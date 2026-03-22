Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: 'Văn hóa kinh doanh là tài sản bền vững'

TPO - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh văn hóa là tài sản bền vững nhất của doanh nghiệp, quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh thị trường biến động và công nghệ liên tục thay đổi, chỉ những doanh nghiệp xây dựng được nền tảng đạo đức, uy tín và trách nhiệm xã hội mới có thể phát triển lâu dài.

Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, ban tổ chức cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chỉ đạo, Hiệp hội Phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức chiều 21/3 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2026.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định văn hóa kinh doanh giữ vai trò nền tảng, vừa là động lực vừa là mục tiêu của phát triển bền vững. Phó Thủ tướng cho rằng một nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng quy mô GDP, năng lực công nghệ, thị phần hay mức độ hội nhập, mà còn được đánh giá bằng: đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tính minh bạch, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh trong nền kinh tế hiện đại dựa trên tri thức, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và toàn cầu hóa, văn hóa được thấm sâu, thể hiện trong cách doanh nghiệp quản trị, cách doanh nhân ứng xử, cách chúng ta cạnh tranh, hợp tác và phụng sự xã hội và trở thành nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2026.

"Từ thực tiễn các quốc gia trên thế giới và ở nước ta: văn hóa kinh doanh chính là tài sản quý giá, bền vững nhất của doanh nghiệp, là nền tảng tạo lập thương hiệu doanh nghiệp. Công nghệ có thể thay đổi, thị trường có thể biến động, sản phẩm có thể lạc hậu, nhưng văn hóa và uy tín thương hiệu luôn là giá trị bền vững để doanh nghiệp tồn tại, phát triển lâu dài và định vị vị trí trong khách hàng", Phó Thủ tướng nêu.

Hiện nay, cả nước có trên một triệu doanh nghiệp đang hoạt động; khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh. Khu vực doanh nghiệp tư nhân đóng góp khoảng 60-65% GDP, tạo việc làm cho hơn 30 triệu lao động. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt trên 920 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nền kinh tế thương mại lớn nhất thế giới.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, đồng thời chỉ ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân liêm chính, sáng tạo, có trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

"Xu hướng kinh doanh toàn cầu hiện nay cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến đạo đức kinh doanh, các nhà đầu tư chú trọng trách nhiệm môi trường - xã hội - quản trị (ESG), các chuỗi cung ứng toàn cầu yêu cầu minh bạch và bền vững. Do đó, văn hóa kinh doanh không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

BTC trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2025.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi doanh nghiệp lấy liêm chính làm nền tảng, sáng tạo làm động lực, hợp tác làm sức mạnh và phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài.

"Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hóa, muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa, muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội", Phó Thủ tướng nêu.

Bên cạnh việc phát động triển khai Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam với các chuẩn mực cốt lõi, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh minh bạch, còn các hiệp hội và doanh nghiệp cần chủ động lan tỏa giá trị văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban tổ chức công bố và phát động cộng đồng doanh nghiệp thực hiện Bộ giá trị văn hóa Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Phó Thủ tướng, khi văn hóa trở thành nền tảng chung, kết hợp với thể chế phù hợp và khát vọng phát triển của doanh nhân, sức mạnh của nền kinh tế sẽ được nhân lên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại diễn đàn, ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - đã công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam. Theo đó, Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới lấy con người làm trung tâm, hướng tới phát triển vì hạnh phúc xã hội và thịnh vượng quốc gia. Hệ thống gồm 12 giá trị cốt lõi gồm yêu nước, tín nghĩa, phụng sự, bản sắc, liêm chính, tự chủ, trí tuệ, sáng tạo, khát vọng, hội nhập, hợp tác và bền vững.