4 anh tài làm mới 'Diễm xưa'

TPO - Đêm nhạc "Unstoppable - Không lùi bước" diễn ra tại Tây Ninh đã quy tụ bốn nghệ sĩ Tăng Phúc, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp và Liên Bỉnh Phát, thu hút hơn 3.000 khán giả. Hà Lê, Tăng Phúc được khen ngợi khi làm mới "Diễm xưa" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Những lát cắt cảm xúc của bốn Anh tài

Bốn nghệ sĩ lần lượt trình diễn các tiết mục solo mang dấu ấn cá nhân, đại diện cho những lát cắt khác nhau của hành trình trưởng thành.

Đỗ Hoàng Hiệp mở màn bằng hình ảnh máu lửa, đúng với hình ảnh rocker mà anh theo đuổi. Giọng hát nội lực đưa khán giả đi từ những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong Chạm, Như trẻ con đến sự bùng nổ ở Đón bình minh.

Trái ngược với sự sôi nổi đó, Hà Lê mang đến sự trầm lắng của người đàn ông từng trải. Những ca khúc quen thuộc như Nắng thủy tinh, Đường về, Thành phố buồn được anh thể hiện với sự chiêm nghiệm, hoài niệm. Là các tác phẩm đã có tuổi đời hàng chục năm, cách xử lý của Hà Lê giúp ca khúc trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp Diễm xưa giữa Hà Lê và Tăng Phúc. Cả hai thừa nhận đây là tác phẩm kinh điển, không dễ làm mới sau dấu ấn của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Sự đối lập trong màu giọng đã tạo nên phiên bản giàu cảm xúc, từng trở thành tâm điểm chú ý tại đêm nhạc ở Hải Phòng và tiếp tục gây ấn tượng tại Unstoppable.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Tăng Phúc lựa chọn Buồn thì cứ khóc đi, Đừng chờ anh nữa, Xem như để khắc họa hình ảnh người trẻ tự do trong chính cảm xúc của mình khi đối diện bế tắc. Thông điệp được anh gửi gắm là cho phép bản thân yếu mềm để có thể mạnh mẽ hơn sau những vấp ngã.

Liên Bỉnh Phát mang đến gam màu khác biệt với sự mộc mạc, giản dị. Các ca khúc Hãy về đây bên anh, Quên một lời thề, Từng yêu được dàn dựng theo hướng tối giản, thể hiện sự chấp nhận và ở lại của người đàn ông sau đổ vỡ tình cảm.

Tăng Phúc hát rock

Ở chương cuối, tinh thần “Không lùi bước” được đẩy lên cao trào thông qua những màn kết hợp. Các ca khúc Kỳ vọng sai lầm, Nếu điều đó xảy ra, Trống vắng, Hongkong1 được làm mới về phối khí.

Theo nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, sức hút của Unstoppable nằm ở việc đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những ca khúc vừa quen vừa lạ. Các bài hát quen thuộc được tái hiện với màu sắc mới, phù hợp với từng phần trình diễn và chất giọng của mỗi nghệ sĩ.

Chia sẻ về dự án, Tăng Phúc cho biết thử thách lớn nhất là làm mới Diễm xưa và lần đầu thử sức với Rock trong Nếu điều đó xảy ra.

“Đây đều là những ca khúc bất hủ, nổi tiếng nên bài toán của các anh em là làm mới cảm xúc nhưng vẫn giữ được linh hồn của tác phẩm. Thử thách này mang đến sự mới mẻ cho chính nghệ sĩ và khán giả lần đầu lắng nghe. Sau phần trình diễn, tôi vui mừng khi thấy sự đón nhận và yêu thích của khán giả về những bản phối mới này”, anh tài Tăng Phúc chia sẻ.

Hà Lê cũng cho rằng những đêm nhạc như Unstoppable giúp các nghệ sĩ giữ được sự kết nối sau chương trình truyền hình, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong tình anh em.

Sau đêm diễn, nhiều khán giả để lại phản hồi tích cực trên mạng xã hội, đánh giá cao sự đầu tư và cách làm mới ca khúc.