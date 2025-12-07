Vương Sở Nhiên khiến 60 triệu người say đắm

TPO - Xuất hiện tại sự kiện Scream Night 2025 do iQiyi tổ chức, Vương Sở Nhiên gây thương nhớ với nhan sắc lộng lẫy, tính cách thân thiện. Công chúng khen nữ diễn viên là "ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995".