói nghệ sĩ #Ảnh hưởng của tin đồn sai sự thật đến nghệ sĩ #Nâng cao ý thức cảnh giác trước nội dung giả mạo #Chống lại hành vi lợi dụng AI để lừa đảo #Vai trò của cơ quan chức năng trong xử lý giả mạo #Các nghệ sĩ cảnh báo về lạm dụng AI trong truyền thông #Tác động của tin giả đến uy tín nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục