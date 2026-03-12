Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tình trạng lao dốc không phanh của ứng viên số 1 Oscar

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong khoảng hai tuần, tỷ lệ thắng Oscar của Timothée Chalamet cho vai diễn trong "Marty Supreme" đã giảm mạnh, từ vị trí gần như chắc thắng xuống phía sau đối thủ Michael B. Jordan phim "Sinners". Chuỗi thất bại tại các giải tiền Oscar cùng phát ngôn gây tranh cãi đã khiến cục diện cuộc đua Nam chính đảo chiều nhanh chóng.

Xuất phát điểm là ứng cử viên sáng giá

Ngày 6/10/2025, phim Marty Supreme bất ngờ ra mắt tại New York Film Festival. Chỉ một ngày sau, Timothée vươn lên vị trí số 1 trong bảng dự đoán đề cử Nam chính của trang Gold Derby, vượt qua Leonardo DiCaprio - ngôi sao của One Battle After Another.

Giữa tháng 10/2025, chiến dịch quảng bá của phim tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Cùng bạn gái Kylie Jenner và gia đình cô, Timothée tung ra dòng streetwear phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ phim do nhà thiết kế Doni Nahmias thực hiện.

banner-marty-image-2-20251230-10.jpg
cin-onebattleafteranother-1600x9.jpg
Timothée Chalamet (trái) và Leonardo DiCaprio.

Nhiều người nổi tiếng như Justin Bieber, Frank Ocean, Tom Brady, Michael Phelps và Stephen Curry đăng ảnh mặc trang phục này. Các món đồ nhanh chóng bán hết và được rao lại trên mạng với giá hơn 10.000 USD.

Ngày 15/11, Timothée tiếp tục gây chú ý khi “rò rỉ” cuộc gọi Zoom với hãng phim A24, trong đó anh đề xuất những ý tưởng quảng bá táo bạo như sơn màu cam lên tượng Nữ thần Tự do và tháp Eiffel. Dù chỉ là trò quảng bá, sự kiện này mở đầu cho chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội.

Đến 25/12, phim ra rạp với 93% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes và 89 điểm trên Metacritic. Đây là mức đánh giá rất cao từ giới phê bình.

Liên tiếp nhận quả ngọt đầu năm 2026

Ngày 4/1, Timothée giành giải Nam chính xuất sắc tại Critics Choice Awards - giải uy tín mở màn mùa giải thưởng Hollywood, vinh danh các thành tựu xuất sắc nhất trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình và đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo các ứng cử viên sáng giá cho Oscar và các giải thưởng lớn khác. Tỷ lệ anh được đề cử Oscar vượt 97%.

Ba ngày sau, anh tiếp tục nhận đề cử tại Screen Actors Guild Awards (SAG Awards).

Đến 11/1, Timothée thắng thêm giải Nam chính phim hài/nhạc kịch tại Golden Globe Awards. Khi đó, anh được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tượng vàng Oscar.

timoth-c3-a9e-chalamet-winner-of.jpg

Ngày 22/1, danh sách đề cử Oscar được công bố. Timothée tiếp tục là ứng viên hàng đầu trong hạng mục Nam chính, cạnh tranh với Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan và Ethan Hawke.

Ngoài ra, anh còn nhận thêm đề cử với vai trò nhà sản xuất cho phim Marty Supreme ở hạng mục Phim hay nhất.

Chỉ vài ngày sau, trang tin giải trí Page Six đăng bài cáo buộc đạo diễn Josh Safdie từng tạo môi trường làm việc độc hại trong dự án trước đây. Chưa được xác nhận, thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và ảnh hưởng đến chiến dịch tranh giải của bộ phim.

Thất bại bất ngờ làm đảo chiều cuộc đua

Ngày 22/2, tại BAFTA Awards, Timothée bất ngờ thua giải Nam chính trước Robert Aramayo của phim I Swear. Kết quả này khiến hình ảnh ứng viên hàng đầu của anh lung lay.

Ngày 1/3, anh tiếp tục thua tại Screen Actors Guild Awards trước Michael B. Jordan. Sau hai thất bại liên tiếp, tỷ lệ chiến thắng Oscar của Chalamet giảm mạnh.

Đến 2/3, Jordan tăng vọt trong các bảng dự đoán, còn cơ hội của Chalamet chỉ còn khoảng hơn 50%.

c20c2e8e30714781b3b82e1e003bbd6e.jpg
Nhiều khán giả vẫn mong Timothée Chalamet có thể lật ngược tình thế. Không ít khán giả tin tưởng Michael B. Jordan sẽ giành chiến thắng.

Một yếu tố khác khiến nam diễn viên gặp bất lợi là phát ngôn trong sự kiện của CNN và Variety ngày 2/2026.

Timothée nói anh muốn bảo vệ điện ảnh và rạp chiếu và thêm anh không muốn làm trong lĩnh vực ballet hay opera vì “không còn nhiều người quan tâm”.

Câu nói này ban đầu ít được chú ý, nhưng sau khi anh thất bại tại các giải tiền Oscar, nó bị đào lại và gây phản ứng từ nhiều tổ chức nghệ thuật như The Metropolitan Opera, Boston Ballet và English National Opera.

Đến 10/3, bảng dự đoán cho thấy Michael B. Jordan dẫn đầu với khoảng 56% khả năng thắng, trong khi Timothée chỉ còn khoảng 30%.

Chỉ trong 10 ngày, tỷ lệ chiến thắng của Timothée đã tụt giảm mạnh. Cuộc đua vẫn chưa khép lại. Kết quả cuối cùng được công bố tại lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra ngày 15/3.

Hà Trang
#Oscar #Chalamet #Michael B. Jordan #Marty Supreme #cuộc đua Oscar

Xem thêm

Cùng chuyên mục