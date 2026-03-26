Cuộc chiến khó lường nhất năm 2026

TPO - Mùa phim 30/4-1/5 năm nay được kỳ vọng đạt tổng doanh thu 420-520 tỷ đồng, trở thành "miếng bánh" hấp dẫn để 5 phim Việt kéo nhau ra rạp. Tuy nhiên, khi thị phần bị chia nhỏ và không còn "bom tấn" áp đảo, sự đông đúc này lại đẩy cuộc chiến phòng vé vào thế khó lường, khó xuất hiện kịch bản thắng tuyệt đối.

Cuộc đua chưa từng có

Cuộc đua phòng vé Việt dịp 30/4-1/5 nóng dần lên khi có đến 5 phim cùng đổ bộ, bao gồm Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùng, Heo 5 móng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Trùm sò. Đây là con số hiếm thấy với dịp lễ 30/4-1/5 vốn trước đây chỉ có 2-3 phim nội địa đổ bộ phòng vé.

Mỗi tác phẩm lại mang màu sắc riêng, trải dài trong nhiều thể loại, góp phần đem đến bức tranh muôn màu cho phòng vé Việt dịp lễ sắp tới. Theo đó, trong 5 phim được công bố, có 2 phim kinh dị, 1 phim hài và 2 phim tâm lý xã hội, từ những câu chuyện nhuốm màu tâm linh vùng cao hay yếu tố kỳ bí dân gian, đến chất giải trí đại chúng hay chiều sâu đời sống. Tất cả góp phần tạo nên mùa phim gần như phủ kín các phân khúc khán giả.

5 phim cùng đổ bộ mùa phim 30/4-1/5 tạo nên cuộc đua phòng vé chưa từng có của điện ảnh Việt.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng đại diện cho dòng kinh dị khai thác chất liệu dân gian, tâm linh vùng miền - hướng đi đang được khán giả trẻ quan tâm. Trùm sò mang màu sắc hài giải trí, kết hợp tiếng cười với các lát cắt đời sống. Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 thuộc dòng tâm lý xã hội, hướng đến chiều sâu cảm xúc và những câu chuyện gần gũi với đời sống đương đại.

Sự đa dạng thể loại phim cũng cho thấy sự thay đổi của điện ảnh Việt trong mùa lễ khi không chỉ chạy theo dòng phim hài hước, giải trí đơn thuần mà mang đến một mùa phim rộn ràng với các tác phẩm đa dạng, được đầu tư kỹ lưỡng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc 5 tác phẩm cùng đổ bộ dịp lễ 30/4-1/5 không phải điều khó đoán. Nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn cho rằng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vài năm gần đây đã trở thành mùa phim Tết "mini" của phòng vé Việt, với kỳ nghỉ dài, hiệu ứng truyền thông mạnh và doanh thu khả quan.

"Sau một vài năm điện ảnh tăng trưởng về mặt doanh thu và đặc biệt là với thành công trong năm 2026 thì việc có tới 5 phim nội cùng chọn dịp lễ 30/4-1/5 cho thấy niềm tin của nhà sản xuất vào sức mua của khán giả đang tăng lên rõ rệt. Việc nhiều phim Việt dàn trải đều trong năm nay với khoảng 60-70 phim ra rạp là điều đã được dự đoán trước và có tới 5 phim trong dịp này cũng không có gì lạ", nhà phê bình điện ảnh Hoàng Tuấn nêu.

﻿ ﻿ ﻿ Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng đại diện cho dòng kinh dị khai thác chất liệu dân gian, tâm linh vùng miền được nhiều khán giả quan tâm, ưa chuộng.

Chung nhận định với nhà phê bình Hoàng Tuấn, Thạc sĩ Trần Minh Ngân, Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh, Đại học Văn Lang - nhận định sự xuất hiện đồng thời của 5 phim Việt trong dịp 30/4-1/5 là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy thị trường phòng vé dịp lễ này đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Thể loại phim đa dạng hóa rõ rệt từ phim kinh dị dân gian, kinh dị pha hài, hài cổ trang đến phim tâm lý xã hội đang cho thấy điện ảnh Việt đang thoát khỏi công thức cũ, dám thử nghiệm và khai thác yếu tố văn hóa bản địa sâu sắc hơn", Thạc sĩ Trần Minh Ngân nêu.

Anh dự kiến với kỳ nghỉ 30/4-1/5 kéo dài có thể khiến tổng doanh thu dự kiến mùa lễ đạt khoảng 420-520 tỷ đồng (tăng 25-35% so với năm trước).

Miếng "bánh" khó "ăn"

Dù số lượng phim tăng lên nhưng không đồng nghĩa với việc doanh thu sẽ được chia đều, bởi thị phần phòng vé hiện nay vẫn vận hành theo “công thức” gồm ba yếu tố: ngôi sao - thương hiệu, hiệu ứng suất chiếu ban đầu và hiệu ứng truyền miệng.

“Khả năng cao sẽ không có chuyện mỗi phim chiếm 20% thị phần. Thay vào đó, sẽ có một phim vươn lên chiếm khoảng 40-50%, 1-2 phim đạt mức trung bình, còn lại hụt hơi nhanh”, nhà phê bình Hoàng Tuấn dự báo.

Một trong những điểm khiến mùa phim năm nay trở nên khó lường là sự vắng mặt của những thương hiệu từng thống trị phòng vé dịp lễ, đặc biệt series Lật mặt của đạo diễn Lý Hải. Không còn "ông lớn" áp đảo, các phim có xuất phát điểm ngang nhau, khiến kết quả phụ thuộc lớn vào diễn biến thực tế. Cụ thể, khi 5 phim cùng đổ bộ, "miếng bánh" doanh thu không còn theo kiểu ai mạnh hơn "ăn" hết như trước.

Dàn diễn viên nổi tiếng là một trong những yếu tố hút khách ra rạp.

Lúc này quy luật thị trường sẽ phân tầng theo chất lượng, truyền miệng và phân khúc khán giả. "Trong 2-3 ngày đầu, phim có marketing mạnh và dàn sao lớn như Anh hùng hoặc Đại tiệc trăng máu 8, sẽ chiếm hơn 50% suất chiếu giờ vàng, sau đó lần lượt là các phim kinh dị, hài, tâm lý xã hội, gia đình... Quyết định cuối cùng nằm ở truyền miệng. Phim nào tạo hiệu ứng review trên TikTok/Facebook mới giữ suất chiếu dài hạn", Thạc sĩ Trần Minh Ngân nêu.

Điểm chung trong nhận định của các chuyên gia là vai trò ngày càng lớn của hiệu ứng truyền miệng. Nếu trước đây, ngôi sao hay thương hiệu có thể đảm bảo doanh thu lớn, thì hiện tại, yếu tố này chỉ còn là lợi thế ở giai đoạn mở màn.

“Phần chênh lệch doanh thu thực sự nằm ở truyền miệng. Phim hay hoặc gây tranh cãi sẽ kéo dài vòng đời, còn phim bị phản hồi tiêu cực sẽ tụt rất nhanh”, nhà phê bình Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, khán giả Việt hiện bị ảnh hưởng mạnh bởi các review trên nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook. Các review nhanh, ngắn gọn hay tranh cãi xoay quanh phim có thể khiến phim bùng nổ hoặc "hụt hơi" chỉ sau vài ngày công chiếu.

Tổng doanh thu mùa lễ có thể đạt khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Theo dự báo, tổng doanh thu riêng của 5 phim Việt trong dịp lễ này có thể đạt 420-520 tỷ đồng nhờ kỳ nghỉ kéo dài. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện "bom tấn" là không cao. Các chuyên gia đánh giá nếu có phim đạt 150-200 tỷ đồng dịp lễ này đã là thành công lớn, do đặc điểm thị phần bị chia nhỏ.

Nhìn xa hơn, việc thị phần bị chia nhỏ trong mùa lễ năm nay không phải tín hiệu tiêu cực, mà ngược lại, cho thấy sự trưởng thành của thị trường. Theo đó, các nhà sản xuất không còn "đặt cược", "tất tay" vào một vài dịp lễ lớn. Thay vào đó, họ buộc phải tính toán chiến lược phát hành linh hoạt hơn, đồng thời đầu tư nhiều hơn vào kịch bản và chất lượng nội dung.

“Điện ảnh Việt đang thoát khỏi giai đoạn 'phim nào cũng được' và bước vào thời kỳ khán giả đòi hỏi cao hơn. Họ sẵn sàng bỏ tiền cho 2-3 phim trong kỳ nghỉ, nhưng chỉ chọn những tác phẩm thực sự chạm đến cảm xúc hoặc mang lại trải nghiệm đáng nhớ. Thị trường đang chuyển từ chạy theo mùa sang xây dựng bền vững, từ đó, giúp phim Việt có cơ hội sống lâu hơn và cạnh tranh tốt hơn với phim ngoại", Thạc sĩ Trần Minh Ngân nêu.

Trong bối cảnh đó, mùa phim 30/4-1/5 năm nay không chỉ là cuộc đua doanh thu đơn thuần, mà còn là phép thử cho một mô hình thị trường mới - nơi khán giả nắm quyền quyết định nhiều hơn bao giờ hết, và thành công không còn thuộc về kẻ mạnh nhất, mà thuộc về kẻ phù hợp nhất.