Người tạo tin giả, tin sai sự thật trên mạng có thể bị phạt 20-30 triệu đồng

TPO - Theo dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi làm ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Bộ Công an mới đây công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, để lấy ý kiến đóng góp. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16 đến 26/3. Dự thảo nghị định gồm 4 chương, 77 điều, trong đó 64 điều quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Liên quan đến việc chia sẻ sách điện tử lậu, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi “số hóa và phát tán trái phép các loại ấn phẩm định dạng in (sách, báo, tạp chí) thành định dạng điện tử (E-book, PDF) để chia sẻ miễn phí hoặc bán kiếm lời”.

3729-bat-sach-lau-tai-hn-1437202006101725193243010.jpg
Ngành xuất bản năm qua đã có sự tăng trưởng nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng vi phạm bản quyền.

Hành vi vi phạm không chỉ dừng ở việc chuyển đổi nội dung từ bản in sang bản số mà còn bao gồm cả việc phát tán, chia sẻ lại dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Dự thảo cũng đề xuất mức phạt tương tự với hành vi đăng tải, chia sẻ các tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình, video ca nhạc lên mạng xã hội hoặc trang web khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, livestream trận thi đấu thể thao, buổi biểu diễn nghệ thuật hoặc phim đang chiếu rạp từ các nguồn không chính thống.

Theo Bộ Công an, mạng xã hội là nơi thường xuyên diễn ra tình trạng đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật. Hoạt động phát tán thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật trên các nền tảng dịch vụ mạng xã hội diễn ra thường xuyên.

Tại dự thảo nghị định, Bộ Công an cũng đề xuất mức phạt với hành vi làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

ql-1674892683816584225251-1674894320870252358018.jpg
Dự thảo cũng đề xuất mức phạt với hành vi livestream trận thi đấu thể thao, buổi biểu diễn nghệ thuật hoặc phim đang chiếu rạp từ các nguồn không chính thống.

Cụ thể, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội. Mức phạt trên cũng sẽ áp dụng với hành vi phát tán thông tin có nội dung phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Hành vi làm ra thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng để đăng tải, hướng dẫn thực hiện việc làm ra, đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, làm nhục, vu khống, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngọc Ánh
