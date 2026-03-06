Britney Spears bị bắt

TPO - Ngôi sao nhạc pop Britney Spears được cho là “hối hận và xấu hổ” sau khi bị cảnh sát California bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tối 4/3 (giờ địa phương). Nữ ca sĩ dự kiến ra tòa vào đầu tháng 5 để giải quyết vụ việc.

Theo TMZ, Britney Spears (44 tuổi) bị cảnh sát giao thông California chặn xe và còng tay vào khoảng 21h30 tối 4/3 vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Nữ ca sĩ bị tạm giữ tại đồn cảnh sát và được thả vào khoảng 3h sáng hôm sau, sau khi hoàn tất thủ tục.

Cơ quan chức năng cho biết Spears sẽ phải ra tòa vào ngày 4/5 để giải quyết vụ việc.

Nguồn tin thân cận với Page Six cho biết nữ ca sĩ đã rơi vào trạng thái xúc động mạnh sau khi bị bắt. “Cô ấy xấu hổ và hối hận. Vài tháng qua thực sự rất khó khăn với Britney. Cô ấy đã khóc rất nhiều”, nguồn tin nói.

Britney Spears bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Theo nguồn tin này, Spears đặc biệt lo sợ phản ứng của công chúng và cảm thấy áp lực vì không muốn khiến người hâm mộ thất vọng.

“Điều Spears không muốn là bị phán xét công khai. Cô ấy không muốn làm bất kỳ ai thất vọng, đặc biệt là hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới”, nguồn tin cho biết.

Ngay sau khi vụ việc được truyền thông đăng tải, quản lý của Spears lên tiếng và gọi đây là sự cố đáng tiếc.

“Britney sẽ tuân thủ pháp luật và thực hiện những bước cần thiết. Hy vọng đây có thể là bước khởi đầu cho một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của cô ấy”, người quản lý nói.

Theo đại diện của nữ ca sĩ, gia đình và những người thân thiết đang ở bên cạnh Spears để hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Hai con trai của cô cũng được cho là sẽ dành thời gian ở bên mẹ.

Cho đến nay, Britney Spears chưa đưa ra phát biểu chính thức về vụ việc. Tài khoản Instagram của cô hiện đã bị vô hiệu hóa, giữa lúc dư luận đang bàn tán về sự cố này.

Những năm gần đây, cuộc sống của Spears liên tục gây chú ý. Tháng 11/2021, tòa án Mỹ chính thức chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài gần 14 năm do gia đình quản lý, giúp nữ ca sĩ giành lại quyền kiểm soát tài sản trị giá hàng triệu USD cũng như các quyết định cá nhân.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn nhiều lần vướng vào những tình huống gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước khi vụ bắt giữ xảy ra, Spears thường xuyên đăng các video nhảy gợi cảm trên Instagram. Tuần trước, cô đăng video nhảy theo ca khúc Rockabye (2016) của nhóm Clean Bandit, gặp sự cố trang phục và lộ phần nhạy cảm.

Năm 2025, một người đàn ông tên Donald ở bang Louisiana bị bắt vì xâm phạm tài sản sau khi xuất hiện tại nhà riêng của Spears. Sau vụ việc, tòa án ban hành lệnh cấm tiếp xúc vĩnh viễn, yêu cầu người này giữ khoảng cách 100 yard (khoảng 91 m) với nữ ca sĩ.