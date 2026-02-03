Rosé (BlackPink) bị đổ lỗi cho thất bại của Bruno Mars

TPO - Trắng tay tại Grammy 2026, Rosé phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cáo buộc cô là nguyên nhân Bruno Mars chấm dứt chuỗi thành tích bất bại.

Bruno Mars là một trong số nhiều nghệ sĩ bị bỏ qua tại lễ trao giải Grammy 2026 vào tối 1/2. Anh được đề cử ở các hạng mục Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất nhờ sự kết hợp với ngôi sao Kpop Rosé trong bản hit APT..

Rosé và Bruno Mars gây sốt toàn cầu với APT. nhưng trắng tay ở Grammy.

Nam ca sĩ sinh năm 1985 thất bại ở mọi hạng mục, bất chấp APT. phá vỡ nhiều kỷ lục và thu về hàng tỷ lượt xem trên YouTube, Spotify. Giải Bản thu âm của năm thuộc về Luther của Kendrick Lamar và SZA, Ca khúc của năm gọi tên Wildflower của Billie Eilish, còn Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất được trao cho Cynthia Erivo và Ariana Grande.

Kết quả này chấm dứt chuỗi thành tích bất bại của Bruno Mars. Kể từ năm 2014, siêu sao Mỹ luôn giành được kèn vàng ở mọi lễ trao giải Grammy mà anh được đề cử. Đến nay, anh sở hữu tổng cộng 16 giải Grammy trong suốt sự nghiệp.

Việc Bruno Mars trắng tay khiến đông đảo người hâm mộ thất vọng. Giữa lúc đó, mạng xã hội lan truyền bức ảnh ghi lại phản ứng của Rosé và Bruno sau khi biết tin không giành được giải thưởng, kèm theo lời mỉa mai: “Ồ, bọn họ tức điên rồi kìa! Đáng đời!”.

Bức ảnh cho thấy hai ngôi sao APT. có vẻ buồn trong lúc hướng ánh mắt về phía sân khấu.

Bài đăng thu hút hơn 5,1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đến một ngày. Khán giả để lại vô số lời châm chọc hai ca sĩ. Rosé thậm chí bị đổ lỗi là người khiến Bruno trắng tay.

Cư dân mạng bình luận: “Bruno Mars lần đầu nếm trải thất bại”, “Bruno sắp sụp đổ rồi”, “Họ thực sự nghĩ có thể mang giải thưởng về”, “Anh ta cư xử như thể chưa từng biết đến Kpop trước khi gặp cô ta. Giờ thì anh ta bị mắc kẹt cùng cô ta”, “Có thể tin nổi không? Bruno thắng ít nhất một giải thưởng ở mỗi lễ trao giải từ năm 2014. Anh ấy thắng 14 trong số 15 đề cử những năm qua. Hiện tại thì sao? Anh ấy thua 3 giải. Chả trách anh ấy tức điên lên”, “Bruno chưa bao giờ vuột mất giải Grammy từ năm 2014. Rosé thực sự mang đến thất bại đầu tiên cho anh ấy”, “Rosé cuối cùng cũng nhận ra cô ta không có ảnh hưởng gì”, “Rosé chắc tức điên lên vì kết hợp với Bruno cũng không mang về được giải Grammy”, “Bây giờ, cô ta sẽ nhắm mục tiêu đến Kendrick Lamar”, “Đây là những gì cô ta đáng nhận được sau những lời dối trá và sự thiếu tôn trọng dành cho các đồng nghiệp trong ngành”…

Bức ảnh ghi lại phản ứng của Rosé và Bruno Mars khi biết mình không thắng giải nào lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, những người hâm mộ giọng ca chính BlackPink lại chĩa mũi nhọn về phía Grammy. Họ cho rằng giải thưởng phân biệt chủng tộc đối với Rosé.

“Giải Grammy có vẻ hơi phân biệt chủng tộc với Kpop nhỉ?”, “Thành thật mà nói, Rosé và Bruno Mars xứng đáng giành chiến thắng. Không có ai sở hữu bài hit nào phổ biến hơn hai người họ. Nhưng Grammy là lễ trao giải đầy rẫy yếu tố chính trị và bị mua chuộc”, “Rosé có bản hit lớn nhất thập kỷ này mà chẳng nhận được gì? Đúng vậy, giải Grammy sẽ không bao giờ vượt qua được những cáo buộc bài ngoại và phân biệt chủng tộc”… là những bình luận tỏ ra bất bình thay nữ ca sĩ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những cáo buộc này dường như không thuyết phục. Golden - nhạc phim Kpop Demon Hunters - đã trở thành ca khúc Kpop đầu tiên giành được giải Grammy vào ngày đầu tháng 2. Nhạc phẩm này được vinh danh ở hạng mục Bài hát hay nhất viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh (hạng mục đặc biệt dành cho ca khúc sáng tác cho phim/series/dự án hình ảnh).

Trước đó, Golden đã giành giải Ca khúc gốc xuất sắc nhất tại Critics’ Choice Awards và Quả Cầu Vàng, đồng thời đang là ứng viên sáng giá ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất tại giải Oscar 2026.

Trong những năm qua, giải Grammy có những bước tiến lớn trong việc đa dạng hóa thành viên khi bổ sung thêm nhiều phụ nữ, người da màu và người dưới 39 tuổi.

Năm 2017, Neil Portnow, khi đó là chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, bác bỏ những cáo buộc Grammy phân biệt chủng tộc.

“Tôi không nghĩ có vấn đề về chủng tộc. Hãy nhớ rằng đây là giải thưởng do các thành viên bình chọn. Vì vậy, khi nói đến giải Grammy, đó không phải là tổ chức thương mại, mà là 14.000 thành viên của viện. Họ phải đáp ứng đủ điều kiện để trở thành thành viên, nghĩa là họ phải đã thu âm và phát hành nhạc. Vì vậy họ được coi là những chuyên gia hàng đầu trong ngành”, ông nhấn mạnh với Pitchfork.