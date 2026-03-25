Diễn xuất của Sơn Tùng

TPO - Đảm nhận vai em trai của Quỳnh Kool trong phim “Bước chân vào đời”, Sơn Tùng được khen là điểm sáng với diễn xuất tròn trịa, cảm xúc.

Những diễn biến gần đây của phim Bước chân vào đời thu hút sự chú ý khi tuyến nhân vật Minh (Sơn Tùng) được đẩy lên cao trào. Từ đầu, Minh xuất hiện với hình ảnh thiếu niên bất cần, nổi loạn, thường xuyên gây rắc rối. Đỉnh điểm, Minh phá xe của bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) khi thấy chị gái bị người này xúc phạm, miệt thị.

Hành động cảm tính của Minh khiến cả ba chị em khốn đốn bởi khả năng vướng vào vòng lao lý. Không chỉ phạm tội hủy hoại tài sản, Minh bị tố cáo lấy cắp 100 triệu đồng. Chị gái của Minh phải chấp nhận thương lượng, từ bỏ tình yêu để đổi lấy an toàn cho em trai. Dù một mực phủ nhận mình trộm tiền, Minh không thể giải oan, thậm chí muốn dùng cái chết để chứng minh.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Diễn xuất của Sơn Tùng khiến khán giả xúc động rơi nước mắt.

Những trích đoạn này sau khi lên sóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Sơn Tùng mang lại cảm xúc mạnh, đặc biệt ở những cảnh không có nhiều lời thoại.

“Phân cảnh lấy nước mắt của tôi. Minh diễn đạt quá”, “3h sáng thức giấc xem đoạn này khóc như mưa”, “Minh diễn tốt thế. Diễn viên triển vọng đấy nhỉ”, “Xem phim thích nhất nhân vật Minh, diễn hay thật sự”, “Minh diễn quá hay, biểu đạt được nội tâm nhân vật dù không cần nói một câu thoại nào”, “Xem mà khóc theo luôn”, “Nhân vật Minh là điểm nhấn của phim”... là một số nhận xét của khán giả. Số đông cũng cho rằng đây là vai diễn có sự tiến bộ rõ rệt của Sơn Tùng so với dự án trước.

Chia sẻ với Tiền Phong, Sơn Tùng cho biết Minh là bước tiếp nối sau Cách em một milimet, nhưng có yêu cầu cao hơn về tâm lý nhân vật. “Ở dự án trước, tôi có những trải nghiệm đầu tiên. Còn với Minh, đó là một hành trình khác, nhiều mảng tối, phức tạp hơn và đòi hỏi mình phải đào sâu nội tâm”, anh nói.

Theo nam diễn viên, điểm khiến anh tự tin nhận vai là khả năng tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật. “Khi thấy một phần bản thân mình trong nhân vật, cảm hứng và sự tự tin sẽ tăng lên. Minh là độ tuổi nổi loạn mà tôi từng trải qua, nên tôi dùng chính ký ức của mình để ‘nhập hồn’ vào nhân vật”, Sơn Tùng chia sẻ.

﻿ ﻿ ﻿ Sơn Tùng ở hậu trường phim Bước chân vào đời.

Nam diễn viên cho biết trước mỗi cảnh quay, anh thường ngồi tĩnh lại để “ngấm” hoàn cảnh, buộc mình trở thành Minh thay vì chỉ “diễn Minh”. “Khi mình hiểu thật lòng hoàn cảnh nhân vật, cảm xúc sẽ tự tuôn ra. Nếu còn là chính mình, thì cảnh quay sẽ không chân thật”, anh nói.

Những phân đoạn nặng về tâm lý, đặc biệt là khi Minh bị hiểu lầm, không nhận được sự tin tưởng từ gia đình, được Sơn Tùng xác định là thử thách lớn nhất. Đây là các cảnh đòi hỏi diễn viên phải giữ được cường độ cảm xúc liên tục, đồng thời kiểm soát thể lực trong quá trình quay kéo dài. “Có những cảnh quay xong, tôi gần như kiệt sức. Tôi cần thời gian nghỉ để hồi lại cả về cảm xúc lẫn sức lực”, anh cho biết.

Đáng chú ý, nhiều khán giả đánh giá cao những phân đoạn Minh gần như không có thoại. Trước nhận xét này, Sơn Tùng cho rằng việc tiết chế lời nói là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. “Không phải lúc nào nhân vật cũng cần nói ra. Có những lúc, trạng thái im lặng lại thể hiện rõ hơn cảm xúc bên trong”, anh nói.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Sơn Tùng cũng nhắc đến áp lực từ phản hồi của khán giả. Anh cho rằng việc nhận được sự quan tâm là tín hiệu tích cực, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu phải giữ ổn định phong độ diễn xuất.

Nam diễn viên coi kỳ vọng của khán giả là động lực để hoàn thiện bản thân qua từng phân đoạn. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân cần giữ khoảng cách giữa cảm xúc cá nhân và nhân vật. “Nếu mình mang áp lực cá nhân vào vai diễn, rất dễ bị lệch khỏi tinh thần kịch bản”, Sơn Tùng nói.