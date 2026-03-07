Hòa Minzy công khai bạn trai

TPO - Sau nhiều ngày úp mở, Hòa Minzy chính thức xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Cô tiết lộ bạn trai quân nhân đã hỏi cưới. Gia đình và cả con trai cô đều yêu thương người mới.

Sau khi khiến mạng xã hội xôn xao với đoạn video tay trong tay người đàn ông mặc trang phục quân nhân vào tối 6/3, đến trưa 7/3, Hòa Minzy lên tiếng xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, tiến tới hôn nhân.

Người đẹp 9X tiết lộ người yêu mới tên Văn Cương, sinh ngày 30/5/1995, trước thời điểm cô chào đời chỉ một ngày.

Điểm trùng hợp khác là Văn Cương quê ở Bắc Giang (cũ), nay đã sáp nhập thành tỉnh Bắc Ninh - quê của Hòa Minzy.

Hòa Minzy công khai người mới, còn xưng là vợ. Ảnh: FBNV

Cô không nói rõ gia cảnh người thương, chỉ cho biết: “Nhà em trồng lúa, trồng khoai. Nhà anh trồng vải, trồng rau đầy vườn”.

Giọng ca Bắc Bling chia sẻ thêm Văn Cương và bố mẹ anh đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống. Trước đó, gia đình và quản lý báo tin ông nội nữ ca sĩ qua đời vì đột quỵ vào ngày 21/8/2025.

“Em vui vì anh và bố mẹ kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi.

Xin lỗi fan vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được”, Hòa Minzy thổ lộ.

Cùng với những dòng công khai mối quan hệ, Hòa Minzy cũng chia sẻ loạt ảnh Văn Cương bên cô, bé Bo và người thân cô.

Tối 6/3, Hòa Minzy công khai đoạn video nắm tay một người đàn ông mặc quân phục. Trong ảnh, nữ ca sĩ mặc áo dài đỏ, mỉm cười rạng rỡ. Trang phục của hai người giống như trong đoạn video người đẹp 9X chia sẻ vào ngày 3/3, chỉ khác lần ngày lộ rõ mặt người đàn ông.

Hòa Minzy viết: "Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi. Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc. Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hòa dần dần sẽ nói cho fan hết thôi. Nhưng Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu”.

Video gây xôn xao mạng xã hội của Hòa Minzy vào tối 6/3.

Bài đăng này của Hòa Minzy khiến mạng xã hội “dậy sóng”. Cộng đồng mạng nửa tin, nửa ngờ. Người cho rằng nữ ca sĩ công khai người yêu. Số khác lại đoán chỉ là chiêu trò PR cho MV sắp ra mắt, nhất là khi video được lồng đoạn nhạc chưa từng được nghe trước đây.

Tuy nhiên, cư dân mạng dần nghiêng về khả năng Hòa Minzy đã “có chủ”, khi nhiều người nổi tiếng như Thúy Ngân, Hương Giang Idol, siêu mẫu Minh Tú, Tiến Luật… để lại bình luận chúc mừng.

Đáng nói hơn, chị gái Hòa Minzy, Nguyễn Hằng, chia sẻ lại bài đăng của em gái kèm dòng nhắn gửi: “Rồi xong nhé. Quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em”.

Mẹ Hòa Minzy, bà Vũ Thị Liên, cũng có động thái tương tự. Bà nhắn nhủ: “Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc”.

Danh tính của người đàn ông nhanh chóng được cư dân mạng tìm thấy. Văn Cương từng xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ năm 2022, có Hòa Minzy nằm trong dàn nghệ sĩ chính.

Theo một số nguồn tin, họ xác định bên nhau vào năm 2023. Vào tháng 12 cùng năm, Văn Cương chia sẻ bức ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Đến khi Hòa Minzy công khai mối quan hệ, người ta mới hiểu đây là tay của Văn Cương và nữ ca sĩ.