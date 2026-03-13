Triệu Vy lại lao đao

TPO - Số cổ phần trị giá 9 triệu NDT (34,4 tỷ đồng) đứng tên Triệu Vy vừa bị tòa án Trung Quốc tiếp tục phong tỏa đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ ba trong vụ tranh chấp bảo lãnh với Minsheng Trust.

Theo dữ liệu doanh nghiệp tại Trung Quốc, 9 triệu NDT cổ phần của Triệu Vy tại Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd. đã bị Tòa án Nhân dân quận Đông Thành (Bắc Kinh) phong tỏa từ ngày 9/3/2026-8/3/2029.

Công ty này được thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn doanh nghiệp. Triệu Vy hiện nắm 90% cổ phần, tương đương 9 triệu NDT, còn anh trai cô nắm 10%. Vì là cổ đông lớn nhất nên khi cổ phần bị phong tỏa, Triệu Vy không thể chuyển nhượng, thế chấp hoặc nhận cổ tức từ phần vốn này trong thời gian ba năm tới.

Triệu Vy trong lần gần nhất xuất hiện ở sân bay Trung Quốc.

Theo hồ sơ tòa án, việc phong tỏa lần này không phải vụ kiện mới mà là bước tiếp theo trong tranh chấp bảo lãnh giữa Triệu Vy và Minsheng Trust. Trước đó năm 2017, nữ diễn viên đã đứng ra bảo lãnh cho một kế hoạch tín thác liên quan đến khoản vay khoảng 1,8 tỷ NDT của một doanh nghiệp. Khi bên vay không trả được nợ, Minsheng Trust đã khởi kiện để yêu cầu Triệu Vy thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Từ năm 2021 đến nay, tòa án Bắc Kinh đã nhiều lần phong tỏa tài sản đứng tên Triệu Vy để đảm bảo thi hành án. Lệnh mới nhất được xem là vòng phong tỏa thứ ba, tiếp tục kéo dài thêm ba năm sau khi các đợt trước hết hiệu lực.

Không chỉ riêng công ty Wuhu Dongrunfa, cổ phần của Triệu Vy tại hai doanh nghiệp khác cũng bị phong tỏa. Tính đến tháng 7/2025, tổng cộng 15,9 triệu NDT cổ phần thuộc ba công ty mang tên Triệu Vy đã bị đóng băng.

Trong đó, Tibet Longwei Culture Media từng là pháp nhân liên quan đến thương vụ gây tranh cãi năm 2016, khi Triệu Vy tìm cách mua lại công ty niêm yết Wanjia Culture bằng đòn bẩy tài chính. Sau đó, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc kết luận thương vụ có vi phạm trong việc công bố thông tin, khiến thị trường biến động mạnh và nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại.

Những tranh chấp tài chính kéo dài trong nhiều năm qua đã khiến hoạt động đầu tư của Triệu Vy thu hẹp đáng kể. Từng có thời điểm “Én nhỏ” tham gia góp vốn vào nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực phim ảnh, giải trí và đầu tư, nhưng hiện nay nhiều công ty đã ngừng hoạt động hoặc quy mô giảm mạnh.

Cách đây ít ngày, Triệu Vy cập nhật tài khoản Weibo sau thời gian dài không xuất hiện. Cô đăng loạt ảnh đời thường kèm chia sẻ mang tính chiêm nghiệm về những thăng trầm cuộc sống. Năm 2021, cô gần như bị cấm sóng mà không có lời giải thích từ người trong cuộc lẫn cơ quan chức năng. Các tác phẩm của nữ diễn viên cũng bị gỡ khỏi các nền tảng.