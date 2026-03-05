Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia đình Beckham lại gây xôn xao

Tú Oanh

TPO - Bất chấp lời cảnh báo từ Brooklyn, vợ chồng Beckham tiếp tục nhắc đến con trai cả trên mạng xã hội. Động thái này khiến truyền thông Anh đặt câu hỏi liệu đầu bếp sinh năm 1999 có nổi cơn thịnh nộ không?

Ngày 4/3, Brooklyn Beckham bước sang tuổi 27. Vào dịp đặc biệt này, David và Victoria Beckham gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội.

David chia sẻ hai bức ảnh về con trai cả lúc còn nhỏ, kèm lời nhắn: “27 tuổi vào hôm nay. Chúc mừng sinh nhật Bust (biệt danh của Brooklyn). Chúng ta yêu con” và “Chúc mừng sinh nhật Bust. Yêu con”.

Không lâu sau đó, Victoria cũng có động thái tương tự. Cô viết hai dòng trạng thái là “Chúc mừng sinh nhật Brooklyn. Chúng ta yêu con rất nhiều” và “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của Brooklyn. Mẹ yêu con rất nhiều”.

Em trai Brooklyn, Romeo, cũng chia sẻ ảnh thời thơ ấu với anh trai, nhưng không có bất kỳ thông điệp nào.

d4.jpg
d2.jpg
d1.jpg
Vợ chồng Beckham và Romeo kỷ niệm sinh nhật Brooklyn trên trang cá nhân.

Tờ Mirror cho rằng với những bài đăng mới nhất trên Instagram, ông bà Becks bất chấp lời cảnh báo trước đó của cậu cả.

Trước đó, tờ The Sun tiết lộ vào ngày 8/1 Brooklyn Beckham đã gửi cho cha mẹ văn bản pháp lý, với nội dung cảnh báo họ chỉ được liên lạc với anh thông qua luật sư. Anh cũng yêu cầu ông bà Becks không được nhắc hay “gắn thẻ” anh trên mạng xã hội.

Theo tờ báo Anh, việc vi phạm nội dung bức thư pháp lý chính là lý do Brooklyn chặn cha mẹ mình trên các nền tảng trực tuyến.

Không lâu sau tin tức này, đầu bếp sinh năm 1999 đưa ra tuyên bố đầy giận dữ trên trang cá nhân. Trong đó, anh cáo buộc cha mẹ cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa anh và vợ, Nicola Peltz, đồng thời khẳng định không có ý định hòa giải với vợ chồng Beckhams.

Điều này khiến Mirror quan ngại Brooklyn một lần nữa trút cơn thịnh nộ lên David và Victoria.

Đến hiện tại, Brooklyn chưa có phản ứng công khai nào với lời chúc mừng từ cha mẹ. Người duy nhất được anh phản hồi là Nicola Peltz.

Vài giờ sau khi ông bà Becks chia sẻ thông điệp về cậu cả, Nicola đăng video đón tuổi mới bên Brooklyn.

Trong video, Brooklyn vui vẻ trước món quà sinh nhật bất ngờ từ người vợ hơn 4 tuổi. Nicola trang trí căn phòng bằng bóng bay vàng, hoa, quà tặng và hộp bánh donut màu hồng xếp thành dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, Brooklyn".

Nữ diễn viên Mỹ bày tỏ: “Chúc mừng sinh nhật bé yêu. Em hy vọng tất cả ước mơ và nguyện vọng của anh đều thành hiện thực. Anh thắp sáng mọi căn phòng anh bước vào và bất cứ ai quen biết anh đều yêu quý anh. Anh là người đặc biệt nhất trên đời và em yêu việc được làm vợ anh. Em yêu anh”.

Ở phần bình luận, Brooklyn đáp lại: “Cô gái bé bỏng của anh”.

d6.jpg
d5.jpg
Brooklyn đón sinh nhật tuổi 27 bên vợ.
Tú Oanh
