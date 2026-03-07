400 bộ áo dài bao phủ phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPO - Tối 6/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ gần 400 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế trong và ngoài nước. Hàng trăm người mẫu, nghệ sĩ trong tà áo dài truyền thống biến trung tâm thành phố thành không gian trình diễn rực rỡ, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc kéo dài suốt tháng 3.

Tối 6/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc diễn ra xuyên suốt tháng 3, tôn vinh tà áo dài và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, sáng tạo, hội nhập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên có sức lan tỏa lớn, góp phần định vị TPHCM là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập.

Theo bà Thúy, trong giai đoạn phát triển mới, lễ hội tiếp tục được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng nhấn mạnh áo dài đã gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Trải qua dòng chảy lịch sử, trang phục truyền thống này không ngừng thay đổi về kiểu dáng, chất liệu và ngôn ngữ thẩm mỹ để phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Tuy vậy, dù ở hình thức nào, tà áo dài vẫn hiện diện bền bỉ trong đời sống, trở thành biểu tượng của bản sắc, tâm hồn và khí chất Việt Nam.

“Trong hành trình phát triển của thành phố, mỗi ‘sợi tơ vàng son’ được dệt nên hôm nay không chỉ tạo thành tà áo dài rực rỡ mà còn kết nối truyền thống với tương lai, kết nối bản sắc với hội nhập, kết nối TP.HCM với bạn bè năm châu”, bà Thúy nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2026 mang chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, quy tụ 36 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam cùng gần 400 bộ sưu tập áo dài. Chương trình có sự tham gia của hơn 600 diễn viên, người mẫu và 37 đại sứ hình ảnh hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Điểm mới của lễ hội năm nay là sự góp mặt của các nhà thiết kế quốc tế, trong đó có nhà thiết kế đến từ Nhật Bản, cho thấy sức hút ngày càng lớn của áo dài Việt Nam đối với cộng đồng thời trang quốc tế.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc được dàn dựng công phu với thời lượng khoảng 90 phút, chia thành ba chương gồm “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng” và “Dệt nên khát vọng”. Sân khấu kết hợp trình diễn thời trang, âm nhạc và công nghệ 3D Mapping, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Hàng trăm hoa hậu, người mẫu, diễn viên đã trình diễn nhiều bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế trong và ngoài nước. Một số bộ sưu tập nổi bật như “Thành phố vươn mình” của nhà thiết kế Trung Đinh, với các họa tiết vẽ và nhuộm thủ công trên nền lụa tơ tằm, tái hiện những công trình kiến trúc và danh thắng tiêu biểu của TPHCM.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập Lung linh sắc hoa của nhà thiết kế Liên Hương kể câu chuyện về những loài hoa rực rỡ của cuộc sống, qua đó tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ.

Không khí chương trình thêm sôi động với các tiết mục nghệ thuật như mashup Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, bản rock Ngựa ô thương nhớ cùng phần trình diễn bộ sưu tập Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh của các nhà thiết kế Trung Đinh, Liên Hương, Như Nguyễn và Ivan Trần. Đêm khai mạc khép lại với bộ sưu tập Mã đáo thành công của các nhà thiết kế Ella Phan, Tuấn Hải và Adrian Anh Tuấn.

Sau đêm khai mạc, lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài vào sáng 8/3, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham gia tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó riêng khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ có khoảng 3.000 người tham gia.

Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 diễn ra từ ngày 1/3 đến 31/3, cao điểm từ ngày 6 - 8/3 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều điểm đến du lịch, di tích văn hóa trên địa bàn thành phố.

Chuỗi hoạt động của lễ hội được kỳ vọng góp phần tôn vinh tà áo dài Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM như một điểm đến văn hóa - du lịch đặc sắc của khu vực.