Ngư dân Hội An và hai con cá đánh bại 14.500 đối thủ quốc tế

TPO - Bức ảnh "Fish Eyes" (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia không chuyên Sophia Spurgin giành giải nhất cuộc thi ảnh ở Anh. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc ngư dân ở Hội An khoe chiến lợi phẩm của buổi đánh bắt.

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 tổ chức ở London (Anh) vừa công bố các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc. Vượt qua hơn 14.500 tác phẩm cùng dự thi, bức ảnh Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia không chuyên Sophia Spurgin giành chiến thắng chung cuộc. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc đời thường của một ngư dân tại Hội An, Việt Nam.

Bức ảnh được Sophia Spurgin chụp khi du lịch cùng gia đình. Khoảnh khắc ngư dân lớn tuổi giơ hai con cá vừa bắt được lên trước mặt tạo cảm hứng cho nhiếp ảnh gia người Anh thực hiện bức ảnh để đời. Khoảnh khắc ngẫu hứng được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao nhờ bố cục độc đáo.

Tác phẩm Mắt cá của nhiếp ảnh gia người Anh. Ảnh: Sophia Spurgin.

Hai con cá được căn chỉnh trùng với vị trí đôi mắt, tạo thành điểm nhấn đối xứng. Tên gọi Mắt cá không chỉ mô tả trực quan mà còn là cách chơi chữ tinh tế. Nhiếp ảnh gia cũng lấy được hình ảnh chiếc lưới đánh cá phía sau, cho thấy hơi thở của đời sống ven biển.

Nói thêm về cú bấm máy ấn tượng, Sophia Spurgin bày tỏ: “Trong kỳ nghỉ cùng gia đình, tôi muốn dành thời gian cho niềm đam mê và đã chụp ngư dân này khi ông đang làm việc. Đây là khoảnh khắc vui đùa ở cuối buổi chụp, thực sự rất thú vị. Tôi đặc biệt thích chi tiết chiếc lưới đánh cá xuất hiện ở hậu cảnh, góp phần tạo nên bối cảnh và tính chân thực cho bức ảnh. Giải thưởng tại cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn, nó cho thấy những bức ảnh của tôi có thể chạm tới cảm xúc của người xem".

Một số tác phẩm do Sophia Spurgin chụp tại Việt Nam.

Cuộc thi Nhiếp ảnh gia của năm 2026 là sân chơi thường niên quy tụ nhiều thể loại ảnh như phong cảnh, chân dung, đường phố. Cuộc thi chào đón mọi đối tượng, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 bảng Anh (hơn 100 triệu đồng). Spurgin nhận được giải thưởng trị giá 3.000 bảng Anh (104 triệu đồng) dưới dạng phiếu mua hàng. Nhiếp ảnh gia này còn giành thêm 500 bảng Anh (khoảng 17,5 triệu đồng) khi chiến thắng hạng mục động vật hoang dã.

Chiến thắng của Sophia Spurgin với Mắt cá không chỉ cho thấy tài năng quan sát và nắm bắt khoảnh khắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam. Thiên nhiên và con người của dải đất hình chữ S tiếp tục được khẳng định là chất liệu quý giá, độc đáo cho những tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng.