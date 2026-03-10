Váy lưới của Jennie (BlackPink) gây tranh cãi

TPO - Jennie thành tâm điểm tranh cãi sau khi mặc váy lưới xuyên thấu dự show Chanel. Cô cũng bị chỉ trích với bức ảnh selfie giơ “ngón tay thối”.

Ngày 10/3, Jennie chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ Tuần lễ thời trang Paris. Theo Koreaboo, thành viên nhóm BlackPink đã tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang may sẵn Thu/Đông 26 của Chanel với tư cách đại sứ toàn cầu, được tổ chức ở thủ đô Paris của Pháp.

Jennie mặc váy xuyên thấu dự show Chanel.

Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1996 trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong bộ đồ xuyên thấu khoe nội y.

Jennie mặc set đồ dạng lưới màu đen đính cườm, bao gồm áo khoác cardigan và chân váy dài đến bắp chân, lộ áo bra và quần short đen bên trong. Ở một số khung hình, cô còn khoác ngoài áo da bóng màu đỏ, cùng tông với chiếc túi xách.

Vẻ ngoài táo bạo được hoàn thiện kiểu tóc búi đơn giản, cùng kiểu trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt đen sắc lẹm. Cô đi giày cao gót màu nude và đen, che gần hết bàn chân.

Hình ảnh và video về Jennie hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, với bình luận trái chiều.

Người hâm mộ hết lời khen ngợi vẻ ngoài quyến rũ, cá tính của giọng ca Solo. Họ cho rằng Jennie xứng đáng là biểu tượng hàng đầu của nhà mốt Chanel.

Khán giả còn chia sẻ lại ảnh Getty Images chụp Jennie để chứng minh vẻ đẹp của cô thách thức “ống kính hung thần”.

Fan ca ngợi Jennie xứng đáng là "biểu tượng Chanel".

Vẻ đẹp của Jennie được nhận xét thách thức "ống kính hung thần" Getty Images

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với nhận xét trên. Một bộ phận chê cả trang phục lẫn khí chất của Jennie.

Cư dân mạng bình luận: “Trang phục này trông như thuộc về phòng ngủ vậy. Không có khí chất, năng lượng hay cá tính gì”, “Bộ đồ này trông như tấm lưới đánh cá”, “Cô ấy khiến Chanel trông như hàng chợ. Thật sến sẩm! Họ đáng lẽ nên chọn đại sứ tốt hơn”, “Cách cô ấy bước đi tệ đến phát bực”, “Thành thật mà nói, cô ấy đến vì hợp đồng với thương hiệu, không phải vì thời trang”…

Ngoài tranh cãi về lựa chọn trang phục, Jennie còn bị phản ứng vì bức ảnh selfie giơ “ngón tay thối”.

Trong khi người hâm mộ tin rằng nữ ca sĩ đáp trả những kẻ thù ghét trên mạng xã hội, số khác chỉ trích cử chỉ của Jennie “kỳ cục” và “thô lỗ”, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ Kpop.

Cư dân mạng chê Jennie đi catwalk xấu. Nguồn: X