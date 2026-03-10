Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Váy lưới của Jennie (BlackPink) gây tranh cãi

Tú Oanh

TPO - Jennie thành tâm điểm tranh cãi sau khi mặc váy lưới xuyên thấu dự show Chanel. Cô cũng bị chỉ trích với bức ảnh selfie giơ “ngón tay thối”.

Ngày 10/3, Jennie chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ Tuần lễ thời trang Paris. Theo Koreaboo, thành viên nhóm BlackPink đã tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang may sẵn Thu/Đông 26 của Chanel với tư cách đại sứ toàn cầu, được tổ chức ở thủ đô Paris của Pháp.

3.jpg
1.jpg
Jennie mặc váy xuyên thấu dự show Chanel.

Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1996 trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong bộ đồ xuyên thấu khoe nội y.

Jennie mặc set đồ dạng lưới màu đen đính cườm, bao gồm áo khoác cardigan và chân váy dài đến bắp chân, lộ áo bra và quần short đen bên trong. Ở một số khung hình, cô còn khoác ngoài áo da bóng màu đỏ, cùng tông với chiếc túi xách.

Vẻ ngoài táo bạo được hoàn thiện kiểu tóc búi đơn giản, cùng kiểu trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt đen sắc lẹm. Cô đi giày cao gót màu nude và đen, che gần hết bàn chân.

Hình ảnh và video về Jennie hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, với bình luận trái chiều.

Người hâm mộ hết lời khen ngợi vẻ ngoài quyến rũ, cá tính của giọng ca Solo. Họ cho rằng Jennie xứng đáng là biểu tượng hàng đầu của nhà mốt Chanel.

Khán giả còn chia sẻ lại ảnh Getty Images chụp Jennie để chứng minh vẻ đẹp của cô thách thức “ống kính hung thần”.

53.jpg
52.jpg
51.jpg
5.jpg
Fan ca ngợi Jennie xứng đáng là "biểu tượng Chanel".
a3.jpg
Vẻ đẹp của Jennie được nhận xét thách thức "ống kính hung thần" Getty Images

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với nhận xét trên. Một bộ phận chê cả trang phục lẫn khí chất của Jennie.

Cư dân mạng bình luận: “Trang phục này trông như thuộc về phòng ngủ vậy. Không có khí chất, năng lượng hay cá tính gì”, “Bộ đồ này trông như tấm lưới đánh cá”, “Cô ấy khiến Chanel trông như hàng chợ. Thật sến sẩm! Họ đáng lẽ nên chọn đại sứ tốt hơn”, “Cách cô ấy bước đi tệ đến phát bực”, “Thành thật mà nói, cô ấy đến vì hợp đồng với thương hiệu, không phải vì thời trang”…

Ngoài tranh cãi về lựa chọn trang phục, Jennie còn bị phản ứng vì bức ảnh selfie giơ “ngón tay thối”.

Trong khi người hâm mộ tin rằng nữ ca sĩ đáp trả những kẻ thù ghét trên mạng xã hội, số khác chỉ trích cử chỉ của Jennie “kỳ cục” và “thô lỗ”, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ Kpop.

Cư dân mạng chê Jennie đi catwalk xấu. Nguồn: X
2j.jpg
Nữ ca sĩ cũng bị chỉ trích vì chụp ảnh giơ "ngón tay thối".
Tú Oanh
#Jennie #BlackPink #váy lưới #Chanel #ngón tay thối #Tuần lễ thời trang Paris

Xem thêm

Cùng chuyên mục