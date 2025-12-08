Đối thủ khiến hàng loạt phim Việt điêu đứng

TPO - Hiệu ứng giải cứu ồ ạt không thể vực dậy doanh thu "Quán Kỳ Nam". Phim trong nước tiếp tục thất thế trước làn sóng phim ngoại đổ bộ cuối năm. "Hoàng tử quỷ" gắn nhãn 18+ được kỳ vọng thổi bùng lại phòng vé, nhưng những ngày đầu ra rạp cho thấy tác phẩm khó đủ lực đối đầu thành tích gần 150 tỷ đồng của "Zootopia: Phi vụ động trời 2".

Phim Việt điêu đứng

Phòng vé Việt khép lại tuần đầu tháng 12 với tổng doanh thu khoảng 95 tỷ đồng, riêng Zootopia: Phi vụ động trời 2 đạt 59,1 tỷ đồng (588.205 vé/10.087 suất chiếu). Mức thu phim hoạt hình chiếm khoảng 62% toàn thị trường, mức áp đảo giai đoạn cuối năm. Tổng doanh số của tác phẩm hoạt hình đang vào khoảng 135,5 tỷ đồng, làm điêu đứng thị trường phim Việt.

Zootopia: Phi vụ động trời 2 hiện là phim hoạt hình có màn ra mắt mạnh nhất năm 2025, thu 156 triệu USD sau tuần đầu mở màn.

Tại Trung Quốc, tác phẩm nhanh chóng vượt mốc 2,13 tỷ NDT. Sức hút bất thường của bộ phim hoạt hình Disney khiến ngành điện ảnh xứ tỷ dân chao đảo. Đây là lần hiếm hoi phim hoạt hình Hollywood tạo ảnh hưởng lớn tại thị trường bảo thủ nhất với phim ngoại, nhất là sau khi Na Tra gây bão toàn cầu.

Zootopia 2 gây chao đảo toàn cầu.

Đứng thứ hai phòng vé là Hoàng tử quỷ, thu 13,31 tỷ đồng (153.779 vé/4.700 suất chiếu) dịp cuối tuần. Tổng doanh thu phim hiện ở mức 13,5 tỷ đồng, chạm ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, phim khó tạo đột phá khi thị trường cuối năm có quá nhiều phim ngoại.

Truy tìm Long Diên Hương tiếp tục giảm tốc, thu 6,78 tỷ đồng (87.321 vé/2.409 suất chiếu) trong 3 ngày 5-7/12. Phim chững lại trước sức càn quét của Zootopia và Hoàng tử quỷ. Tổng doanh thu phim hiện đạt 194,1 tỷ đồng.

Trong nhóm phim ngoại, Chú thuật hồi chiến: Biến cố Shibuya x Tử diệt hồi du - The Movie thu 1,72 tỷ đồng (16.968 vé/879 suất chiếu), Năm đêm kinh hoàng 2 ghi nhận 1,48 tỷ đồng (13.329 vé/841 suất chiếu). Doanh thu phim chỉ ở mức trung bình, do sự cạnh tranh suất chiếu gay gắt từ hai phim đứng đầu thị trường.

Ở nhóm phim Việt còn trụ rạp, tình hình tiếp tục ảm đạm. Phòng trọ ma bầu chỉ thu 624,9 triệu đồng (7.824 vé/379 suất chiếu), nâng tổng doanh thu lên 6,8 tỷ đồng. Trường hợp của Quán Kỳ Nam không khả quan hơn. Dù nhận được làn sóng giải cứu hiếm có từ giới phê bình và truyền thông, tác phẩm mang về thêm 1,01 tỷ đồng trong tuần (9.373 vé/439 suất chiếu) dịp cuối tuần. Tổng doanh thu phim đến nay mới đạt 3,49 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Hoàng tử quỷ chặn đứng đà tăng của Quán Kỳ Nam và Phòng trọ ma bầu.

Trường hợp của Quán Kỳ Nam phản ánh thực tế phim đậm chất điện ảnh cũng khó trụ nổi giữa thị trường bị chi phối mạnh bởi phim thương mại. Không còn kỳ vọng nào cho tác phẩm có Liên Bỉnh Phát, Đỗ Hải Yến.

Cưới vợ cho cha bị đẩy xuống cuối bảng doanh thu. Phim chỉ bán được 92,8 triệu đồng (1.098 vé/72 suất chiếu), nâng tổng doanh số lên 9,04 tỷ đồng và sớm rời rạp.

'Thế hệ kỳ tích' có làm nên chuyện?

Tuần này, có thêm 9 bộ phim ra rạp ngày 12/12, gồm Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế, Chợ đen thời tận thế, Anh trai tôi là khủng long, Mắc bẫy lũ Tí Quậy, Vua của các vua, Scarlet, Em sẽ khử anh, trong số đó có hai bộ phim Việt là Thế hệ kỳ tích và phim ca nhạc Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn.

Dù phim ra rạp ồ ạt, dự báo doanh thu khó có đột biến. Nguyên nhân nằm ở việc rạp chiếu vẫn ưu tiên suất cho hai phim đang giữ sức mua cao Zootopia: Phi vụ động trời 2 và Hoàng tử quỷ.

Thế hệ kỳ tích có NSND Thanh Hoa, Tuấn Hưng đối đầu 7 bộ phim nước ngoài.

Ở nhóm phim Việt, Thế hệ kỳ tích là thử nghiệm táo bạo của đạo diễn Hoàng Nam, sau thành công của tác phẩm kinh dị đầu tay Đèn âm hồn thu hơn 100 tỷ đồng. Thị trường đang trông chờ khả năng bộ phim lập kỳ tích phòng vé.

Trong khi đó, Chân trời rực rỡ ghi lại hành trình âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Bộ phim được xác định ngay từ đầu không đặt mục tiêu doanh thu, chủ yếu như món quà tri ân đến khán giả. Phim dự kiến đạt mức thu trung bình, không tạo ra cuộc đua cạnh tranh gay gắt trên bảng tổng sắp.

Ở nhóm phim ngoại, Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế và Chợ đen thời tận thế thuộc thể loại dễ xem, nhưng việc đối đầu Zootopia: Phi vụ động trời 2 và đà bám trụ của Hoàng tử quỷ khiến khả năng vươn lên top 3 thấp. rất thấp. Doanh thu của loạt phim mới có thể chỉ đạt mức trung bình, khó tạo sức bật.

Nhìn tổng thể, tuần mới sôi động về mặt số lượng phim, nhưng khả năng thúc đẩy doanh thu gần như không đổi. Toàn thị trường đặt kỳ vọng vào ba cái tên. Zootopia: Phi vụ động trời 2 giữ phong độ phòng vé, chờ cú hích từ bộ phim 18+ Hoàng tử quỷ và tác phẩm sắp ra mắt của "đạo diễn trăm tỷ" Hoàng Nam.