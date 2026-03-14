Bất ngờ lớn từ 30 anh trai

Hà Trang
TPO - Sau 8 concert tại Việt Nam và Mỹ, Anh trai say hi 2024 công bố đêm 9 diễn ra tại TPHCM. Nhà sản xuất cho biết họ muốn tri ân 18 tỷ lượt xem và 8 concert hiện tượng.

Phát hành từ năm 2024, song Anh trai say hi mùa 1 vẫn giữ chân được lượng fan lớn. Tối 13/3, đêm diễn thứ 9 được công bố tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện âm nhạc từng tạo nên hiện tượng trong cộng đồng khán giả yêu nhạc Việt.

Hai năm qua, chương trình đi qua 8 đêm concert tại Việt Nam và Mỹ. Theo BTC, đêm thứ 9 cũng được xem như lời đáp lại tình cảm, sự ủng hộ và đồng hành của khán giả.

Thông tin đầu tiên về Anh trai 2024 đêm 9 ngay khi được công bố đã nhanh chóng thu hút chú ý của đông đảo khán giả trẻ và cộng đồng Threads. Trong 20 tiếng sau thời điểm hé lộ thông tin, Top Trending nền tảng này ghi nhận hơn 273.000 lượt mention, sau 12 tiếng con số này tiếp tục tăng lên 2 triệu lượt nhắc.

Trước đó, chương trình đã tổ chức 8 concert gồm 6 concert tại TP.HCM, Hà Nội và 2 concert tại Mỹ, thu hút đông đảo khán giả tham. Ra mắt từ giữa năm 2024, Anh trai say hi 2024 nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa số khi ghi nhận hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thịnh hành như YouTube Trending, Spotify, iTunes, đồng thời lọt nhóm từ khóa được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong nhiều tháng liên tiếp.

Do DatVietVAC Group Holdings sáng tạo và sản xuất, chương trình Anh trai sa6 hi 2024 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là chương trình biểu diễn nổi bật năm 2024, ghi nhận trong Top 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình cũng chinh phục nhiều giải thưởng uy tín như Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2024, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, cùng danh hiệu Hiện tượng Giải trí của năm tại Ngôi sao của năm 2024.

Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức concert đêm 9 sẽ được BTC công bố trong thời gian tới.

