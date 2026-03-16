Bất ngờ cho Hàn Quốc

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ phim hoạt hình "Kpop Demon Hunters" giành hai giải quan trọng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, gồm Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc trong phim hay nhất, đánh dấu bước tiến mới của các dự án giải trí Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

Lễ trao giải diễn ra tại Dolby Theatre ở Los Angeles (Mỹ). Tác phẩm của Netflix vượt qua nhiều đối thủ trong hạng mục hoạt hình như Arco, Elio, Little Amélie or the Character of RainZootopia 2.

Ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất, bài hát Golden trong phim cũng chiến thắng trước các ca khúc thuộc các phim Dianne Warren: Relentless, Sinners, Viva Verdi! Train Dreams.

Từ trái sang: Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna tạo dáng trên thảm đỏ lễ trao giải Academy Awards lần thứ 98 tại Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Yonhap.

Chiến thắng lịch sử ở Oscar 2026

Theo ban tổ chức, chiến thắng tại Oscar cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của Kpop Demon Hunters. Tác phẩm đã lập kỷ lục trên Netflix với hơn 500 triệu lượt xem tích lũy kể từ khi phát hành năm 2025.

Bộ phim do đạo diễn người Canada gốc Hàn Maggie Kang thực hiện, kể về ba siêu sao Kpop là Rumi, Mira và Zoey. Họ bí mật chiến đấu chống lại các thế lực ma quỷ để bảo vệ thế giới.

Từ trái sang: hai đạo diễn Chris Appelhans và Maggie Kang cùng nhà sản xuất Michelle Wong tại lễ trao giải Academy Awards lần thứ 98 ở Los Angeles, Mỹ, hôm 15/3 (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap.

Trong bài phát biểu nhận giải, Maggie Kang gửi lời cảm ơn Viện Hàn lâm và khán giả toàn cầu. Cô cho biết bộ phim mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Hàn.

“Cảm ơn Viện Hàn lâm và tất cả người hâm mộ đã đưa chúng tôi đến đây. Đối với những ai trông giống tôi, tôi xin lỗi vì đã mất quá lâu để chúng ta thấy hình ảnh của mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng giờ đây điều đó đã xảy ra, và thế hệ sau sẽ không phải chờ đợi nữa. Giải thưởng này dành cho Hàn Quốc và cho người Hàn ở khắp nơi", cô nói.

Sức lan tỏa ngoài màn ảnh

Tác động của bộ phim không chỉ dừng lại ở điện ảnh. Theo các nguồn tin trong ngành du lịch, sau khi phim phát hành, lượng khách đến Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc và nhiều địa điểm ở Seoul xuất hiện trong phim đã tăng đáng kể.

Tại lễ trao giải, ca khúc Golden được biểu diễn trực tiếp bởi các nghệ sĩ EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami. Nam diễn viên Ahn Hyo-seop, người lồng tiếng cho nhân vật chính Jin Woo, cũng có mặt trên thảm đỏ sự kiện.

Chiến thắng của Kpop Demon Hunters được xem là minh chứng cho xu hướng hợp tác văn hóa xuyên quốc gia ngày càng mạnh trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại.

