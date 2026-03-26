Tình huống hiếm gặp trên phim Việt giờ vàng

TPO - Phim giờ vàng "Ngược đường ngược nắng" của đạo diễn Vũ Minh Trí được dàn diễn viên nhận xét không có drama quá lớn. Mối quan hệ giữa các diễn viên rất đặc biệt, tạo nên tình huống hiếm gặp trên truyền hình.

Điểm thú vị của phim giờ vàng sắp lên sóng Ngược đường ngược nắng là sự xuất hiện của hai cặp nghệ sĩ là vợ chồng ngoài đời thực. Đây là tình huống hiếm thấy trên phim truyền hình. Trong phim, Ngọc Huyền - Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung. Họ là cặp đôi oan gia ngõ hẹp với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu.

NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn được đóng cặp vợ chồng Trực và Diện, bố mẹ của Trung. Hai nhân vật thường xuyên xảy ra tranh cãi, cũng là trung tâm của mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tuấn - Nguyệt Hằng lần đầu đóng vai bạn đời trên phim.

NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là nghệ sĩ Anh Tuấn từng đóng phim chung nhưng chưa bao giờ vào vai cặp đôi, thường chỉ là bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ngay cả trong phim Đấu trí gần đây, dù cùng tham gia một vụ án nhưng từ đầu đến cuối phim vợ chồng không chạm mặt nhau lần nào.

"Đôi khi chúng tôi mang nguyên cử chỉ, thói quen ngoài đời vào vai diễn mà đạo diễn vẫn gật đầu khen là rất đạt", diễn viên Nguyệt Hằng nói.

Cặp nghệ sĩ gạo cội mang đến nét diễn tự nhiên của những người bạn đời lâu năm, vợ chồng son Đình Tú và Ngọc Huyền lại đối mặt với những thử thách khác biệt. Sau khi kết hôn, đây là lần đầu họ đóng chính trong một dự án phim truyền hình.

Ngọc Huyền và Đình Tú vừa kết hôn nhưng ngại khi đóng cảnh tình cảm.

Đình Tú nói anh lo lắng, thấy khó và ngại khi diễn cảnh tình cảm, thân mật với vợ. Ngọc Huyền cũng khẳng định đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nam khác dễ hơn đóng cùng chồng. "Chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm, giai đoạn màu hồng đã chuyển sang cảm giác thân thuộc của người nhà, nên giờ phải diễn lại cảnh mới yêu, cảnh tỏ tình đong đưa là thử thách lớn. Nhưng khi đọc kịch bản, cả hai đều bật cười vì nhân vật quá giống mình ngoài đời", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngược đường ngược nắng được dàn diễn viên tiết lộ là bộ phim không mang drama quá lớn hay có cú twist đặc biệt. Phim xoay quanh gia đình ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) - chủ xưởng hương nổi tiếng trong làng. Vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Vân (Minh Thu) là chị cả, luôn sống theo nguyên tắc. Mai (Ngọc Huyền) năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.

﻿ ﻿ Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Tú Oanh, Minh Thu, Anh Đức.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê. Với Mai, xưởng hương của gia đình không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là truyền thống và niềm tự hào của cả dòng họ. Hành trình hồi sinh xưởng làm hương gặp trở ngại khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực, bà Diện bất ngờ bùng phát.

Những hiểu lầm, định kiến và hiềm khích từ quá khứ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu. Giữa xung đột, chuyện tình yêu giữa Mai và Trung (Đình Tú) - con trai duy nhất của ông Trực lại khiến mọi thứ rối ren hơn.

Ngược đường ngược nắng không chỉ là sự đối đầu giữa hai gia đình, mà còn là hành trình lựa chọn của lớp trẻ trước ngã rẽ rời quê để tìm cơ hội hay quay về để gìn giữ truyền thống. Mai và Trung đại diện cho thế hệ trẻ dám từ bỏ nhịp sống thành thị để trở về với mùi trầm, với nghề của cha ông.

Trong bối cảnh nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một, phim của đạo diễn Vũ Minh Trí là tác phẩm truyền hình hiếm hoi chạm đến bài học gìn giữ giá trị truyền thống giữa đời sống hiện đại.