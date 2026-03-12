Phim Việt ồ ạt ra rạp

TPO - Thị trường điện ảnh Việt Nam đầu năm 2026 chứng kiến mật độ phát hành dày đặc hiếm thấy khi hàng loạt dự án nội địa ra rạp. Doanh thu mùa phim Tết lập kỷ lục, kéo theo làn sóng phim mới nối đuôi nhau gia nhập phòng vé.

Xếp hàng ra rạp

Mùa phim Tết 2026 ghi nhận thành tích phòng vé chưa từng có khi bốn bộ phim ra mắt dịp Tết đạt tổng doanh thu khoảng 690 tỷ đồng. Trong đó, tác phẩm của Trấn Thành dẫn đầu với gần 440 tỷ đồng, tiếp theo là Nhà ba tôi một phòng đạt 110 tỷ đồng, Báu vật trời cho thu 102 tỷ đồng, còn Mùi phở đạt khoảng 39 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy sức mua của khán giả đối với phim Việt đang tăng mạnh. Chỉ riêng 6 ngày đầu kỳ nghỉ Tết, tổng doanh thu phòng vé đã đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Khi mùa phim Tết chưa kịp hạ nhiệt, thị trường lập tức chứng kiến làn sóng phim mới tiếp tục gia nhập đường đua. Các dự án như Tài, Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi lần lượt ra rạp, tạo nên mật độ phát hành dày đặc chỉ trong vài tuần.

Trấn Thành thắng lớn ở mùa phim Tết 2026. Tuy nhiên, anh và ê-kíp vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược quảng bá phim, giao lưu trực tiếp với khán giả tại rạp.

Trong số này, Tài - dự án điện ảnh của Mỹ Tâm - là bộ phim hiếm hoi còn giữ được phong độ phòng vé. Những ngày đầu ra mắt, phim nhanh chóng vượt doanh thu ngày của Thỏ ơi để vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng phòng vé. Hiệu ứng ban đầu giúp bộ phim duy trì lượng khán giả ổn định trong tuần đầu công chiếu.

Ngược lại, Cảm ơn người đã thức cùng tôi dù được đánh giá có kịch bản tốt, dàn diễn viên diễn xuất tròn vai, lại nhanh chóng tụt hạng. Suất chiếu của phim giảm mạnh chỉ sau thời gian ngắn ra rạp. Một số rạp bắt đầu cắt suất để nhường chỗ cho các phim có doanh thu tốt hơn.

Trong khi Tài và Thỏ ơi vẫn đang bán vé ổn định, thị trường tiếp tục đón thêm dự án mới. Quỷ nhập tràng 2 được công bố chính thức ra rạp từ ngày 13/3, nhưng ngay từ ngày 12/3 bộ phim đã được xếp suất chiếu dày đặc tại nhiều hệ thống rạp. Chỉ trong ngày chiếu sớm, tác phẩm này đã đứng đầu phòng vé với doanh thu hơn 4 tỷ đồng.

Mật độ phát hành dày đặc khiến thị trường gần như rơi vào tình trạng “xếp hàng ra rạp”, khi phim mới liên tục thay thế nhau trên bảng xếp hạng doanh thu. Không ít dự án dù có chất lượng hoặc nhận phản hồi tích cực vẫn khó duy trì suất chiếu lâu dài, doanh thu nhanh chóng tụt dốc khi phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều tác phẩm khác.

Dù đang đứng top đầu phòng vé, phim của Mỹ Tâm khó tạo cú bùng nổ về doanh thu.

Trong khi đó, danh sách phim chuẩn bị ra mắt vẫn tiếp tục kéo dài. Nhiều dự án nhắm đến dịp lễ 30/4, trong khi một số phim đã bắt đầu chiến dịch truyền thông dù còn vài tháng mới công chiếu.

Đáng chú ý, bộ phim Ốc mượn hồn có sự tham gia của Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Quốc Trường đã khởi động quảng bá dù dự kiến ra rạp vào đầu tháng 6. Bên cạnh đó, các dự án mới của đạo diễn Victor Vũ, Lý Hải hay những bộ phim có sự tham gia của Thái Hòa, Steven Nguyễn… cũng đang trong quá trình sản xuất và lên kế hoạch phát hành năm nay.

Sự chuẩn bị dồn dập cho thấy năm 2026 có thể trở thành một trong những năm nhộn nhịp nhất của điện ảnh Việt.

Phòng vé quá tải, dễ thất bại hàng loạt

Sự sôi động của thị trường đi kèm với nghịch lý: doanh thu phòng vé tăng nhưng vòng đời của từng bộ phim lại ngắn hơn.

Mật độ phát hành dày đặc khiến thị trường phòng vé rơi vào tình trạng cạnh tranh gay gắt. Trong khi số lượng phim tăng nhanh, hệ thống rạp tại Việt Nam chỉ đáp ứng khoảng 8.000 suất chiếu mỗi ngày, buộc các rạp phải liên tục điều chỉnh lịch chiếu dựa trên hiệu suất bán vé.

Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, các phim dẫn đầu thường chiếm phần lớn suất chiếu tại rạp. Chẳng hạn trong giai đoạn cao điểm, Thỏ ơi có khoảng 3.500 suất chiếu mỗi ngày, cao gấp 3-4 lần nhiều phim đối thủ.

Những bộ phim có doanh thu tốt sẽ nhanh chóng chiếm nhiều suất chiếu hơn, trong khi các tác phẩm tăng trưởng chậm dễ bị cắt suất chỉ sau vài ngày công chiếu. Điều này khiến vòng đời thương mại của nhiều phim Việt ngày càng ngắn.

Ba bộ phim Việt dự kiến ra mắt vào tháng 6/2026 gồm Madame Thanh Sắc, Ốc mượn hồn và Trại buôn người.

Thực tế cho thấy không ít dự án có khởi đầu khá thuận lợi nhưng nhanh chóng giảm nhiệt khi không kịp tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh trong tuần đầu. Khi suất chiếu bị giảm, khả năng tiếp cận khán giả của phim cũng bị hạn chế, kéo theo doanh thu tụt dốc.

Bên cạnh đó, thị hiếu khán giả ngày càng khắt khe. Người xem hiện có nhiều lựa chọn giải trí hơn, từ phim chiếu rạp đến các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, một bộ phim muốn trụ rạp lâu cần có nội dung đủ hấp dẫn và chiến lược truyền thông hiệu quả.

Dù vậy, sự bùng nổ về số lượng phim vẫn được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh. Việc nhiều dự án ra rạp giúp khán giả có thêm lựa chọn, đồng thời buộc các nhà sản xuất phải đầu tư bài bản hơn cho chất lượng nội dung, kỹ thuật và chiến lược phát hành.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chỉ những bộ phim được chuẩn bị kỹ lưỡng, có câu chuyện hấp dẫn và chiến dịch quảng bá hiệu quả mới có thể tạo nên cú bứt phá tại phòng vé.