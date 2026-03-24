Vạch mặt tội phạm trên VTV

TPO - Không chỉ dừng ở cảnh báo, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi được “mổ xẻ” như những hồ sơ vụ án thông qua chương trình Cảnh giác 247. Cách tiếp cận mới giúp người xem chủ động nhận diện thủ đoạn, hiểu rõ tâm lý, vạch mặt tội phạm và nâng cao khả năng tự bảo vệ trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao gia tăng.

Trong buổi giới thiệu các đổi mới của VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) được tổ chức chiều 24/3 tại Hà Nội, ban lãnh đạo của kênh tiếp tục khẳng định thông điệp “VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai” bằng loạt khung giờ chiếu, chương trình mới trong ngày, trải dài từ nông nghiệp, gia đình đến công nghệ, sức khỏe.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở chương trình Cảnh giác 247 - nơi vạch trần những chiêu trò lừa đảo tinh vi. Thay vì tiếp cận theo lối tuyên truyền khô cứng, mỗi vụ việc được xây dựng như một hồ sơ vụ án, tái hiện lại toàn bộ kịch bản mà các đối tượng sử dụng. Từ đó, người xem không chỉ theo dõi mà còn được đặt vào vị trí của người phân tích, từng bước nhận diện thủ đoạn, tâm lý tội phạm và những lỗ hổng dễ bị lợi dụng.

Buổi giới thiệu các đổi mới của VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) được tổ chức chiều 24/3 tại Hà Nội.

Thượng tá Cao Văn Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội - cho biết trong bối cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng, việc nâng cao nhận thức cộng đồng đóng vai trò then chốt.

“Thực tế cho thấy, các đối tượng tội phạm liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Nhiều vụ án cho thấy các đối tượng cầm đầu thường là người nước ngoài, thuê người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo chính người Việt. Điều này khiến công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chúng tôi sẽ chủ động dự báo sớm các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để phối hợp cùng chương trình kịp thời cảnh báo đến người dân", Thượng tá Cao Văn Thái nêu.

Thượng tá Cao Văn Thái khẳng định chương trình Cảnh giác 247 mang tới những cảnh báo sớm về các thủ đoạn của tội phạm.

Song song với nội dung cảnh báo, công cuộc đổi mới còn thể hiện rõ ở việc sắp xếp lại các khung giờ phát sóng. Nội dung phát sóng của kênh được trải đều theo từng nhóm chủ đề: nông nghiệp, gia đình, sức khỏe, công nghệ và tri thức. Mỗi khung giờ trở thành một điểm hẹn tri thức nhưng không kém phần hấp dẫn dành cho khán giả.

Đáng chú ý, các khung giờ buổi tối, đặc biệt từ 20-22h, tiếp tục được đầu tư mạnh với những nội dung có chiều sâu nhưng vẫn giữ được nhịp điệu nhanh, hình thức thể hiện hiện đại. Theo bà Lã Cẩm Vân - đại diện đơn vị đo lường rating của Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định đây là khoảng thời gian có lượng người xem ổn định và mức độ gắn bó cao.

“Dù không cạnh tranh trực tiếp về quy mô với các kênh giải trí, nhưng các chương trình tri thức lại có lợi thế về tệp khán giả trung thành. Việc tập trung vào nội dung chuyên sâu, thiết thực sẽ giúp duy trì và mở rộng nhóm người xem này”, bà nhận định.

MC Khánh Vy chia sẻ góc nhìn người trẻ trong quá trình gắn bó và làm việc với kênh VTV2.

Không chỉ thay đổi về cấu trúc, cách kể chuyện cũng được làm mới theo hướng gần gũi hơn với đời sống. Những vấn đề tưởng chừng khô khan như tài chính, sức khỏe hay công nghệ được chuyển tải bằng đồ họa hiện đại, nhịp dựng nhanh và sự tương tác linh hoạt giữa người dẫn và chuyên gia. Các yếu tố cảm xúc gắn liền với câu chuyện người thật, việc thật góp phần tạo điểm nhấn cho kênh VTV2.

Chia sẻ từ góc nhìn người trẻ, MC Khánh Vy cho rằng điều làm nên sức hút của các chương trình không chỉ nằm ở nội dung mới mà còn ở sự bền bỉ trong định hướng. “Tri thức có thể khiến chúng ta trăn trở, nhưng cũng chính là điều nuôi dưỡng cuộc sống và mở ra những cảm xúc tích cực. Khi nội dung được làm mới và gần gũi hơn, khán giả trẻ sẽ dễ dàng tiếp cận và đồng hành lâu dài”, MC Khánh Vy chia sẻ.

Bên cạnh các khung giờ cố định, từ tháng 4/2026, VTV2 dự kiến triển khai thêm các chương trình tư vấn trực tiếp trên sóng và nền tảng số, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như giáo dục, sức khỏe, pháp luật, tài chính và việc làm.