Dự đoán kết quả Oscar 2026 bằng toán học

TPO - Nhà phân tích dữ liệu Ben Zauzmer sử dụng mô hình thống kê dựa trên dữ liệu mùa giải thưởng để dự đoán kết quả Oscar 2026. Theo tính toán, hai bộ phim "One Battle After Another" và "Sinners" nhiều khả năng sẽ chia nhau phần lớn giải thưởng trong mùa Oscar được đánh giá là cạnh tranh khốc liệt.

Cuộc đối đầu kỷ lục

Trong lịch sử gần 100 năm của giải Oscar, mỗi mùa giải thường chứng kiến những màn đối đầu đáng chú ý giữa các dự án nổi bật. Năm 2026 đặc biệt hơn khi One Battle After AnotherSinners cùng cạnh tranh trực tiếp ở 11 hạng mục - con số cao nhất từng ghi nhận tại Oscar.

Trước đây, kỷ lục đối đầu nhiều hạng mục nhất thuộc về các cặp phim BecketMy Fair Lady, Mad Max: Fury Road The Revenant hay OppenheimerPoor Things, mỗi cặp cạnh tranh ở 10 hạng mục.

mcdsinn-wb049.jpg
mcdonba-wb025-1.jpg

Theo Hollywood Reporter, kết quả mô hình của Ben Zauzmer được tính toán từ nhiều yếu tố gồm các giải thưởng tiền Oscar, số lượng đề cử, điểm đánh giá của giới phê bình, tỷ lệ cược từ thị trường dự đoán và nhiều dữ liệu định lượng khác.

Ở hạng mục Phim hay nhất, mô hình nghiêng về One Battle After Another Sinners tạo kỳ tích khi nhận tới 16 đề cử - con số cao nhất trong lịch sử. Dữ liệu thống kê cho thấy không phải lúc nào phim có nhiều đề cử nhất cũng giành chiến thắng cuối cùng.

Ở Đạo diễn xuất sắc, đạo diễn Paul Thomas Anderson của One Battle After Another được dự đoán có cơ hội lớn nhất để giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp, sau 14 lần được đề cử trước đó.

Các hạng mục diễn xuất và kỹ thuật

Ở Nam chính xuất sắc, cuộc đua được đánh giá cực kỳ sít sao. Theo mô hình thống kê, Michael B. Jordan với phim Sinners chỉ nhỉnh hơn khoảng 0,9% so với Timothée Chalamet của Marty Supreme. Trong khi đó, Wagner Moura với phim The Secret Agent cũng có cơ hội đáng kể.

Ở Nữ chính xuất sắc, Jessie Buckley được xem là ứng viên sáng giá nhất nhờ màn trình diễn trong Hamnet. Cô đã giành nhiều giải thưởng quan trọng trong mùa giải như Golden Globe Awards, Critics Choice Awards và BAFTA Awards.

Ở Nam phụ xuất sắc, Sean Penn của One Battle After Another đang dẫn đầu sau khi thắng giải tại BAFTA và giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ.

mcdfone-wb062.jpg
mcdhamn-uc012.jpg
mcdkpde-zx025.jpg

Trong khi đó, Nữ phụ xuất sắc được dự đoán thuộc về Amy Madigan với phim Weapons. Đây là tác phẩm duy nhất của cô được đề cử Oscar năm nay.

Ở các hạng mục kịch bản, Sinners được đánh giá cao với Kịch bản gốc, trong khi One Battle After Another có lợi thế lớn ở Kịch bản chuyển thể, do chính Paul Thomas Anderson viết dựa trên tiểu thuyết của Thomas Pynchon.

Một số hạng mục kỹ thuật cũng có những ứng viên nổi bật. Phim Frankenstein của đạo diễn Guillermo del Toro được dự đoán thắng ở nhiều giải liên quan đến thiết kế hình ảnh như Thiết kế sản xuất, Trang phục và Hóa trang.

Ở Hiệu ứng hình ảnh, phần ba của loạt phim Avatar - Avatar: Fire and Ash - được xem là ứng viên hàng đầu, tiếp nối thành tích của hai phần trước.

mcdavfi-h3022-3c872d.jpg
mcdavfi-h3022.jpg
mcdfran-zx046.jpg
mcdfran-zx043.jpg

Một số hạng mục khác cũng thu hút sự chú ý. Phim hoạt hình Kpop Demon Hunters được dự đoán thắng Phim hoạt hình hay nhất, trong khi phim tài liệu The Perfect Neighbor đang dẫn đầu ở Phim tài liệu xuất sắc.

Theo mô hình của Zauzmer, One Battle After Another Sinners là hai ứng viên nổi bật nhất, nhiều khả năng cả hai sẽ chia nhau chiến thắng thay vì một phim thống trị toàn bộ giải thưởng.

Lễ trao giải Academy Awards năm nay dự kiến diễn ra ngày 15/3 tại Dolby Theatre trong khu phức hợp Ovation Hollywood ở Los Angeles (Mỹ). Người dẫn chương trình năm nay là danh hài kiêm MC truyền hình Conan O'Brien.

Hà Trang
