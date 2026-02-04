Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông gia tỷ phú lên tiếng mâu thuẫn gia đình Beckham

Tú Oanh

TPO - Tỷ phú Nelson Peltz, cha của Nicola Peltz lên tiếng về tranh chấp công khai giữa vợ chồng con gái út và gia đình Beckham.

Ngày 3/2, trong buổi hỏi – đáp tại sự kiện Invest Live của tờ The Wall Street Journal ở West Palm Beach, Florida, Mỹ, tỷ phú Nelson Peltz gây chú ý khi chia sẻ về mâu thuẫn giữa vợ chồng con gái ông và gia đình Beckham.

Khi được hỏi về Nicola Peltz, ông trả lời: “Việc gia đình tôi có xuất hiện trên báo chí gần đây sao? Tôi hoàn toàn không để ý. Lời khuyên của tôi là hãy tránh xa giới truyền thông. Chuyện giữa con gái tôi và gia đình Beckham lại là câu chuyện hoàn toàn khác, không phải để đưa tin ở đây hôm nay. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng con gái tôi tuyệt vời, con rể Brooklyn của tôi cũng tuyệt vời. Tôi mong chúng có cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc bên nhau”.

nel1.jpg
Ông Nelson Peltz ẩn ý phủ nhận mâu thuẫn gia đình Beckham là do lỗi con gái và con rể ông. Ảnh: Reuters.

Doanh nhân 84 tuổi cho biết có đưa ra lời khuyên cho cặp vợ chồng trẻ về cách giải quyết tình huống khó khăn. Ngược lại, đôi khi ông cũng được các con cho lời khuyên.

Mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang dữ dội vào tháng 1 sau khi Brooklyn chia sẻ bài đăng dài chỉ trích gay gắt cha mẹ ruột, David và Victoria Beckham, trên trang cá nhân.

Trong đó, đầu bếp sinh năm 1999 tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình, còn cáo buộc họ phá hoại cuộc hôn nhân của anh và Nicola.

Phía gia đình Beckham chưa lên tiếng về ồn ào. Tuy nhiên, những người con còn lại đều thể hiện thái độ đoàn kết và ủng hộ cha mẹ. Gần nhất là cả nhà cũng xuất hiện trước công chúng để ủng hộ Victoria được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng Huân chương Nghệ thuật và Văn chương vào ngày 26/1.

Vài giờ sau đó, Nicola chia sẻ video lãng mạn cùng Brooklyn trên TikTok, kèm chú thích: “Em yêu anh”.

Cũng trong tháng, ông Nelson Peltz trở thành tâm điểm chú ý vì có thông tin chu cấp cho con gái út khoản tiền khổng lồ.

Trong chương trình podcast The Rest Is Entertainment, Marina Hyde, nhà báo của tờ The Guardian (Anh), kể: “Theo những gì nghe được, tôi nghĩ nhà Beckham cho Brooklyn nhiều tiền nhưng không phải là quá nhiều. Họ có ước mơ rằng cậu ấy có thể tự lập. Có lẽ Nelson Peltz sẽ phủ nhận điều này nhưng tôi nghe nói ông ấy tiết lộ, ‘Tôi chu cấp cho con gái mình một triệu USD mỗi tháng’. Điều duy nhất mà họ (gia đình Beckham) không nghĩ là con họ phải là người ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân, chứ không phải ngược lại”.

nel2.jpg
Có tin đồn ông Nelson Peltz chu cấp cho con gái 1 triệu USD/tháng. Ảnh: IG

Tuy nhiên, nguồn tin của Page Six khẳng định tuyên bố trên "hoàn toàn sai sự thật". Người trong cuộc nói rõ: “Câu nói được đề cập không có nguồn gốc vì nó không đúng sự thật. Đó chỉ đơn thuần là tin đồn bịa đặt”.

Độ giàu có của ông Nelson Peltz vượt xa tài sản thông gia. Ông sở hữu khối tài sản ròng lên tới 1,6 tỷ USD, còn gia đình Beckham có 680 triệu USD.

Tú Oanh
#Tỷ phú Nelson Peltz #Beckham #Nicola Peltz #gia đình Beckham #Brooklyn Beckham

