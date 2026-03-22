Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 3-5 sự kiện mang thương hiệu quốc gia

TPO - Chương trình hành động số 08 về việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể với lĩnh vực văn hóa. Trong đó, Hà Nội đặt chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 bảo đảm trên 4% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình hành động xác định con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội trong chiến lược phát triển Hà Nội, giữ vai trò dẫn dắt phát triển, là trụ cột định hướng, là hệ điều tiết và thúc đẩy nguồn lực nội sinh quan trọng.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo Thủ đô giàu bản sắc, đa dạng và hiện đại, trên cơ sở bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội, phát triển các không gian sáng tạo, thúc đẩy sáng tác văn học, nghệ thuật gắn với chuyển đổi số, xây dựng văn hóa số. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số.

Xây dựng chuẩn mực văn hóa, đạo đức, gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lấy phẩm chất trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân làm nền tảng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; trên tinh thần “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng''.

Theo đó, Hà Nội đặt chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 bảo đảm trên 4% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP, hình thành 3-5 sự kiện mang thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và phấn đấu thêm 2 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh, sở hữu ít nhất 3 thương hiệu quốc tế về âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa.

Trong lĩnh vực quản trị, TP Hà Nội quyết tâm đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công chức thực hiện và được đánh giá về văn hóa công vụ. Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục công lập phải đạt tối thiểu 95%.

Nhóm chỉ tiêu bổ sung còn có hình thành từ một đến hai bảo tàng văn hóa, nghệ thuật theo hình thức hợp tác công - tư, một trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại và dịch vụ Hà Nội, xây dựng 10-15 tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, có khả năng biểu diễn lâu dài và giới thiệu ra khu vực, quốc tế. Chương trình hành động cũng đề ra các mục tiêu đến năm 2035 và tầm nhìn năm 2045.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Chương trình hành động đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nổi bật có thể kể đến đổi mới tư duy, phương thức phát triển văn hóa Thủ đô, hoàn thiện thể chế, chính sách theo Luật Thủ đô và quy hoạch phát triển văn hóa gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Ngoài ra, chương trình cũng đề cập nhiệm vụ phát triển và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa công vụ, trách nhiệm nêu gương, xây dựng niềm tin của nhân dân và xã hội.