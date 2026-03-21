Bạo lực, gợi dục ở phim Việt giờ vàng

Đỗ Quyên
TPO - Bộ phim chiếu khung giờ vàng “Đồng hồ đếm ngược” gây tranh cãi vì dày đặc cảnh bạo lực, gợi dục. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng họ phải chuyển kênh vì “không dám xem cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ”, có người thừa nhận “xem mà ám ảnh, rùng mình”.

Phim Đồng hồ đếm ngược được xây dựng với màu sắc giả tưởng, xoay quanh hành trình của Thành (Thanh Sơn) cùng Hà Chi (Hoàng Hà) thực hiện các “nhiệm vụ” để kéo dài sự sống cho mẹ. Tuy nhiên, từ khi nhân vật Thơ do Lan Phương đảm nhận xuất hiện, mạch phim chuyển hướng sang gam màu tăm tối, nặng tính bạo lực và dục tính.

Chuỗi tình tiết liên quan đến Thơ và hai nhân vật Chiến - Minh Anh trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt ở tập 14. Cụ thể, ở tập này, Thơ giam cầm, thao túng và tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nạn nhân.

Những cảnh gợi dục, nhạy cảm xuất hiện trong phim giờ vàng Đồng hồ đếm ngược.

Bộ phim khai thác trực diện các cảnh 18+ như trói tay chân diễn viên nam trên giường trong tình trạng trần truồng, liên tục bị đánh bằng roi hay cảnh Minh Anh (Yến My) bị sờ mó, cởi bỏ quần áo, thậm chí ép uống thuốc kích dục trước khi bị xâm hại.

Đỉnh điểm là phân đoạn Chiến chứng kiến người yêu bị cưỡng bức trong trạng thái bị bịt miệng, trói chặt.

Việc đưa những cảnh quay mang tính bạo dâm, cưỡng ép tình dục lên sóng giờ vàng bị đánh giá là thiếu kiểm soát. Thay vì tạo cao trào tâm lý, nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp đã lạm dụng chi tiết nhạy cảm như “công cụ câu khách”.

Trên các diễn đàn về phim, nhiều khán giả bức xúc cho rằng họ phải chuyển kênh vì “không dám xem cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ”, có người thừa nhận “xem mà ám ảnh, rùng mình”, thậm chí đặt câu hỏi về thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải. Một số ý kiến thẳng thắn gọi đây là “phim thô tục chiếu giờ vàng”, nhận xét việc khai thác quá sâu vào yếu tố bệnh hoạn là không cần thiết.

Dù vẫn có ý kiến khen ngợi nhịp phim kịch tính, chú chó Coddy tạo điểm nhấn cảm xúc, phần đông khán giả cho rằng những điểm sáng này không đủ để khỏa lấp cảm giác khó chịu mà các cảnh bạo lực, 18+ mang lại.

Trước đó, bộ phim Biệt dược đen cũng vấp phản ứng khi dày đặc cảnh bạo lực và gợi dục khi chiếu khung giờ vàng.

Từ góc nhìn xã hội học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng phim giờ vàng không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn mang chức năng định hướng văn hóa. Đây là khung giờ có tính phổ cập cao, nơi nhiều thế hệ trong gia đình cùng theo dõi, vì vậy nội dung cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo ông, việc lạm dụng cảnh nóng, bạo lực với mức độ tả thực, trần trụi dễ dẫn đến nguy cơ “bình thường hóa” những hành vi lệch chuẩn. Khi các hình ảnh về tình dục, bạo lực, tra tấn xuất hiện dày đặc, chúng không chỉ gây sốc nhất thời mà còn dần thẩm thấu vào nhận thức, đặc biệt với khán giả trẻ - nhóm dễ bị ảnh hưởng và có xu hướng học theo hình mẫu trên màn ảnh.

Chuyên gia nhấn mạnh phản ánh cái xấu trong xã hội là cần thiết, nhưng cách thể hiện mới là yếu tố quyết định giá trị của tác phẩm. Nếu chỉ dừng ở việc “phơi bày” mà thiếu sự tiết chế, thiếu lớp lang ẩn dụ, phim rất dễ trượt sang chủ nghĩa tả thực cực đoan, nơi yếu tố giật gân lấn át thông điệp.

