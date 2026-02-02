Sân khấu trao giải và câu chuyện spotlight từ vụ Trấn Thành, Hòa Minzy

TPO - Vụ việc của Hòa Minzy tại Mai Vàng 2025 và cách ứng xử của Trấn Thành - Hari Won tại Làn Sóng Xanh khơi tranh luận về sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và tính chuyên nghiệp trên sân khấu. Trên sóng trực tiếp, mỗi hành động vượt khuôn khổ đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung và hình ảnh của lễ trao giải.

Bài học từ 'sự cố' của Trấn Thành, Hòa Minzy

Tại lễ trao giải Mai Vàng 2025, việc Hòa Minzy mời bố mẹ lên sân khấu khi nhận giải Nam - Nữ ca sĩ được yêu thích nhất là khởi nguồn cho làn sóng tranh cãi.

Người ủng hộ cho đó là khoảnh khắc chân thành, đáng trân trọng sau 12 năm của nữ ca sĩ. Trái lại, không ít người chỉ ra đây là giải thưởng cùng nam ca sĩ Soobin, hành động này đã vô tình chiếm dụng không gian chung, khiến đồng nghiệp và cả chương trình rơi vào tình thế bị động.

Giây phút gây tranh cãi của Hòa Minzy.

Thời lượng từ bản ghi trực tiếp cho thấy Hòa Minzy đã tiết chế. Tổng thời gian phát biểu trong lần nhận giải chỉ khoảng một phút 35 giây. Vấn đề không hoàn toàn nằm ở số giây.

Trong một chương trình truyền hình trực tiếp với kịch bản chặt chẽ và thời lượng eo hẹp, mọi sự thay đổi đột xuất đều có nguy cơ gây ra hiệu ứng domino. Việc một số nghệ sĩ khác như Trang Pháp và nhóm Chín Muồi chưa có phần phát biểu không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một cá nhân, nhưng phần nào làm lộ sự thiếu linh hoạt của ban tổ chức (BTC) trước các tình huống phát sinh.

Phản ứng của Hòa Minzy sau đó với câu bào chữa "Xin hãy hiểu, đừng trách vô tâm... Không phải do tôi đâu", như đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận thêm phẫn nộ.

Sự việc là bài học về cách kiểm soát cảm xúc trên sân khấu lớn. Chính nữ ca sĩ đã rút kinh nghiệm tại Làn Sóng Xanh hôm 30/1: “Hôm nay ở dưới có cả gia đình và con trai, nhưng tôi không mời mọi người lên đâu”.

Câu chuyện tương tự tiếp tục lặp lại tại Làn Sóng Xanh 2025, khi Soobin nhận giải Nam ca sĩ/rapper của năm. Phần trao giải do vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đảm nhiệm. Trong lúc Soobin phát biểu, ống kính ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành đứng cạnh và ôm vợ từ phía sau.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thân mật khi Soobin đang phát biểu nhận giải.

Nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc trang trọng này cần tập trung tối đa vào nghệ sĩ chiến thắng. Hành động tự nhiên đặt trong khung cảnh lễ trao giải trực tiếp dễ bị coi là thiếu sự tinh tế, làm phân tán sự chú ý.

Khi người nhận giải hoặc người trao giải có hành động làm phân tán sự chú ý khỏi nhân vật chính, tranh cãi là điều khó tránh.

Bài học từ sự chuyên nghiệp của các sân khấu quốc tế

Nhìn ra thế giới, các lễ trao giải lớn như Tinh Quang Đại Thưởng (Trung Quốc) hay MAMA, Golden Disc (Hàn Quốc) cho thấy sự tôn trọng tối đa với kịch bản và thời lượng.

Tại Tinh Quang Đại Thưởng 2025 (Trung Quốc), Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi cùng nhận giải Nam - Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Tổng thời lượng từ lúc xướng tên đến khi kết thúc phát biểu chỉ khoảng 2 phút 7 giây. Hai nghệ sĩ chia nhau phát biểu trong chưa đầy một phút, phần còn lại dành cho tương tác ngắn với MC. Spotlight được phân bổ rõ ràng, không có chi tiết phát sinh ngoài kịch bản.

Phần nhận giải thưởng ngắn gọn của cặp sao "Khom lưng" Tống Tổ Nhi và nam diễn viên Lưu Vũ Ninh. Video: Weibo.

Tương tự, Mao Hiểu Đồng và Trương Bân Bân khi nhận giải Diễn viên phim bộ chất lượng của năm cũng gói gọn phần cảm nghĩ trong khoảng một phút 30 giây cho cả hai. Sự ngắn gọn không làm giảm cảm xúc mà vẫn giữ nhịp độ và tính trang trọng.

Ở Hàn Quốc, các lễ trao giải lớn như MAMA, Melon hay Golden Disc duy trì kỷ luật sân khấu nghiêm ngặt, đặc biệt với các hạng mục quan trọng như Daesang. Người trao giải thường là diễn viên hạng S hoặc nghệ sĩ kỳ cựu, nhưng vai trò của họ gần như chỉ dừng lại ở việc công bố kết quả và trao cúp. Họ không chiếm dụng sân khấu, không tạo thêm điểm nhấn cá nhân, nhường trọn hào quang cho nghệ sĩ chiến thắng.

Điều này không có nghĩa là triệt tiêu cảm xúc. Nghệ sĩ vẫn có thể xúc động, biết ơn gia đình hay đồng nghiệp nhưng sân khấu trao giải trực tiếp đòi hỏi sự tính toán để cảm xúc cá nhân không ảnh hưởng đến tổng thể.

Diễn viên Lee Dong Wook (phải) trao giải Daesang Album của năm cho BTS năm 2018.

Sự chuyên nghiệp nằm ở chỗ biết cách biểu đạt cảm xúc mà vẫn tôn trọng không gian chung, tôn trọng thời gian của người khác và của khán giả.

Những tranh cãi này không hoàn toàn đổ lên vai nghệ sĩ. Nó là bài toán về ý thức trách nhiệm của người tham gia và năng lực điều phối, dự phòng của BTC. Một nghệ sĩ chuyên nghiệp cần hiểu rằng trên sân khấu trao giải họ là một phần của guồng máy lớn. Cảm xúc cá nhân dù đáng trân trọng đến đâu cũng cần được cân nhắc biểu lộ sao cho phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến người khác và toàn bộ chương trình.

Ngược lại, ban tổ chức cần có những quy định rõ ràng về thời lượng, có phương án dự phòng cho các tình huống bất ngờ. Quan trọng nhất là khả năng xử lý khéo léo, tế nhị ngay tại chỗ để không đẩy nghệ sĩ vào thế khó xử trước công chúng. Lịch sử từ vụ Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình năm 2018 là minh chứng cho hậu quả khôn lường khi sự kiện mất kiểm soát.

Sân khấu trao giải luôn trân quý những cảm xúc chân thành. Nhưng để chúng tỏa sáng, không trở thành điểm tranh cãi thì rất cần khuôn khổ ứng xử tôn trọng và chuyên nghiệp từ tất cả mọi người.