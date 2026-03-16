Khoảnh khắc tặng nội y gây sốc ở Oscar

TPO - Màn tấu hài giữa Robert Downey Jr. và Chris Evans ở lễ trao giải Oscar 2026 được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về những ý kiến trái chiều.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 - sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh - vừa khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Một trong số đó là màn tái hợp của Robert Downey Jr. và Chris Evans.

Cả khán phòng Oscar bùng nổ khi giai điệu huyền thoại của The Avengers vang lên, chào đón sự xuất hiện của hai ngôi sao vũ trụ điện ảnh Marvel. Robert Downey Jr. và Chris Evans đứng chung khung hình để công bố giải thưởng Kịch bản chuyển thể, Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Đây là khoảnh khắc xúc động cho những khán giả đồng hành với vũ trụ điện ảnh nổi tiếng suốt hơn một thập kỷ qua.

Robert Downey Jr. tặng đồng nghiệp quần lót. Ảnh: Rich Polk.

Trang phục của cả hai mang nhiều ẩn ý về vai diễn mới trong Doomsday. Downey Jr. mặc vest xanh lá đậm - màu đặc trưng của ác nhân Doctor Doom. Chris Evans chọn xanh dương đậm, gợi nhớ đến hình ảnh Captain America.

Trong lúc trao giải, Robert Downey Jr. và Chris Evans tung hứng với chiếc quần lót. Nhắc đến cột mốc đáng nhớ của vũ trụ Marvel, Chris Evans hài hước hỏi đồng nghiệp: "Anh tặng tôi gì cho ngày kỷ niệm của chúng ta?”.

Evans tiết lộ đã chuẩn bị một món quà đặc biệt là bản kịch bản gốc của The Avengers có chữ ký của toàn bộ dàn diễn viên. Trong khi đó, Robert Downey Jr. lại tặng Evans vé gửi xe của mình khiến khán giả bật cười.

Sau đó, nam diễn viên bất ngờ chạy vào cánh gà rồi quay lại với món quà thật - chiếc quần lót lấp lánh của Channing Tatum trong phim Magic Mike. Ở hàng ghế dành cho khán giả, Channing Tatum cũng tung hứng bằng cách đòi lại món đồ với lý do cần nó để đi làm.

Màn tấu hài giữa các ngôi sao được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Ở nền tảng X, mỗi trích đoạn giữa Robert Downey Jr. và Chris Evans do các tài khoản khác nhau đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Hầu hết tỏ ra thích thú và thán phục với những chiêu trò gây cười của Robert Downey Jr. Nam nghệ sĩ khiến khán phòng có khoảnh khắc thư giãn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng màn trêu ghẹo bằng quần lót có phần kém duyên.

Đặt trong bối cảnh hai nghệ sĩ vừa bước ra trên nền nhạc The Avengers đầy xúc động, phần tung hứng sau đó lại khiến nhiều người hâm mộ "tụt" cảm xúc. Việc chọn đạo cụ là chiếc quần lót nam cũng được cho là quá táo bạo.

Khoảnh khắc tái hợp của hai ngôi sao vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Reuters.

"Không bất ngờ với những chiêu gây cười của Robert Downey Jr., nhưng hơi quá ở một lễ trao giải", "Có nhiều cách để gây ấn tượng ở lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh, thay vì sử dụng đồ lót", một số khán giả bình luận trên X.

Năm 2024, ở khoảnh khắc giành tượng vàng Oscar đầu tiên, Robert Downey Jr. cũng vấp chỉ trích vì hành động phớt lờ đồng nghiệp Quan Kế Huy. Khi lên nhận giải, Robert Downey Jr. tay bắt mặt mừng với những người xung quanh rồi hào hứng phát biểu. Tuy nhiên, tài tử không chào, không tương tác, thậm chí còn không liếc nhìn người trao cúp là Quan Kế Huy.

Ở một số góc máy, khán giả nhận ra Quan Kế Huy cố gắng chia vui cùng Người Sắt nhưng đều bị lờ đi.

Năm 2020, Robert Downey Jr. gặp làn sóng phản đối gay gắt khi ví ca sĩ Taylor Swift với loài nhện độc chuyên ăn thịt bạn tình.