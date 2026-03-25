Phía sau xu hướng nữ tính hóa ở Idol nam

TP - Thời concert bùng nổ, xuất hiện lực lượng nam Idol hùng hậu với tệp khán giả hâm mộ dày dặn. Trong sân chơi đa sắc màu ấy, nhiều khán giả vẫn thấy thiếu một “màu” thuộc về nam nhân - “màu” nam tính. Nhiều người lo ngại trào lưu Idol nam đua chen sự xinh đẹp với Idol nữ. Không ít khán giả thích dùng những từ như “xinh trai”, “em bé” để tán dương vẻ đẹp, sự dễ thương của nam nghệ sĩ trên sân khấu ca nhạc hoặc trong sự kiện.

Ðiệu đà tăng theo độ nổi tiếng

Màn xuất hiện của Soobin Hoàng Sơn tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 thành tâm điểm chú ý. “Hoàng tử đa năng” nổi bật với đóa hoa trà to, nở rộ trên ngực, nhiều lời khen dành cho anh: đẹp trai tràn màn hình, quá hợp với Chanel…

Bên cạnh đó còn có những lời khen gợi suy ngẫm: xinh trai, chai dầu thơm, xứng danh trưởng công chúa… Phụ kiện gây chú ý là bông hoa trà nhưng phụ kiện thu về nhiều bình luận chính là chiếc túi bé xíu đeo chéo của Soobin. Người ta không bàn về độ đắt, rẻ của chiếc túi mà bàn về nam thần tượng đeo túi dễ thương như… bé gái.

Diện mạo của Soobin Hoàng Sơn tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 được fan khen xứng danh “Trưởng công chúa”

Ngay cả phần trang điểm của giọng ca Mục hạ vô nhân cũng bị soi, nhiều người khen “hoàng tử đa năng” mặt hoa, da phấn. Da trắng, môi đỏ lại cài hoa, đeo túi nhỏ xíu, Soobin khiến một vài khán giả buông lời “dỗi hờn”: “Thấy Soobin cứ… sao sao ấy, không còn nam tính nữa”. Có người còn dùng từ đụng chạm giới tính để nhận xét về màn xuất hiện của Soobin.

Anh trai vượt ngàn chông gai góp phần “tái sinh” những cái tên đang loay hoay tìm đường thăng hạng hoặc những cái tên ở đỉnh cao có nguy cơ gây nhàm, chán. Soobin bừng nở sau Anh trai vượt ngàn chông gai, được khoe tất cả sở trường. Độ nổi tiếng của “hoàng tử đa năng” nổi tiếng vượt xa thời câu hát “cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái” phủ sóng mạng xã hội. Song không ít khán giả lại tiếc Soobin của thời chưa giống “chai dầu thơm” như hiện tại.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, vấn đề nam nghệ sĩ theo đuổi phong cách nữ tính (thường được gọi là “nương pháo” tại Trung Quốc hoặc liên quan đến thẩm mỹ “mỹ nam”) là một chủ đề gây tranh cãi lớn về văn hóa và quản lý xã hội. “Trung Quốc đã có những động thái với xu hướng nữ tính hóa, trong đó có việc hạn chế dòng phim đam mỹ. Các bộ phim thuộc thể loại này bị xem là ngòi nổ thúc đẩy làn sóng mỹ nam nữ tính hóa và tạo ra văn hóa đẩy thuyền (đẩy cặp đôi nam-nam cực đoan trong giới trẻ)”, ông nói. Nhà nghiên cứu cho rằng, dù phong cách cá nhân là quyền tự do, nhưng khi nó trở thành một trào lưu công nghiệp sẽ xuất hiện những mặt tiêu cực như sự lệch lạc trong chuẩn thành công. Thay vì tập trung tài năng nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ chú trọng vào việc tu sửa ngoại hình sao chỉ thật “xinh đẹp” để thu hút fan nữ. Thương mại hóa giới tính cũng là vấn đề đáng nói. Khi các công ty giải trí trục lợi bằng cách “đóng gói” nghệ sĩ nam theo thị hiếu của phái nữ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa, với xu hướng nữ tính hóa trong Idol nam, không nên cấm đoán vì Việt Nam có độ mở văn hóa cao, việc cấm đoán có thể phản tác dụng. Hơn nữa, sự đa dạng rất cần thiết cho nghệ thuật. Nhưng cần cân bằng và định hướng giá trị cốt lõi mới là yếu tố giúp xã hội phát triển bền vững.

Nhưng trên sân khấu nhạc trẻ lời khen “xinh trai” không chỉ dành cho một người. Năm nay, lọt vào Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố có tên Sơn Tùng M-TP. Anh là đại diện Việt Nam xuất hiện bên cạnh ca sĩ Hàn Quốc Hyunjin, ca sĩ - rapper Ý Achille Lauro, diễn viên người mẫu Thổ Nhĩ Kỳ Burak Ozcivit… Giọng ca Lạc trôi cũng là một đại diện của phái “xinh trai”. Anh còn là nam nghệ sĩ tiên phong sơn móng tay trên sân khấu ca nhạc.

Trong liveshow The Remix tối 22/3/2015, Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi trình diễn Cơn mưa ngang qua trong trang phục lòe loẹt cùng đôi bàn tay được sơn màu tím đen, khiến giám khảo Hồ Ngọc Hà nói vui: “Có lẽ em và chị hôm nay hơi bị tone sur tone khi cùng lòe loẹt như nhau nhỉ”.

Mỹ nam “xé truyện bước ra”

Chiếc áo xuyên thấu nữ tính gây tranh luận của HIEUTHUHAI

Khán giả Trang Nguyễn, Việt Kiều đang sống ở Mỹ, fan cứng của Anh trai vượt ngàn chông gai, nối dài danh sách “trai xinh”: “Bùi Công Nam và Đăng Khôi cũng rất xinh. Mặt hoa da phấn, chịu khó ren, xuyên thấu lắm”. Từ lâu chất liệu ren hay lụa không còn là “đặc quyền” của phái đẹp nhưng ngắm tài tử Huyền thoại mùa thu Brad Pitt diện áo sơ mi lụa, hay mặc nguyên bộ đồ sặc sỡ vẫn đậm chất nam tính, còn một số Idol nam ở ta diện áo ren, áo lụa .. có khi lại ngả màu nữ tính, bởi họ còn thích “mặt hoa da phấn” đi kèm.

Xu hướng mềm mại, nữ tính hóa ở Idol nam sở dĩ càng ngày càng phát triển vì họ có lực lượng ủng hộ xu hướng ấy. Fan thích thú khi thần tượng của mình lung linh không kém gì sao nữ. Khán giả Trang Nguyễn bày tỏ: “Phụ nữ mất bao nhiêu công đòi hỏi công bằng giới tính. Cho nên sao nam đỏm dáng giống chị em, theo tôi, lại là tín hiệu vui. Đó cũng là xu hướng chung. Đã qua lâu rồi thời ăn no, mặc ấm. Giờ ăn ngon, mặc đẹp vẫn là chưa đủ, phải cực ngon và cực đẹp. Phụ nữ vốn đã được mệnh danh là phái đẹp nên các idol nam nghiêng theo nữ tính hoặc phi giới tính mới có thể sánh ngang”.

Có nhiều khán giả thích BB Trần, Soobin Hoàng Sơn và không quan tâm vấn đề phục trang, phong cách nữ tính hóa hay nam tính hóa. “Tôi chỉ thấy họ đẹp, lấp lánh đúng như ngôi sao. Tôi chiêm ngưỡng họ như chiêm ngưỡng một ngôi sao, chứ không phân biệt sao nam hay sao nữ”, một khán giả nói.

Không ít người cho rằng, Idol ở ta ảnh hưởng mạnh Idol Hàn, Trung Quốc. Idol Hàn Quốc Ren (nhóm NU’EST) sở hữu gương mặt với nét đẹp phi giới tính được đặt cho biệt danh “mỹ nam đẹp hơn hoa”, làn da của nam thần tượng cũng mịn màng khiến phái nữ phát thèm. Nhìn V ( BTS) từng đứng đầu danh sách Những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới 2018 sẽ hiểu vì sao Idol nam của ta thích mặt hoa da phấn, môi hồng, răng trắng sáng. Rõ ràng quan niệm về vẻ đẹp của nam giới cũng đang dịch chuyển không chỉ ở Việt Nam.

Một nhà văn xin giấu tên nhìn nhận, xu hướng nữ tính hóa trong Idol nam ở ta bắt nguồn từ truyện, phim ngôn tình “nhập khẩu”. “Tết vừa rồi, ở chương trình Hoa xuân ca trên tivi, Soobin Hoàng Sơn trình diễn Ngồi tựa mạn thuyền gây sốt trên mạng xã hội. Rất nhiều khán giả khen thần thái, phong cách của Soobin như tiên. Nếu đọc truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc đang tràn ngập trên mạng sẽ thấy, cách ví von đẹp như tiên dành cho nam chính rất phổ biến. Cách miêu tả nam chính da trắng, môi hồng cũng phổ biến. Hay cách miêu tả Idol nam với vẻ đẹp siêu thực như xé truyện bước ra cũng là ảnh hưởng mạnh từ dòng truyện ngôn tình nhập khẩu”, nhà văn này nói.

Không chỉ nữ tính hóa ở trang phục, trang điểm… một số Idol nam còn cạnh tranh với Idol nữ trong những màn trình diễn sexy. Idol nữ kiệm vải khoe vòng 1, vòng 3 còn Idol nam bây giờ lại có chiêu vén áo khoe thân đi kèm biểu cảm nhí nhảnh và ngượng nghịu (lè lưỡi). Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương khẳng định, xu hướng nữ tính hóa trong Idol nam ở ta ảnh hưởng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ông lo ngại nếu xu hướng này bùng phát.