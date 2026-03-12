Cảnh hôn của Anh Đào, Tô Dũng khiến khán giả ngạt thở

TPO - Cảnh “hôn hụt” giữa Anh Đào và Tô Dũng trong tập 23 của phim “Không giới hạn” trở thành chi tiết được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi Linh - Lợi khiến khán giả “cười không thở nổi”, đồng thời giúp tuyến nhân vật phụ trở thành điểm sáng của bộ phim.

Trong tập 23 phim Không giới hạn, khi chứng kiến Kiên (Steven Nguyễn) tỏ tình và trao nụ hôn lãng mạn với Lam Anh (Minh Trang) dưới ánh hoàng hôn, Khánh Linh (Anh Đào) không giấu nổi sự ghen tỵ. Cô quay sang trách bạn trai: “Anh đúng là cái đồ máu lạnh, cái đồ robot. Em chán lắm, từ nay đường ai nấy đi”.

Trái với sự giận dỗi của người yêu, Lợi (Tô Dũng) vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn cố tình trêu chọc khiến Linh càng tức tối. Trong lúc bực bội, cô buột miệng đòi được ôm hôn như người ta. Nhưng khi Lợi thật sự tiến sát lại, chính Linh lại lúng túng dừng lại vì ngại ngùng. Khoảnh khắc “hôn hụt” này tạo nên tình huống hài hước bất ngờ.

Ngay sau khi đoạn trích được chia sẻ, nhiều khán giả để lại bình luận: “Xem xong cười từ đầu đến cuối”, “Ai xem cũng phải cười, chắc lúc đóng họ cũng cười mãi mới quay được”, “Ôi chết cười với Anh Đào”, “Cặp Linh - Lợi hài hước quá, xem mà muốn ngạt thở”, “Cặp Kiên - Lam Anh nhạt nhòa bao nhiêu thì cặp này thú vị bấy nhiêu”.

Cảnh hôn của Anh Đào và Tô Dũng khiến khán giả "cười ngạt thở".

Không ít người thừa nhận họ theo dõi phim chủ yếu vì cặp đôi này. Những đoạn cắt riêng về Linh - Lợi trên các nền tảng video ngắn thu hút lượng tương tác lớn, trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong cộng đồng người xem phim truyền hình.

Thực tế, Linh và Lợi không phải tuyến nhân vật trung tâm của Không giới hạn. Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu, sự va chạm trong tính cách và màn khẩu chiến liên tục đã giúp cặp đôi nhanh chóng gây chú ý.

Lợi (do Tô Dũng thể hiện) là chàng trai thẳng tính, đôi khi nóng nảy nhưng sống tình nghĩa. Nhân vật mang trong mình nhiều tổn thương khi từng có mâu thuẫn với Trung tá Minh Kiên vì liên quan đến cái chết của anh trai. Hiện tại, anh tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương, đại diện cho hình ảnh người trẻ gắn bó với quê hương.

Trái ngược với vẻ ngoài khô khan của Lợi, Linh (do Anh Đào đảm nhận) lại mang năng lượng tươi sáng. Cô là nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Trong chuyện tình cảm, Linh thường là người chủ động quan tâm và trở thành chỗ dựa tinh thần cho Lợi sau biến cố.

Điểm khiến cặp đôi này được yêu thích nằm ở cách câu chuyện họ xây dựng rất đời thường. Những màn đối thoại đôi khi ồn ào nhưng gần gũi, dễ khiến khán giả đồng cảm. Sự đối lập giữa một người ít nói, bộc trực, một người giàu cảm xúc, thẳng thắn tạo nên sức hút riêng.

Nhiều khán giả nhận xét Anh Đào và Tô Dũng diễn xuất tự nhiên, tung hứng ăn ý. Những phân đoạn cãi vã, trêu chọc hay giận dỗi của hai nhân vật tạo cảm giác chân thật, không gượng ép.

Những diễn biến tình cảm vừa hài hước vừa cảm động khiến cặp đôi Linh - Lợi trở thành “gia vị” đặc biệt của Không giới hạn. Thậm chí cho rằng chính Anh Đào và Tô Dũng đang góp phần giữ nhiệt, cứu cả bộ phim.

Chia sẻ về vai diễn, Tô Dũng cho biết anh và bạn diễn có khá nhiều cảnh thú vị vì nhân vật Lợi là người khó thể hiện tình cảm nơi đông người. “Chính vì vậy tôi và Anh Đào có nhiều cảnh thoại rất vui và không có áp lực khi diễn. Nhân vật Lợi cho tôi cơ hội thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc”, nam diễn viên nói.